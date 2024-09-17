Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии - 17.09.2024 Украина.ру
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Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии
Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии - 17.09.2024 Украина.ру
Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии
США через высокие цены на энергию лишают европейцев бизнеса и делают их соучастниками глобальной аферы со сланцевым газом – настоящего экологического варварства в планетарном масштабе
2024-09-17T19:00
2024-09-17T19:00
новости
сша
европа
россия
дмитрий киселев
марио драги
ес
российский газ
сланцевый газ
углекислый газ
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Об этом 15 сентября в последнем выпуске еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" рассказал телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его словам, из-за искусственно завышенных цен на газ и электричество в Европе происходит настоящая деиндустриализация – Америка сделала так, чтобы выгоднее было производить на ее территории.Телеведущий напомнил, что США на рубеже тысячелетий совершили так называемую сланцевую революцию. Еще в конце XIX века американцы обнаружили у себя большие резервы нефти, но когда 100 лет спустя запасы черного золота истощились, США пришлось покупать нефть в огромных количествах, рассказал он."Но к началу нашего тысячелетия появилась технология гидроразрыва, который еще называют фрекинг. С ее помощью стали осваивать так называемые сланцевые месторождения. Это когда нефть и газ рассредоточены по мелким объемам на большой площади под землей на глубине в 2-3 км. Добыча в США сводится к бурению множества скважин, закачивания туда под колоссальным давлением огромного количества воды с песком и химикатами до того, пока подземные пласты не дадут трещины, а по ним нефть и газ уже начинает стекаться к самой скважине", - описал Киселев технологию добычи сланцевого газа, которая сегодня массово применяется в США.По его словам, на американских сланцевых месторождениях насверлены уже миллионы скважин. Из их трещин в атмосферу сочится природный газ метан, который так же, как и углекислый газ, вызывает тот самый парниковый эффект, из-за которого климат нашей планеты неотвратимо теплеет, рассказал телеведущий."Важный момент – одна тона метана способствует глобальному потеплению так, как 84 тоны углекислого газа, т.е. метан аж в 84 раза климатически токсичней углекислого газа", - отметил он.Киселев подчеркнул, что лишь сланцевые месторождения США выпускают из себя в атмосферу парниковых газов больше, чем экономики ЕС и России вместе взятые. Это колоссальный экологический ущерб для планеты, констатировал он."Нет на земле топлива грязнее, чем американский сланцевый газ. Даже бурый уголь в итоге чище. Американские сланцевые месторождения в год испускают парниковых газов 6,5 млрд тон в эквиваленте СО2. Весь ЕС с его промышленностью и пукающими коровами, которые так раздражают зеленых - 4-4,5 млрд тон в эквиваленте СО2, а Россия всего полтора миллиарда. И это даже без учета всей американской промышленности и всех автомобилей на американских дорогах", - сказал телеведущий.При этом Киселев отметил, что в США тема варварского метода добычи сланцевой нефти под строгим запретом, а оба кандидата в президенты США на дебатах высказались в поддержку гидроразрыва.В эфире телеведущий показал карту, на которых изображены шесть месторождений сланцевой нефти в США. Затем он показал карту, на которой изображена статистика приступов астмы у детей и карту распространенность онкологический заболеваний у населения. Контуры второй и третей карты в большой степени повторили контуры первой.Теперь США навязали Европе дорогой сланцевый газ вместо дешевого российского, не сказав им при этом, что это топливо - самая большая угроза в процессе потепления климата, продолжил телеведущий.По словам Киселева, Европа сегодня находится на развилке. Об этом свидетельствуют слова бывшего главы Центробанка ЕС Марио Драги, который ранее заявил, что Евросоюз достиг критической точки, когда он должен действовать, напомнил телеведущий. "В противном случае ему придется пожертвовать либо своим благосостоянием, либо окружающей средой, либо своей свободой", - процитировал Киселев слова Драги."Но что предлагает Драги? Повысить конкурентоспособность, увеличить производительность труда, стимулировать инновации, объединить рынки капитала. А может проще восстановить отношения с Россией и объединить усилия во всем – от энергетики и технологий до борьбы с бандеровским нацизмом? Ведь так будет куда честнее и продуктивнее", - подытожил Дмитрий Киселев.Больше о главных темах выпуска телепередачи "Вести недели" в материале Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
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новости, сша, европа, россия, дмитрий киселев, марио драги, ес, российский газ, сланцевый газ, углекислый газ
Новости, США, Европа, Россия, Дмитрий Киселев, Марио Драги, ЕС, российский газ, сланцевый газ, углекислый газ

