Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне - 17.09.2024 Украина.ру
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Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне
Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне - 17.09.2024 Украина.ру
Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, оценил вероятность Украина.ру, 17.09.2024
2024-09-17T17:52
2024-09-17T17:52
видео
приднестровье
молдавия
россия
вооруженные силы украины
всу
пмр
бывший ссср
постсоветское пространство
эксперты
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, оценил вероятность аналогичной авантюры киевского режима в отношении Приднестровья и обратился к молдавским офицерам с призывом не выполнять преступные приказы властей, если Кишинёв попытается решить проблему с непризнанной республикой военным путём.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Курская авантюра и возможное нападение на Приднестровье; 04:18 – когда в Приднестровье стали активно готовиться к украинскому вторжению и при каких условиях оно состоится? 17:14 – Что будет с гражданским населением в случае вторжения ВСУ в Приднестровье? 19:33 – Смогут ли жители Приднестровья взорвать арсенал в Колбасной и Молдавскую ГРЭС? 22:20 – О политической ситуации в Молдавии; 27:06 – Будет ли украинская боевая авиация использовать аэродромы в Молдавии для своих самолётов и чем это может закончиться? ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg
приднестровье
молдавия
россия
пмр
бывший ссср
гагаузия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, приднестровье, молдавия, россия, вооруженные силы украины, всу, пмр, бывший ссср, постсоветское пространство, эксперты, мид, ввс украины, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, бпла, война, владимир зеленский, санду майя, гагаузия, курская область, сво, кто, военная эскалация, видео
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Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне

17:52 17.09.2024
 
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, оценил вероятность аналогичной авантюры киевского режима в отношении Приднестровья и обратился к молдавским офицерам с призывом не выполнять преступные приказы властей, если Кишинёв попытается решить проблему с непризнанной республикой военным путём.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:27 – Курская авантюра и возможное нападение на Приднестровье;
04:18 – когда в Приднестровье стали активно готовиться к украинскому вторжению и при каких условиях оно состоится?
17:14 – Что будет с гражданским населением в случае вторжения ВСУ в Приднестровье?
19:33 – Смогут ли жители Приднестровья взорвать арсенал в Колбасной и Молдавскую ГРЭС?
22:20 – О политической ситуации в Молдавии;
27:06 – Будет ли украинская боевая авиация использовать аэродромы в Молдавии для своих самолётов и чем это может закончиться?
ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg
 
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Заголовок открываемого материала
18:19Зеленский не планирует заморозку боевых действий и хамит полякам. Итоги 17 сентября
17:52Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне
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