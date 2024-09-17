https://ukraina.ru/20240917/1057507392.html

Переписывать историю Украины будут американцы

Переписывать историю Украины будут американцы - 17.09.2024 Украина.ру

Переписывать историю Украины будут американцы

В украинском историческом сообществе скандал. Американский историк, которого приобщили к новому глобальному изучению (переписыванию) украинской истории, предложил смотреть на Украину, как на привлекательную территорию, которой владели в разное время греки, скандинавы (Русь) и хазары.

2024-09-17T17:31

2024-09-17T17:31

2024-09-17T17:31

эксклюзив

украина

история

скандал

виктор пинчук

леонид кучма

максим бужанский

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Такое мнение высказал американский историк Тимоти Снайдер в интервью украинскому изданию "Бабель".Снайдер - идеолог большого исторического исследования "Украинская история: глобальная инициатива", презентация которого прошла 11 сентября в Киеве. А инициировал проект в прошлом году украинский олигарх Виктор Пинчук в Лондоне. Именно Пинчук, напомним, был автором тезиса "Украина – не Россия", который стал идеологической канвой книги президента Леонида Кучмы. Так вот, Пинчук пошел дальше – решил переосмыслить и переписать всю историю Украины. А помогут ему в этом именитые западные историки, политики, журналисты во главе с Тимоти Снайдером (профессор Йельского университета). В группу исследователей входят 90 ученых (только частью – украинских) – историков, антропологов, археологов, психологов. На протяжении трех лет они будут изучать исторические материалы от древности до современности. Обещают выдать не меньше трех миллионов слов новой украинской истории. Так вот, в Киеве собралась большая часть этой группы для налаживания коммуникации. В интервью Снайдер рассказал, что думает, например, о советском периоде Украины. Именно это и не понравилось, например, экс-директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который убежден, что Украина в данном исследовании - не субъект, а лишь привлекательный ломоть территории, за который веками сражались империи."Я нашел здесь подтверждение главной для меня оговорки к проекту: в нем Украина - это только территория. А значит, объект, а не субъект мировой истории. Снайдер считает важным говорить и о Днепре, и Черном море, и черноземе, но очень мало об украинцах. Мы узнаем, что Русь – это скандинавы, Киев – это хазары... Украинцев в его рассказе очень мало, один раз в бородатой шутке, что Адам и Ева ими не были, и второй раз в очень несмешном тезисе: "Частично Голодомор был организован на Украине украинцами". Да нет, Голодомор все-таки сделали пришедшие извне. И это тот же российский империализм, который извне принес преступления в Бучу, Изюм, Мариуполь. И с той же целью – уничтожить украинцев как нацию, как субъект истории, превратить Украину снова только в территорию, объект действия других. А наша война сейчас как раз за то, чтобы утвердить свою субъектность – в настоящем и будущем. А для этого, в частности, нельзя терять ее, рассматривая наше прошлое", - утверждает Вятрович.Обеспокоен также возможными выводами проекта и украинский политолог Михаил Басараб, который отметил, что украинская история в результате будет денационализирована, а это идет вразрез с той идеологией, на которой строится современное украинское государство."В руках "умелых интерпретаторов" такое именитое, но "денационализированное" исследование может (подчеркиваю слово может) стать основой для отрицания или призывов к кардинальному пересмотру государственной политики в сферах защиты украинского языка, национальной памяти, политики декоммунизации в его сегодняшнем виде и других сумасшедших инициатив. И не только с Украины", - считает Басараб.Главный посыл интервью и так называемое "техзадание проекта" в целом – это найти ответ на вопрос "кто мы, украинцы". Самые важные для нации скрепы поручено искать, додумывать, воссоздавать американцу. Это очень по-украински.Народный депутат Макс Бужанский по этому поводу заявил: "Простите, а кто и почему решил, что когда уважаемый Снайдер пишет нашу историю, это лучше, чем когда её пишут Карамзин или Ключевский? Почему историю Англии, Франции, Польши и Венгрии не пишут 90 историков, половина из которых приглашена со стороны? Это не повышение качественного уровня, нет, это размытие субъектности. Так вижу".Ещё на эту тему: "Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу

https://ukraina.ru/20231125/1051258920.html

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эксклюзив, украина, история, скандал, виктор пинчук, леонид кучма, максим бужанский