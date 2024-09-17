Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться - 17.09.2024 Украина.ру
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Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться
Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться - 17.09.2024 Украина.ру
Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-17T16:46
2024-09-17T18:19
эксклюзив
курская область
донбасс
украина
александр перенджиев
вооруженные силы украины
группировки
сво
запад
россия
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— Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и не d самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
https://ukraina.ru/20240916/1057484358.html
курская область
донбасс
украина
запад
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чечня
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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эксклюзив, курская область, донбасс, украина, александр перенджиев, вооруженные силы украины, группировки, сво, запад, россия, чечня
Эксклюзив, Курская область, Донбасс, Украина, Александр Перенджиев, Вооруженные силы Украины, группировки, СВО, Запад, Россия, Чечня

Подполковник Александр Перенджиев: ВСУ под Курском попались в сети, но пытаются барахтаться

16:46 17.09.2024 (обновлено: 18:19 17.09.2024)
 
Перенджиев. Карта СВО
Перенджиев. Карта СВО
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
— Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Мы так и действуем.
Когда слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления. Участники чеченских кампаний знают, что из-за этого наши солдаты по ночам устраивали перестрелки друг с другом и только утром выясняли, что свои стреляли в своих. Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить.
А теперь я вам выскажу свои собственные размышлялки.
Военный политолог Александр Перенджиев
10 апреля 2023, 13:31
Александр Перенджиев: кто онРоссийский военный политолог и общественный дипломат
У Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них где-то что-то получится. Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать.
Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Почему бы не оттянуть их на себя, чтобы они не мешали нам в Донбассе? Да, это тяжело. Но это даст нам возможность двигаться дальше.
Украина и Запад надеется, что мы или в Донбассе рано или поздно остановимся, или перебросим много сил для отражения их атак на приграничье. Но мы выстраиваем систему защиты, чтобы враг не смог прокинуть в Брянскую и Белгородскую области. Да, там непростая обстановка. Да, люди страдают от атак дронов. Но сейчас нам выгодно продолжать эту вязкую борьбу.
Я когда-то вам говорил, что мы в ходе СВО словно рыбаки ждем и пытаемся поймать крупную рыбу. Этот момент наступил, хоть и не d самом приятном для нас виде. Эта рыба попалась. Да, она пытается сорваться с крючка, но мы сможем вытащить ее из воды и перемолотить. Мы уничтожим технику и личный состав ВСУ. Мы очистим Курскую область от оккупантов с заделом, чтобы нам легче было освобождать Донбасс.
Можно вспомнить ту же Чечню, где мы уже применяли эту тактику немного в другом виде. Я имею в виду подвиг 6-й роты, которая оттянула на себя огромное количество боевиков. Это печальная история, но мы, благодаря героизму наших солдат, перемолотили их в одном месте, чтобы не выискивать каждую банду по отдельности.
То есть впустив врага на нашу территорию и дав ему надежду, что он еще что-то может сделать, мы его продолжим истреблять, чтобы выполнить задачи СВО и выстроить систему защиты нашей страны таким образом, чтобы ни с какой территории ей не шла непосредственная угроза.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 17:14
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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