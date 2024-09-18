https://ukraina.ru/20240918/1057517780.html
Украинские беспилотники атаковали Тверскую область, жителей частично эвакуируют
Украинские беспилотники атаковали Тверскую область, жителей частично эвакуируют - 18.09.2024 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали Тверскую область, жителей частично эвакуируют
Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников в Торопце Тверской области, сообщает правительство региона
2024-09-18T08:13
2024-09-18T08:13
2024-09-18T08:13
новости
торопец
россия
вооруженные силы украины
пво
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", - указали в телеграм-канале правительства.Кроме того, решено частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар.Ситуация, как указано, находится на контроле.Торопец расположен на западе Тверской области. На 2020 год его население составляло 11,4 тысячи человек.Всего дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, в том числе 27 над Курской, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один - над Орловской областями, сообщили в Минобороны России.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
торопец
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, торопец, россия, вооруженные силы украины, пво, беспилотники
Новости, Торопец, Россия, Вооруженные силы Украины, ПВО, беспилотники
Украинские беспилотники атаковали Тверскую область, жителей частично эвакуируют
Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников в Торопце Тверской области, сообщает правительство региона
"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", - указали в телеграм-канале правительства.
Кроме того, решено частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар.
"Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар", - добавляется в сообщении.
Ситуация, как указано, находится на контроле.
Торопец расположен на западе Тверской области. На 2020 год его население составляло 11,4 тысячи человек.
Всего дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, в том числе 27 над Курской, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один - над Орловской областями
, сообщили в Минобороны России.