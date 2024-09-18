Эксперт раскрыл сценарий нападения Украины и Молдавии на Приднестровье - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл сценарий нападения Украины и Молдавии на Приднестровье
Эксперт раскрыл сценарий нападения Украины и Молдавии на Приднестровье - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл сценарий нападения Украины и Молдавии на Приднестровье
Украина для нападения на Приднестровье может накопить такую же группировку, как это было до вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T05:30
2024-09-18T05:30
новости
молдавия
украина
приднестровье
вооруженные силы украины
россия
пмр
беженцы
военная эскалация
восточная европа
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"Во-первых, сразу же взлетит на воздух склад оружия и боеприпасов в Колбасном, который находится в тысяче километров от границы с Украиной. Он заминирован еще с начала СВО. Киевскому режиму этот арсенал не достанется", - сказал Амерберг."Во-вторых, если армия Молдавии попытается атаковать нас с другой стороны, то, скажу страшную вещь, будет взорвана Кучурганская (Молдавская) ГРЭС, что приведет к разливу Днестра и лишит противника возможности наводить понтонные переправы", - добавил эксперт.По словам Амерберга, при интервенции в ПМР Молдавия "в одну секунду на 90% останется без света", так как Молдавская ГРЭС принадлежит российскому ПАО "Интер РАО" и закрывает именно такой объём молдавских потребностей в электроэнергии. От этого как минимум возникнуть проблемы со связью, а Румыния в этом вопросе помочь Кишиневу никак не сможет."В-третьих, это уже будет объявление войны России, потому что в Приднестровье стоят российские миротворцы и военнослужащие, а также около 200 тысяч граждан РФ. МИД РФ неоднократно заявлял, что провокации и боевые действия на этой территории не останутся без ответа Москвы. Чем ответит Россия? Очень серьезными ракетными ударами, которые Молдова точно отразить не сможет. Это вызовет тотальную панику среди населения, когда сотни тысяч мирных жителей рванут к румынской границе, а многие военнослужащие откажутся выполнять приказы. Это будет просто коллапс", - констатировал эксперт.Кроме того, отметил Амерберг, Молдавия пока не даёт Украине разрешение на вторжение в ПМР. При этом в Молдавии идут регулярные военные приготовления, отмечены поставки западного оружия и визиты натовских инструкторов.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html
молдавия
украина
приднестровье
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новости, молдавия, украина, приднестровье, вооруженные силы украины, россия, пмр, беженцы, военная эскалация, восточная европа, восточное партнерство, кишинёв, постсоветское пространство, электроэнергетика, электроэнергия, электроснабжение, сво, всу
Новости, Молдавия, Украина, Приднестровье, Вооруженные силы Украины, Россия, ПМР, беженцы, военная эскалация, Восточная Европа, Восточное партнерство, Кишинёв, постсоветское пространство, электроэнергетика, электроэнергия, электроснабжение, СВО, ВСУ

Эксперт раскрыл сценарий нападения Украины и Молдавии на Приднестровье

05:30 18.09.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Украина для нападения на Приднестровье может накопить такую же группировку, как это было до вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Во-первых, сразу же взлетит на воздух склад оружия и боеприпасов в Колбасном, который находится в тысяче километров от границы с Украиной. Он заминирован еще с начала СВО. Киевскому режиму этот арсенал не достанется", - сказал Амерберг.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 16:19
Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?После курской авантюры Владимира Зеленского вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) увеличилась.
"Во-вторых, если армия Молдавии попытается атаковать нас с другой стороны, то, скажу страшную вещь, будет взорвана Кучурганская (Молдавская) ГРЭС, что приведет к разливу Днестра и лишит противника возможности наводить понтонные переправы", - добавил эксперт.
По словам Амерберга, при интервенции в ПМР Молдавия "в одну секунду на 90% останется без света", так как Молдавская ГРЭС принадлежит российскому ПАО "Интер РАО" и закрывает именно такой объём молдавских потребностей в электроэнергии. От этого как минимум возникнуть проблемы со связью, а Румыния в этом вопросе помочь Кишиневу никак не сможет.
"В-третьих, это уже будет объявление войны России, потому что в Приднестровье стоят российские миротворцы и военнослужащие, а также около 200 тысяч граждан РФ. МИД РФ неоднократно заявлял, что провокации и боевые действия на этой территории не останутся без ответа Москвы. Чем ответит Россия? Очень серьезными ракетными ударами, которые Молдова точно отразить не сможет. Это вызовет тотальную панику среди населения, когда сотни тысяч мирных жителей рванут к румынской границе, а многие военнослужащие откажутся выполнять приказы. Это будет просто коллапс", - констатировал эксперт.
Кроме того, отметил Амерберг, Молдавия пока не даёт Украине разрешение на вторжение в ПМР. При этом в Молдавии идут регулярные военные приготовления, отмечены поставки западного оружия и визиты натовских инструкторов.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
 
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