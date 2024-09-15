"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу
Михаил Александрович Максимович был одним из последних представителей поколения энциклопедистов – знаменитый ботаник, этнограф, филолог, историк, издатель и даже администратор. Причём свои лучшие профессиональные качества ему удалось проявить и в Москве, и в Киеве
Родился Михаил Максимович 15 сентября 1804 года неподалеку от Золотоноши в нынешней Черкасской области. Происхождения был самого благонамеренного: отец – казак, мать – из малороссийской шляхты.
Максимович получил хорошее для своего времени образование – окончил Новгород-Северскую гимназию, поступил на отделение словесных наук Московского университета, а потом перешёл на отделение физических и математических наук. Защитил магистерскую диссертацию "О системах растительного царства" и получил должность адъюнкта.
В 1826 году стал директором ботанического сада Московского университета. Ботанический сад МГУ был основан в 1706 году Петром I и существует по сей день под названием Аптекарский огород (изначальное назначение таких учреждений – выращивание лекарственных растений). Помимо заведования садом собирал гербарии, исследовал флору Московской губернии и Кавказа. В 1833 году был избран профессором МГУ и около года заведовал кафедрой ботаники.
В московский период им были опубликованы труды "О системах растительного царства", "Основания ботаники", "Главные основания зоологии", "Размышления о природе" и "Книга Наума о великом Божием мире" (последняя – популярное изложение основ природоведения, выдержавшее несколько изданий).
Однако в 1834 году ему пришлось вернуться к своей первой специальности – филологии. В мае 1834 года он был назначен заведующим кафедрой русской словесности Киевского университета, а в октябре стал ректором.
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Киевский университет создавался как плацдарм русской культуры в регионе, где быть образованным означало иметь польское образование (причём в либеральные времена Александра I это даже поощрялось). Максимовича же сочли идеальной кандидатурой, поскольку он по рождению был представителем малороссийской элиты, но при этом получил русское образование, сделал хорошую научную карьеру в Москве и был, что, называется, идеологически выдержан, на что специально указывал министр народного просвещения граф Сергей Уваров, создатель по сей день актуальной формулы "самодержавие, православие, народность".
В силу плохого состояния здоровья Максимович долго работать на этом посту не смог. В 1835 году покинул университет, позже отказался от профессорского поста и жил в своём имении в районе Золотоноши.
При случае принимал участие в работе "Временной комиссии для разбора древних актов". С конца 1857 года он около полугода заведовал редакцией журнала "Русская Беседа", а в 1858 году стал секретарём "Общества любителей российской словесности".
Максимович занимался сбором и обработкой этнографического материала, в первую очередь – песен. В 1827-49 годах он издал четыре сборника малороссийских песен (обратим внимание, что первый сборник был издан ещё в Москве). Причём он занимался не только сбором и публикацией готовых произведений, но и сам писал стихи на малороссийском наречии, в частности – осуществил перевод на него "Слова о полку Игореве" и нескольких псалмов. Он издал также несколько филологических трудов, в которых отстаивал самостоятельность "южно-русского" языка (в современной лингвистике это представление является общепринятым). "Южно-русский" язык он считал состоящим из двух наречий – малороссийского (украинского) и червонорусского (галицкого).
Препятствий ему никто не чинил, потому что, будучи одним из зачинателей украинского стихосложения, Максимович оставался на вполне верноподданнических позициях и Малороссию отдельно от России не мыслил.
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Так же он написал несколько исторических трудов, в основном – критического характера (в отношении книг Николая Костомарова и Владимира Антоновича).
Максимович издал несколько литературных альманахов: "Денница" (три выпуска), "Киевлянин" (три выпуска) и "Украинец" (два выпуска).
Иногда ездил в Москву, где встречался со своими друзьями – историком Николаем Погодиным и великим Николаем Гоголем.
Умер 22 ноября 1873 года в своей усадьбе и был там же похоронен.
Одним из наиболее значимых достижений Максимовича стало внедрение понятия Киевская Русь, ставшее популярным для обозначения Русского государства в период до середины XIII века. Впервые оно было использовано в работе "Откуда идёт Русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским", опубликованной в 1837 году. Объясняет он введение этого термина следующим образом:
"Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до её присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении её с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский? Ответ: с 90-х годов XVI века".
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Стоит, однако, отметить, что данное словосочетание Михаил Александрович применил исключительно для географического определения, поскольку помимо "Киевской Руси" упоминались также "Полоцкая Русь", "Белая Русь", "Северо-Западная Русь".
А вот в трудах позднейших российских историков – Николая Карамзина, Сергея Соловьёва, Василия Ключевского, этот термин приобрёл уже значение государства со столицей в Киеве. Общеупотребимым термин стал только в средине XX века благодаря классическим трудам академика Бориса Рыбакова. Причём, разумеется, все классики отлично понимали, что речь идёт именно о научном термине, а не о самоназвании (так же как, например, мы используем название "Империя инков", а не Тауантинсуйу – чисто чтобы избежать вывиха языка).
Оснований для введения этого термина было два.
С сугубо исторической точки зрения письменная история Руси начинается с "Повести временных лет", созданной недалеко от Киева (Киево-Печерский монастырь в черту города вошёл только в XVIII веке). Докиевский период это никак не отрицает, просто подчёркивает именно историческую значимость Киева. К тому же из Новгорода пришла династия Рюриковичей, но не идея государственности как таковой – достаточно сказать, что юридическая терминология на Руси не была заимствована у скандинавов (правители назывались князьями, а не конунгами).
С политический точки зрения (а Максимовича не зря так уважал Уваров) этот термин был нужен для того, чтобы подчеркнуть историческую связь Украины с Россией (повторимся, что в обязанности Максимовича входила и идеологическая борьба с польским влиянием).
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С середины же XX века параллельно с Киевской Русью существовал термин Древнерусское государство противопоставляемый Средневековой (Московской) Руси. Причём второй термин был научно некорректен, поскольку оба периода существования Руси относились именно к средневековью (древний мир заканчивается на распаде Западной Римской империи). Но тут видимо играл роль политический фактор.
В 2023 году представители второй точки зрения победили. Утверждается, разумеется, что решение было обусловлено чисто научными соображениями, а вовсе не политическими.
На самом деле нет. Историческая наука и школьное образование – очень инертные дисциплины, новации типа смены терминологии длятся годами и даже десятилетиями (т.е., скорее всего, процесс начался до 2014 года). Даже если поверить в то, что смена терминологии была обусловлена именно научными соображениями (автор не верит), то невозможно себе представить, что инициаторы процесса не думали о политической составляющей.
Элементарный вопрос, который должен был возникнуть у любого школьника: почему мы говорим о Киевской Руси, если Киев – столица иностранного (к тому же – враждебного) государства? Логичным ответом педагогической (не исторической!) науки будет устранение неудобного термина.
Отсюда полшага до принятия концепции Михаила Грушевского относительно "Украины-Руси" и выдумывания собственных концепций, призванных отделить историю Северо-Восточной от истории Руси Юго-Западной. Российские историки эти полшага не сделали и даже продолжают критиковать украинскую историческую мифологию (не стесняясь придумывать и свою – вроде того, что Ленин создал Украину). Но рано или поздно выбор делать всё же придётся. Правда обусловлен он будет не исторически, а политически – ответом на вопрос "чей Киев?" Если Киев наш, то и вопроса почему Русь – киевская, возникать не должно.