Дмитрий Киселев: США вовлекают Европу в глобальную экологическую аферу и лишают ее индустрии

19:00 17.09.2024
 
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США через высокие цены на энергию лишают европейцев бизнеса и делают их соучастниками глобальной аферы со сланцевым газом – настоящего экологического варварства в планетарном масштабе
Об этом 15 сентября в последнем выпуске еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" рассказал телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, из-за искусственно завышенных цен на газ и электричество в Европе происходит настоящая деиндустриализация – Америка сделала так, чтобы выгоднее было производить на ее территории.
Телеведущий напомнил, что США на рубеже тысячелетий совершили так называемую сланцевую революцию. Еще в конце XIX века американцы обнаружили у себя большие резервы нефти, но когда 100 лет спустя запасы черного золота истощились, США пришлось покупать нефть в огромных количествах, рассказал он.
"Но к началу нашего тысячелетия появилась технология гидроразрыва, который еще называют фрекинг. С ее помощью стали осваивать так называемые сланцевые месторождения. Это когда нефть и газ рассредоточены по мелким объемам на большой площади под землей на глубине в 2-3 км. Добыча в США сводится к бурению множества скважин, закачивания туда под колоссальным давлением огромного количества воды с песком и химикатами до того, пока подземные пласты не дадут трещины, а по ним нефть и газ уже начинает стекаться к самой скважине", - описал Киселев технологию добычи сланцевого газа, которая сегодня массово применяется в США.
По его словам, на американских сланцевых месторождениях насверлены уже миллионы скважин. Из их трещин в атмосферу сочится природный газ метан, который так же, как и углекислый газ, вызывает тот самый парниковый эффект, из-за которого климат нашей планеты неотвратимо теплеет, рассказал телеведущий.
"Важный момент – одна тона метана способствует глобальному потеплению так, как 84 тоны углекислого газа, т.е. метан аж в 84 раза климатически токсичней углекислого газа", - отметил он.
Киселев подчеркнул, что лишь сланцевые месторождения США выпускают из себя в атмосферу парниковых газов больше, чем экономики ЕС и России вместе взятые. Это колоссальный экологический ущерб для планеты, констатировал он.
"Нет на земле топлива грязнее, чем американский сланцевый газ. Даже бурый уголь в итоге чище. Американские сланцевые месторождения в год испускают парниковых газов 6,5 млрд тон в эквиваленте СО2. Весь ЕС с его промышленностью и пукающими коровами, которые так раздражают зеленых - 4-4,5 млрд тон в эквиваленте СО2, а Россия всего полтора миллиарда. И это даже без учета всей американской промышленности и всех автомобилей на американских дорогах", - сказал телеведущий.
При этом Киселев отметил, что в США тема варварского метода добычи сланцевой нефти под строгим запретом, а оба кандидата в президенты США на дебатах высказались в поддержку гидроразрыва.
© AP / Keith Srakocic
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP / Keith Srakocic
В эфире телеведущий показал карту, на которых изображены шесть месторождений сланцевой нефти в США. Затем он показал карту, на которой изображена статистика приступов астмы у детей и карту распространенность онкологический заболеваний у населения. Контуры второй и третей карты в большой степени повторили контуры первой.
Теперь США навязали Европе дорогой сланцевый газ вместо дешевого российского, не сказав им при этом, что это топливо - самая большая угроза в процессе потепления климата, продолжил телеведущий.
По словам Киселева, Европа сегодня находится на развилке. Об этом свидетельствуют слова бывшего главы Центробанка ЕС Марио Драги, который ранее заявил, что Евросоюз достиг критической точки, когда он должен действовать, напомнил телеведущий.
"В противном случае ему придется пожертвовать либо своим благосостоянием, либо окружающей средой, либо своей свободой", - процитировал Киселев слова Драги.
"Но что предлагает Драги? Повысить конкурентоспособность, увеличить производительность труда, стимулировать инновации, объединить рынки капитала. А может проще восстановить отношения с Россией и объединить усилия во всем – от энергетики и технологий до борьбы с бандеровским нацизмом? Ведь так будет куда честнее и продуктивнее", - подытожил Дмитрий Киселев.
Больше о главных темах выпуска телепередачи "Вести недели" в материале Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
 
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