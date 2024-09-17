https://ukraina.ru/20240917/1057506513.html

Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться

Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться - 17.09.2024 Украина.ру

Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-09-17T16:46

2024-09-17T16:46

2024-09-17T18:19

эксклюзив

курская область

донбасс

украина

александр перенджиев

вооруженные силы украины

группировки

сво

запад

россия

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— Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и не d самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20240916/1057484358.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, курская область, донбасс, украина, александр перенджиев, вооруженные силы украины, группировки, сво, запад, россия, чечня