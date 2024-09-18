Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло - 18.09.2024 Украина.ру
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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло - 18.09.2024 Украина.ру
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло
Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до шести. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-09-18T11:00
2024-09-18T11:00
новости
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
всу
атака
беспилотники
пострадавшие
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Известно, что четверых пострадавших бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода сразу после обстрела. Еще две женщины позже самостоятельно обратились за медпомощью в Шебекино.В среду, 18 сентября, ВСУ с помощью беспилотников атаковали служебный автобус в Шебекино Белгородской области. Предыдущий обстрел региона был зафиксировал два дня назад, тогда в результате украинского удара были повреждены многоэтажный жилой дом в микрорайоне Харьковская гора и автозаправка, загорелись несколько автомобилей.Киевский режим не оставляет попыток атаковать мирное население приграничных российских территорий. В это время ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Во вторник, 17 сентября, в сети появились кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в Украинске, который находится в Покровском районе ДНР.Еще по теме: материал Сергея Зуева Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля.
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новости, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, всу, атака, беспилотники, пострадавшие
Новости, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, ВСУ, атака, беспилотники, пострадавшие

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло

11:00 18.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до шести. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"По уточненной информации, ранены шесть мирных жителей", - написал глава региона.
Известно, что четверых пострадавших бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода сразу после обстрела. Еще две женщины позже самостоятельно обратились за медпомощью в Шебекино.
В среду, 18 сентября, ВСУ с помощью беспилотников атаковали служебный автобус в Шебекино Белгородской области. Предыдущий обстрел региона был зафиксировал два дня назад, тогда в результате украинского удара были повреждены многоэтажный жилой дом в микрорайоне Харьковская гора и автозаправка, загорелись несколько автомобилей.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать мирное население приграничных российских территорий. В это время ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Во вторник, 17 сентября, в сети появились кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в Украинске, который находится в Покровском районе ДНР.
Еще по теме: материал Сергея Зуева Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля.
 
НовостиШебекиноБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВСУатакабеспилотникипострадавшие
 
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