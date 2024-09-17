https://ukraina.ru/20240917/1057502852.html

Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма

Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма - 17.09.2024 Украина.ру

Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма

Мы продолжим двигаться вглубь украинской территории, решая проблему фашизма на Украине вооруженным путем.

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:07

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Конечно, было бы лучше решить этот вопрос политико-дипломатическим способом, но такой возможности у нас нет, как не было в 1943 году. Мы наступали, пока в 1944 году не пересекли границы Советского Союза, а в 1945 году не добили врага в его логове, считает глава Евразийского аналитического клуба, один из ведущих российских экспертов в области международной политики Никита Мендкович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Никита Андреевич, сейчас продолжается возня по поводу разрешения/запрета Украине наносить удары дальнобойными натовскими ракетами по объектам в глубине России. На этом фоне Зеленский заявил, что провел в Киеве длительные и содержательные переговоры с Блинкеном и Лэмми. На ваш взгляд, чем закончится эта история?- Этот вопрос действительно очень давно согласовывается. Сейчас на Западе появилось несколько взаимоисключающих утечек по поводу решения этого вопроса. Одни издания передают инсайды, что он не решен в положительном смысле. Другие издания сообщают, что именно ему были посвящены переговоры в Киеве, и там ситуация якобы чуть ли не на финишной прямой.Сейчас Украина наносит удары дальнобойными американскими ракетами по "новым" российским территориям. Вглубь России киевский режим не бьет, потому что там находится наша ракетно-ядерная инфраструктура. Удар по ней автоматически может привести к эскалации и применению Москвой симметричных мер против своих противников.Логика понятна: если США создает свое прокси-государство и с его помощью бьет по нашим пусковым установкам или радарным комплексам, отвечающим за перехват ракет, то за счет этого Вашингтон может ослабить наш ядерный щит без объявления войны, чтобы потом нанести ядерный удар.В связи с этим использование даже третьей стороной американского оружия для ударов по российским объектам, входящим в ядерную инфраструктуру, может привести к серьезной эскалации: и прямым ударам по НАТО, и использованию ядерного оружия на нынешнем театре военных действий. Здесь есть много вариантов. Все будет зависеть от различных директивных документов, которые есть у нашего Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения.Поэтому США опасаются идти на этот шаг и давно с ним тянут.С другой стороны, у Украины сейчас нет другого способа, который бы позволил ей добиться перелома в ходе боевых действий. Мы наносим противнику поражение в Курской области и продвигаемся вглубь оккупированных районов Донбасса. Все говорит о том, что украинская армия в оперативном кризисе.В конце августа киевский режим провел ряд ударов беспилотниками по гражданским объектам (досталось жилому дому в Раменском), потому что военные объекты он уже поразить не может. То есть Украине с каждым разом становится все труднее и труднее преодолевать нашу систему ПВО и РЭБ. И чтобы уязвить Россию, у Киева остаются только дальнобойные ракеты.Поэтому они ходатайствуют перед своими хозяевами из Вашингтона дать им разрешение на такие удары, чтобы нанести России хоть какой-то военный ущерб, запугать население, заставить капитулировать и пойти на переговоры.- Одной из тем визита в Киев представителей США и Великобритании как раз стала тема предстоящих мирных переговоров. То есть они хотят Россию усадить за стол переговоров и выдвинуть ей ультиматум?- Сейчас все западные сценарии переговоров абсолютно бесперспективны. Об этом открыто заявил Лавров. Они не учитывают, что любое мирное решение проблемы подразумевает передачу России всех наших территорий, которые сейчас оккупирует украинская армия (Донбасс, Херсон и Запорожье). Не говоря уже о всех требованиях, которые были сформулированы в Стамбуле: демилитаризация, денацификация, отмена дискриминационных законов об украинском языке. А самое главное – официальный отказ Киева от территориальных претензий к России и признание ответственности за агрессивную войну против нас.Поскольку Запад даже не обсуждает эти наши требования, то для него сейчас переговоры – это лишь способ получить паузу, перевооружить украинскую армию, вернуть из Европы украинских беженцев, чтобы бросить их на фронт, и начать войну снова.На такие переговоры Россия не согласна. Мы продолжим двигаться вглубь украинской территории, решая проблему фашизма на Украине вооруженным путем.Конечно, было бы лучше решить этот вопрос политико-дипломатическим способом, но такой возможности у нас нет, как не было в 1943 году. Мы наступали, пока в 1944 году не пересекли границы Советского Союза, а в 1945 году не добили врага в его логове.Война с фашизмом на Украине должна протекать по такой же схеме.- Изменения, которые мы собираемся внести в нашу ядерную доктрину, могут сдержать эскалацию, которую предпринимает Запад?- Это то, о чем я говорил ранее.Сейчас у США появилась возможность использовать свои неоколонии для нанесения военно-террористических ударов по России с целью ослабить нашу ядерную инфраструктуру. Поэтому назрела необходимость модернизировать нашу ядерную доктрину и обозначить в ней четкую градацию красных линий, при пересечении которых будет происходить дальнейшая эскалация.Да, эта вроде бы простая вещь. Но само понятие цветных уровней террористической угрозы в практиках МИД разных стран появилось сравнительно недавно. Ситуация в мире меняется из-за технического прогресса и политических процессов, поэтому нужно внедрять какие-то инновации. В том числе и в ядерную доктрину.Само по себе это не означает автоматическую эскалацию. Это лишь способ прочертить набор красных линий и четкую градацию ответов на их пересечение, чтобы избежать большого ядерного конфликта.Экспертное сообщество на Западе не понимает, чего и на каком этапе ждать от России в случае дальнейшей агрессии против неё. Дело даже не в том, что Всемирный бюллетень физиков-ядерщиков постоянно переводит стрелки "часов Судного дня" к полночи, что означает ядерный конфликт. Они их немного отвели назад после распада СССР, а потом снова начали подкручивать и даже ввели секундную стрелку. Надо не драматизировать ситуацию, а четко чертить красные линии для нашей общей безопасности.В конце концов украинский вопрос мы решим. Это историческое недоразумение устранится. Но США и НАТО будут существовать еще долго. А раз мы вынуждены будем с ними соседствовать, нам надо устранить риски взаимного уничтожения.- Так, может быть, Запад хочет руками Украины нанести какое-то количество дальнобойных ракетных ударов по России до того момента, как мы внесем изменения в нашу ядерную доктрину?- Мы давно прочертили красные линии в ходе закрытых переговоров на уровне Генштабов, которые наш Генштаб ведет с военным командованием Великобритании и США в наиболее острые моменты.Например, была информация, что когда осенью 2022 года у США были планы применить грязную ядерную бомбу на Херсонском направлении, мы предъявили Штатам ультиматум, и эта угроза была устранена. Также сообщалось, что когда этим летом Украина готовила покушение на высшее руководство России в день Военно-морского флота, об этом был передан сигнал по закрытым линиям.То есть какая-то система сдерживания работает. Просто этот момент нужно формализовать. Сейчас все делается на словах, а нам нужна ядерная доктрина, которая бы функционировала именно в виде алгоритма: вводная такая-то – реакция-такая-то. Это способствует не только пониманию противником нашей возможной реакции. Это устраняет человеческий фактор.США, нанося те или иные удары по разным странам, убеждены, что ответа не будет. А если наша ядерная доктрина будет сформулирована в виде открытых директив, это устранит любые недоразумения.Наша ядерная система будет восприниматься как та самая машина Судного дня – если вы ударите, вам конец.Это позволяло нам удерживаться от масштабной войны между блоками еще со времен Холодной войны. И долгое время это ядерное сдерживание будет действовать и впредь. Даже после того, как мы начнем колонизацию космоса. Потому что в нашей природе конкуренция. И эту конкуренцию надо вводить в какие-то рамки.О других аспектах конфликта России с Западом вокруг Украины - в интервью Андрея Суздальцева: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

https://ukraina.ru/20240917/1057488017.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, генштаб, нато, ядерное оружие, сво, фашизм, космос, холодная война