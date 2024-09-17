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Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне

Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне - 17.09.2024 Украина.ру

Что сделает Россия, если ВСУ нападут на Тирасполь, а Молдавия - на Бендеры: Амерберг о будущей войне

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, оценил вероятность Украина.ру, 17.09.2024

2024-09-17T17:52

2024-09-17T17:52

2024-09-17T17:52

видео

приднестровье

молдавия

россия

вооруженные силы украины

всу

пмр

бывший ссср

постсоветское пространство

эксперты

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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, оценил вероятность аналогичной авантюры киевского режима в отношении Приднестровья и обратился к молдавским офицерам с призывом не выполнять преступные приказы властей, если Кишинёв попытается решить проблему с непризнанной республикой военным путём.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:27 – Курская авантюра и возможное нападение на Приднестровье; 04:18 – когда в Приднестровье стали активно готовиться к украинскому вторжению и при каких условиях оно состоится? 17:14 – Что будет с гражданским населением в случае вторжения ВСУ в Приднестровье? 19:33 – Смогут ли жители Приднестровья взорвать арсенал в Колбасной и Молдавскую ГРЭС? 22:20 – О политической ситуации в Молдавии; 27:06 – Будет ли украинская боевая авиация использовать аэродромы в Молдавии для своих самолётов и чем это может закончиться? ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg

приднестровье

молдавия

россия

пмр

бывший ссср

гагаузия

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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