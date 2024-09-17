"Под покровом ночи": Рогов рассказал о хаосе с переброской ВСУ из-за Курской области
16:40 17.09.2024 (обновлено: 16:41 17.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В ВСУ в последнее время наблюдается хаос с переброской подразделений с одних участков фронта на другие. Об этом 17 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой... Переброска может быть связана с попыткой не допустить обвала фронта, учитывая поступательное продвижение наших войск, так и желанием ввести в заблуждение нашу разведку", - рассказал Рогов.
Он уточнил, что сначала часть подразделений ВСУ с запорожского фронта перебросили к границам Курской области, а теперь их выводят оттуда на Покровское направление.
Ранее американская газета Politico со ссылкой на украинских военных сообщила, что успехи российских военных вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область.
Днем ранее власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
Накануне в интервью изданию Украина.ру советник губернатора Курской области Роман Алехин объяснил, зачем власти региона объявили об эвакуации сразу двух районов.
По его словам, основные события сейчас разворачиваются недалеко от Любимовки и Черкасского Поречного, а последующее давление на противника со стороны ВС РФ приведет к тому, что Суджа окажется в оперативном окружении, когда ВСУ будет очень сложно завезти туда подкрепления.
"Суджа - это город. Если мы будем атаковать ее в лоб, это нам обойдется слишком дорого и в людских потерях, и в плане разрушений. Суджа будет снесена. Но не нами, а врагом. Мы же знаем, как воюют ВСУ в том же Волчанске, где все дома заминированы. Если атаковать Суджу в лоб, то город снесут: или мы своими снарядами, или они своими подрывами. Поэтому надо идти на истощение, попытавшись их окружить", - сказал Алехин.
Подробности читайте в материале Кирилла Курбатова Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой.