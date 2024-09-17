https://ukraina.ru/20240917/1057505933.html

Андрей Грозин: Если Киев наймет бородачей в Сирии, посольства США взлетят на воздух за мелкий прайс

Андрей Грозин: Если Киев наймет бородачей в Сирии, посольства США взлетят на воздух за мелкий прайс - 17.09.2024 Украина.ру

Андрей Грозин: Если Киев наймет бородачей в Сирии, посольства США взлетят на воздух за мелкий прайс

С этической точки зрения не очень красиво подрывать американское посольство в Багдаде руками исламистской группировки. Но наши геополитические противники не стесняются действовать такими методами. Наше чистоплюйство идет во вред нашим национальным интересам. Надо действовать, как наш противник, не скатываясь до его уровня.

2024-09-17T19:30

2024-09-17T19:30

2024-09-17T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.ГУР Украины в координации с США активно обучает террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в Сирии против России.- Андрей Валентинович, насколько влиятельна эта группировка, сколько штыков она может выставить против нас в Сирии?- Я с большой долей скепсиса отнесся к этой информации. У ГУР нет ресурсов, а бесплатно на Ближнем Востоке только птички поют. Руководство ГУР может сколько угодно рассказывать сказки, как они нанесли удар по представителям "Оркестра" в Африке или вербуют сотни исламистов, все это в украинском духе.Конечно, украинский режим заинтересован, чтобы создать максимально количество проблем России по всему периметру границ, отсюда и ориентация на терроризм. То же самое они хотели бы получить и в Сирии, потому что там находится российский контингент.Но проблема в том, что положение террористического анклава исламистов в Сирии можно описать словами героя Папанова из фильма "Берегись автомобиля": "Ты живешь на свете по доверенности". И террористы в Сирии существуют на птичьих правах. Есть непубличные российско-турецкие договоренности, поддержка США и это неформальный консенсус позволяет остаткам "Исламского государства"* существовать.Они не имеют ресурсов для крупных воинских мероприятий и диверсий. Представить, что они могут создать проблемы российским военным объектам, я не могу. Единственное, они могут навербовать одиночек, которые на камеру расскажут, как будут резать русским головы.Но это если только брать потенциал Украины без участия непосредственных управляющих этим государством. Если западные спецслужбы, англичане и американцы всерьез попытаются поиграть в эту игру, тогда проблема будет серьезнее. Но для того, чтобы создать России проблемы в Сирии, нужно закупорить "Сирийский экспресс" (регулярные походы кораблей ВМФ России в Сирию – ред.), то есть Босфор и Дарданеллы. Учитывая нынешний уровень российско-турецких и российско-иранских отношений вряд ли это возможно. То есть создать России проблемы в Сирии сложно. А единичные теракты там происходят постоянно, независимо от участия украинских спецслужб.- Они могут насытить группировки этих террористов современными беспилотниками, чтобы атаковать наши базы. ГУР уже заявило об атаке на одну из таких баз возле Алеппо.- Но там же расположены и американские базы. Может статься, что и с ними произойдут неприятности. Беспилотник же летает в обе стороны. Американцы в текущей ситуации не заинтересованы в разогревании конфликта в Сирии в тактическом смысле. В стратегическом - посмотрим. Пройдут выборы, что-то определится в противостоянии Израиля и окружающих государств.То есть раздергивать небесконечные американские ресурсы на Ближнем Востоке еще и на размораживание сирийского конфликта, что и предполагают украинские дурачки, не в интересах США.Все американское присутствие на Ближнем Востоке находится в рамках неформальных договорённостей и очень уязвимо. Американцам нет смысла поддерживать авантюру Зеленского. Потом – может быть, геополитика Ближнего Востока очень динамична, но в ближайшие несколько месяцев ничего у них не получится. Исламисты воюют не за украинские идеи, а за крупные наличные. У Киева просто не хватит ресурсов, чтобы купить там серьезные контингенты, серьёзных полевых командиров. Не того уровня игрок. Там играют турки, русские, американцы, англичане, иранцы.Но Гончаренко** же нес с трибуны Верховной рады, что нужно ударить по Ирану за поставки оружия России. Пусть они побольше несут такой ерунды, а потом идут на Ближний Восток налаживать контакты.- Эксперты полагают, что в ответ на возможное разрешение Киеву бить по территории России дальнобойным оружием мы можем усилить прокси-группировки на Ближнем Востоке, чтобы они осложнили жизнь американским военным базам. Возможен ли такой сценарий?