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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло - 18.09.2024 Украина.ру

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло

Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до шести. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-09-18T11:00

2024-09-18T11:00

2024-09-18T11:00

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пострадавшие

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Известно, что четверых пострадавших бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода сразу после обстрела. Еще две женщины позже самостоятельно обратились за медпомощью в Шебекино.В среду, 18 сентября, ВСУ с помощью беспилотников атаковали служебный автобус в Шебекино Белгородской области. Предыдущий обстрел региона был зафиксировал два дня назад, тогда в результате украинского удара были повреждены многоэтажный жилой дом в микрорайоне Харьковская гора и автозаправка, загорелись несколько автомобилей.Киевский режим не оставляет попыток атаковать мирное население приграничных российских территорий. В это время ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное и Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Во вторник, 17 сентября, в сети появились кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в Украинске, который находится в Покровском районе ДНР.Еще по теме: материал Сергея Зуева Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля.

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новости, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, всу, атака, беспилотники, пострадавшие