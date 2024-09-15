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"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу

"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу - 15.09.2024 Украина.ру

"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу

Михаил Александрович Максимович был одним из последних представителей поколения энциклопедистов – знаменитый ботаник, этнограф, филолог, историк, издатель и даже администратор. Причём свои лучшие профессиональные качества ему удалось проявить и в Москве, и в Киеве

2024-09-15T16:00

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Родился Михаил Максимович 15 сентября 1804 года неподалеку от Золотоноши в нынешней Черкасской области. Происхождения был самого благонамеренного: отец – казак, мать – из малороссийской шляхты.Максимович получил хорошее для своего времени образование – окончил Новгород-Северскую гимназию, поступил на отделение словесных наук Московского университета, а потом перешёл на отделение физических и математических наук. Защитил магистерскую диссертацию "О системах растительного царства" и получил должность адъюнкта.В 1826 году стал директором ботанического сада Московского университета. Ботанический сад МГУ был основан в 1706 году Петром I и существует по сей день под названием Аптекарский огород (изначальное назначение таких учреждений – выращивание лекарственных растений). Помимо заведования садом собирал гербарии, исследовал флору Московской губернии и Кавказа. В 1833 году был избран профессором МГУ и около года заведовал кафедрой ботаники.В московский период им были опубликованы труды "О системах растительного царства", "Основания ботаники", "Главные основания зоологии", "Размышления о природе" и "Книга Наума о великом Божием мире" (последняя – популярное изложение основ природоведения, выдержавшее несколько изданий).Однако в 1834 году ему пришлось вернуться к своей первой специальности – филологии. В мае 1834 года он был назначен заведующим кафедрой русской словесности Киевского университета, а в октябре стал ректором.Киевский университет создавался как плацдарм русской культуры в регионе, где быть образованным означало иметь польское образование (причём в либеральные времена Александра I это даже поощрялось). Максимовича же сочли идеальной кандидатурой, поскольку он по рождению был представителем малороссийской элиты, но при этом получил русское образование, сделал хорошую научную карьеру в Москве и был, что, называется, идеологически выдержан, на что специально указывал министр народного просвещения граф Сергей Уваров, создатель по сей день актуальной формулы "самодержавие, православие, народность".В силу плохого состояния здоровья Максимович долго работать на этом посту не смог. В 1835 году покинул университет, позже отказался от профессорского поста и жил в своём имении в районе Золотоноши.При случае принимал участие в работе "Временной комиссии для разбора древних актов". С конца 1857 года он около полугода заведовал редакцией журнала "Русская Беседа", а в 1858 году стал секретарём "Общества любителей российской словесности".Максимович занимался сбором и обработкой этнографического материала, в первую очередь – песен. В 1827-49 годах он издал четыре сборника малороссийских песен (обратим внимание, что первый сборник был издан ещё в Москве). Причём он занимался не только сбором и публикацией готовых произведений, но и сам писал стихи на малороссийском наречии, в частности – осуществил перевод на него "Слова о полку Игореве" и нескольких псалмов. Он издал также несколько филологических трудов, в которых отстаивал самостоятельность "южно-русского" языка (в современной лингвистике это представление является общепринятым). "Южно-русский" язык он считал состоящим из двух наречий – малороссийского (украинского) и червонорусского (галицкого).Препятствий ему никто не чинил, потому что, будучи одним из зачинателей украинского стихосложения, Максимович оставался на вполне верноподданнических позициях и Малороссию отдельно от России не мыслил.Так же он написал несколько исторических трудов, в основном – критического характера (в отношении книг Николая Костомарова и Владимира Антоновича).Максимович издал несколько литературных альманахов: "Денница" (три выпуска), "Киевлянин" (три выпуска) и "Украинец" (два выпуска).Иногда ездил в Москву, где встречался со своими друзьями – историком Николаем Погодиным и великим Николаем Гоголем.Умер 22 ноября 1873 года в своей усадьбе и был там же похоронен.Одним из наиболее значимых достижений Максимовича стало внедрение понятия Киевская Русь, ставшее популярным для обозначения Русского государства в период до середины XIII века. Впервые оно было использовано в работе "Откуда идёт Русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским", опубликованной в 1837 году. Объясняет он введение этого термина следующим образом:"Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до её присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении её с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский? Ответ: с 90-х годов XVI века".Стоит, однако, отметить, что данное словосочетание Михаил Александрович применил исключительно для географического определения, поскольку помимо "Киевской Руси" упоминались также "Полоцкая Русь", "Белая Русь", "Северо-Западная Русь".А вот в трудах позднейших российских историков – Николая Карамзина, Сергея Соловьёва, Василия Ключевского, этот термин приобрёл уже значение государства со столицей в Киеве. Общеупотребимым термин стал только в средине XX века благодаря классическим трудам академика Бориса Рыбакова. Причём, разумеется, все классики отлично понимали, что речь идёт именно о научном термине, а не о самоназвании (так же как, например, мы используем название "Империя инков", а не Тауантинсуйу – чисто чтобы избежать вывиха языка).Оснований для введения этого термина было два.С сугубо исторической точки зрения письменная история Руси начинается с "Повести временных лет", созданной недалеко от Киева (Киево-Печерский монастырь в черту города вошёл только в XVIII веке). Докиевский период это никак не отрицает, просто подчёркивает именно историческую значимость Киева. К тому же из Новгорода пришла династия Рюриковичей, но не идея государственности как таковой – достаточно сказать, что юридическая терминология на Руси не была заимствована у скандинавов (правители назывались князьями, а не конунгами).С политический точки зрения (а Максимовича не зря так уважал Уваров) этот термин был нужен для того, чтобы подчеркнуть историческую связь Украины с Россией (повторимся, что в обязанности Максимовича входила и идеологическая борьба с польским влиянием).С середины же XX века параллельно с Киевской Русью существовал термин Древнерусское государство противопоставляемый Средневековой (Московской) Руси. Причём второй термин был научно некорректен, поскольку оба периода существования Руси относились именно к средневековью (древний мир заканчивается на распаде Западной Римской империи). Но тут видимо играл роль политический фактор.В 2023 году представители второй точки зрения победили. Утверждается, разумеется, что решение было обусловлено чисто научными соображениями, а вовсе не политическими.На самом деле нет. Историческая наука и школьное образование – очень инертные дисциплины, новации типа смены терминологии длятся годами и даже десятилетиями (т.е., скорее всего, процесс начался до 2014 года). Даже если поверить в то, что смена терминологии была обусловлена именно научными соображениями (автор не верит), то невозможно себе представить, что инициаторы процесса не думали о политической составляющей.Элементарный вопрос, который должен был возникнуть у любого школьника: почему мы говорим о Киевской Руси, если Киев – столица иностранного (к тому же – враждебного) государства? Логичным ответом педагогической (не исторической!) науки будет устранение неудобного термина.Отсюда полшага до принятия концепции Михаила Грушевского относительно "Украины-Руси" и выдумывания собственных концепций, призванных отделить историю Северо-Восточной от истории Руси Юго-Западной. Российские историки эти полшага не сделали и даже продолжают критиковать украинскую историческую мифологию (не стесняясь придумывать и свою – вроде того, что Ленин создал Украину). Но рано или поздно выбор делать всё же придётся. Правда обусловлен он будет не исторически, а политически – ответом на вопрос "чей Киев?" Если Киев наш, то и вопроса почему Русь – киевская, возникать не должно.

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