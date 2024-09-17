https://ukraina.ru/20240917/1057511300.html

Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября

Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября - 17.09.2024 Украина.ру

Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября

"План Зеленского" не включает заморозку военных действий, но нуждается в дальнобойных ракетах; конфликт Зеленского с Сикорским; Украина взяла кредит на газ, но газа может и не быть

2024-09-17T18:19

2024-09-17T18:19

2024-09-17T18:38

эксклюзив

хроники

украина

киев

россия

владимир зеленский

сикорский

михаил подоляк

газ

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056335161_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_557d6d6ea9d178e028de4f21a22b2159.jpg

В комментарии телеканалу "Настоящее время"* советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг публикации западных СМИ о том, что "мирный план", или, как теперь называет его Владимир Зеленский, — "план победы", который он в ближайшее время представит президенту США Джо Байдену, включает пункт о заморозке военных действий по существующей линии фронта."Никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта", — заявил Подоляк.Вторжение ВСУ в Курскую область и попытки добиться от США разрешения бить дальнобойным оружием вглубь российской территории при этом — действительно пункты "плана Зеленского", заверил он.Нападение на Курщину, заявил Подоляк, должны влиять на "социальные настроения в России и окружение президента РФ Владимира Путина".О мирных планах и переговорах во вторник одновременно были сделаны несколько заявлений в разных странах.Bloomberg пишет, что на Западе обсуждают "сход с трассы" путем переговоров, но оставляют последнее слово за Украиной.Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе интервью телеканалу Times Now заявил, что его страна "является одной из немногих стран, которые могут говорить и с Россией, и с Украиной", о чем свидетельствуют визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев и Москву в первые 100 дней его работы на третьем сроке.Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в ходе пресс-конференции также завил, что Доха последовательно выступает за его мирное разрешение и находится в постоянном контакте с обеими сторонами.Большинство планов по окончанию конфликта, о которых говорили западные политики, включая Дональда Трампа и Сару Вагенкнехт, в сущности, не устраивают ни Киев, ни Москву, отметил в своей статье для издания Украина.ру Василий Стоякин."...Никто из авторов не говорит о демилитаризации Украины.В основном речь, напротив, идёт о продолжении накачивания Украины оружием, чтобы она "могла отразить агрессию". Исключение — позиция Вагенкнехт, но даже она не исключает членства Украины в НАТО. Что равнозначно милитаризации....никто не говорит о денацификации.Т. о., даже самые благонамеренные планы исходят из программы Запада относительно того, что Россия не должна победить. Предлагаемые варианты мирного применения фактически являются планом временной заморозки конфликта до тех пор, пока его можно будет разморозить опять", — резюмирует он.Только украинский газНесмотря на то что в конце 2022 года "Нафтогаз Украины" привлек кредит ЕБРР под госгарантии на 300 миллионов евро, а в 2023-м — новый кредит на 200 миллионов евро, зиму 2024–2025 Украина проживет за счет только украинского газа, заявил 17 сентября директор компании Алексей Чернышов.Тема обсуждалась в ходе собрания YES, организованного Фондом украинского олигарха Виктора Пинчука.Украине удастся перезимовать без проблем, потому что "Нафтогаз Украины" увеличил добычу природного газа, заявил Чернышов. Также Киев имеет запас газа, закупленного за рубежом за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — он "остается на таможенном складе страны и не ввозится в страну".Ранее, общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз. Эксперты отмечают, что украинские потребители могут в принципе перестать получать газ, если российские газонапорные станции действительно прекратят прокачку.На днях на Украине был уволен глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, заявлявший о катастрофической ситуации в энергетике.Зеленский и ПольшаТем временем польское издание Onet публикует материал эксперта по энергетическому рынку Михаила Крутихина**, который в высокопарной манере упрекает Украину за что, что российская нефть все еще транспортируется в Европу через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба".Заявления Подоляка о том, что это будет остановлено, которые после опроверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Крутихин назвал "личным пиаром", а также пишет, что "Украина своими руками спонсирует российскую армию, помогая ей продавать энергоресурсы".И это не единственная претензия к Киеву сегодня. На сайте того же ресурса вышел материал о том, что между Зеленским и министром иностранным дел Польши Радославом Сикорским, посетившим Киев на прошлой неделе, произошел конфликт."По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре", — утверждает в статье публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш.Суть разногласия заключалась в том, что Зеленский требовал больше оружия и помощи со скорейшим вступлением Украины в ЕС, на что Сикорский отвечал ему, что это нереалистично.Подняли они и болезненную тему Волынской резни, из-за которой в скандал совсем недавно попадал уже бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Зеленский, по информации Юраша, обвинил Варшаву в раздувании этой темы в угоду внутриполитическим интересам. Сикорский в свою очередь в очередной раз призвал к эксгумации и перезахоронению жертв.* СМИ-иноагент.** Выполняет функцию иноагента в РФ.Также о проблемах в отношениях властей Украины и Польши — в материале Олега Хавича Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240917/1057506513.html

https://ukraina.ru/20240917/1057490012.html

украина

киев

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, владимир зеленский, сикорский, михаил подоляк, газ, польша