- Так оно и будет. Это самый технически и ресурсно исполнимый вариант. Американцам сейчас подписываться под авантюрой в Сирии - то же самое, что рисовать здоровенные мишени на своих военных объектах на Ближнем Востоке.Создание невыносимых с точки зрения физического существования американским военным, разведчикам и бизнесу на Ближнем Востоке самый напрашивающийся ответ. Там существует большое количество группировок, которые воюют по доверенности, прикрываясь идеями. Но тех же самых, на кого Киев пытается сделать ставку, можно перекупить и натравить на американцев за не слишком серьезный по меркам российского бюджета прайс.Не говоря уже о сирийских подразделениях, которые не входят в регулярную армию, иранских прокси, которых можно взять в аренду, о хуситах, о других подразделениях, которые профессионально занимаются терактами.С этической точки зрения не очень красиво подрывать американское посольство в Багдаде руками исламистской группировки. Но наши геополитические противники не стесняются действовать такими методами. Наше чистоплюйство идет во вред нашим национальным интересам. Надо действовать, как наш противник, не скатываясь до его уровня. Мы все же не англосаксы и не украинские власти.С другой стороны - как часто стали возникать пожары на военных предприятиях в Европе. Возможно, наше стремление воевать в белых перчатках уже прошло.Так что пусть те, кто пока еще сидят при власти в Киеве, вербуют побольше бородачей, на несколько десятков у них денег хватит. Все это вернется бумерангом даже не к ним, а в посольства США в Багдаде и Исламабаде. Регион очень неспокойный.- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сказал, что в военном отношении Россия непобедима. Что эти слова значат для ситуации в Центральной Азии и российско-казахстанских отношений?- Это констатация факта, не надо впадать в эйфорию и объявлять Касым-Жомарта Кемелевича лучшим другом России. Астана - союзник России, но без фанатизма. Если сравнивать это с уровнем потерь за выполнение союзнических обязательств, которые несет Минск, то любой скажет, что это разные уровни союзничества. Астана играет в собственные игры.Отказ в проведении совместной пресс-конференции Шольцу иначе как оплеухой не назовешь. Шольц стал, мягко говоря, не слишком значимым руководителем, так что его унижает среднезначимая региональная держава.А Казахстан - союзник России, но он все время пытается сохранить дистанцию и показать, что его нельзя воспринимать, как российского сателлита. Казахстан на словах придерживается санкций против России, которые на самом деле являются рестрикциями.Казахстанская элита из всех центральноазиатских элит наиболее интегрирована в систему западного экономического и финансового влияния в мире. Они там находятся на положении лакеев, но их это устраивает. Капиталы они хранят там, поэтому они обеспокоены, что с ними могут поступить так, как с российским олигархатом после начала СВО.Внешне они демонстрируют лояльность Западу, но вторичный импорт высокотехнологичным продукции приносит хорошие деньги казахстанским элитариям.И когда Токаев заявляет, что Россия непобедима, он демонстрирует, что остается союзником, с которым необходимо сохранять высокий уровень отношений. С другой стороны, он решает проблемы и с европейцами.Ведь поставки нефти из Казахстана через Россию идут в Германию на НПЗ в Шверхейме, который ориентирован на переработку российской нефти, но казахстанская близка по химическому составу к российской.И несчастный Шольц, когда одиноко вышел на пресс-конференцию, заявил, что признателен Казахстану за сохранение десятков тысяч рабочих мест в Германии. Таким образом Казахстан набивает себе цену.Кроме того, Астана периодически выступает с предложением предоставить площадку для переговоров по российско-украинскому урегулированию в качестве нейтральной страны в отличие от Швейцарии. То есть сохраняя отношения с Западом и с Россией, в том числе через такие заявления Токаева, Казахстан рассчитывает получить политические и дипломатические бонусы в качестве миротворца и продемонстрировать возрастающий вес на международной арене.* Организация запрещена в РФ** Признан террористом и экстремистомО новых планах по мирному урегулированию конфликта на Украине Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html

https://ukraina.ru/20240917/1057500941.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сирия, ближний восток, олаф шольц, касым-жомарт токаев, андрей грозин, украина.ру, снг, вмф, гур моу