https://ukraina.ru/20240917/1057501904.html

Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта

Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта - 17.09.2024 Украина.ру

Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта

На оккупированной ВСУ части Курской области остается мирное население. Люди просят организовать для них гуманитарный коридор, а Украина взамен хочет получить что-то от России.

2024-09-17T15:55

2024-09-17T15:55

2024-09-17T15:55

украина

россия

курская область

красный крест

вооруженные силы украины

госдума

сво

гуманитарный коридор

эксклюзив

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Шантаж и манипуляцииНа оккупированных Украиной территориях Курской области остается мирное население. По данным поисковой организации "Лиза Алерт", только в районе Суджи их как минимум 698 человек — в основном старики, которые не смогли или не успели выехать.11 сентября российские войска начали контрнаступление, чтобы освободить Курскую область от оккупантов, а это означает активные боевые действия, которые неизбежно создают большую опасность для жизни и здоровья мирного населения.Женевская Конвенция о защите гражданского населения обязывает все стороны конфликта обеспечивать гражданским лицам защиту от военных действий. Статьи 28 и 49 запрещают использовать гражданское населения в качестве "живого щита". Статья 16 указывает, что больные люди и инвалиды должны пользоваться особой защитой. Тем не менее, если ВСУ решат сделать из Суджи "фортецю" и, что часто происходит, прикрыться местными жителями как живым щитом, шансы выжить у людей будут минимальными.Темой моментально заинтересовались западные СМИ и СМИ-иноагенты, найдя в ней повод в очередной раз обвинить Россию в наплевательском отношении к своим гражданам, которых надо было эвакуировать. Также они настаивают на том, что мирные жители могут погибнуть под российскими снарядами во время контрнаступления ВС РФ, намеренно выпуская за скобки опасность, исходящую от ВСУ."И еще одна важная вещь: мы не чувствовали той боли, которую испытываем, сражаясь внутри Украины и разрушая здания; тогда мы чувствуем, что наносим ущерб части самих себя, но в Курске мы не отягощены этой печалью", — говорит Politico, пытаясь забинтованными руками поднести к губам чашку кофе, 19-летний украинский военный, участвовавший в атаке на Курскую область.Этот комментарий юного и не слишком умного украинского солдата, который чувствовал "радостное возбуждение", участвуя в "первом вторжении в Россию со времен Второй мировой войны", демонстрирует односторонность оценок ситуации со стороны СМИ-иноагентов. В их риторике проблему, конечно, не решить. Но решать ее, безусловно, надо, причем не бросаясь политическими обвинениями, а просто делая дело.Международный комитет Красного Креста (МККК) обращался к российской и украинской сторонам с запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора, но видимого результата пока нет. Еще в середине августа тогда вице-премьер Украины, а сейчас заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявляла, что Украина готова открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области в обе стороны и лишь ждет официального запроса со стороны России. На деле же оказалось, что Украина не собирается открывать коридор просто так, а ждет от России некоего "выгодного предложения". По сути, людей взяли в заложники.Родные просятНо родственники мирных жителей Курской области не сдаются. Отец Сергий из Воронежской области взялся координировать гражданскую инициативу родных оказавшихся в заложниках людей."Мои родственники сейчас находятся в Судже: отец, мать и сестра, — объясняет он. — Поэтому, прежде всего, это мое личное дело. Но, конечно же, не только для себя, а и для всех тех людей, которые там остались".О 698 людях говорит официальный сайт поисковой организации "Лиза Алерт". У отца Сергия есть немного другие данные."Три-четыре дня назад мы создали группу, сейчас в ней более 300 участников. Мы написали петицию в разные официальные органы — и президенту Российской Федерации, и президенту Украины, и омбудсменам обеих стран, и в Красный Крест, и в МЧС России — во все организации, которые, на наш взгляд, нам могут помочь в организации гуманитарного коридора. Эту петицию на сегодняшний момент подписало 190 человек, и они указывают там 401 потерянного родственника. Это только Суджа и окрестные села. Мы заявляем о том, что там есть живые люди, и их очень много. По нашим скромным подсчетам, только в районе Суджи находится порядка тысячи человек. А если с окрестными селами, то еще больше. Губернатор Курской области говорил о двух тысячах человек, которые находятся на оккупированной Украиной территории".Пока ответов по существу нет, но инициативная группа получила официальные уведомления о том, что петиция принята в работу. При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что ничего не знает о таком обращении. "Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет", — сказал он. Возможно, петиция еще просто не прошла все предусмотренные процедурные ступени, поэтому Песков действительно пока не имеет соответствующей информации.Что предлагают в ГосдумеНа днях депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов обратился к Президенту МККК Мирьяне Сполярич с просьбой о помощи в обеспечении гуманитарного коридора для заложников в районе Суджи. В частности, он предложил организовать под контролем и с гарантиями МККК эвакуацию российских гражданских сначала вглубь Украины, а затем через территорию третьей страны — в Россию. По его мнению, это было бы самым простым и безопасным для людей решением. После этого в тех же самых СМИ-иноагентах появились заголовки типа "Депутат Госдумы попросил эвакуировать жителей Курской области на Украину"."Что за бред? — комментирует такую реакцию депутат Кузнецов. — Я прошу Красный Крест эвакуировать людей с занятой ВСУ территории в Россию. Русский священник обратился ко мне по поводу близких ему людей, и я попросил Президента Красного Креста. Они уже помогали в Сумской области с нашими ранеными пленными. Работа у них такая. Дальше немного логики. Если бы я был Красным Крестом, то у меня было бы два варианта. Первый — путь через линию фронта, а второй — под гарантии МККК их транспортом на Украину, затем в Белоруссию и домой. Но им самим решать, как именно поступить, главное — спасти людей".Тем временем Мирьяна Сполярич прибыла в Россию и уже встретилась с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой по поводу воссоединения семей, а также с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой по поводу ситуации с раненными и больными военнопленными. Возможно, не будет забыт и вопрос гуманитарного коридора из оккупированной ВСУ части Курской области.Только в одну сторонуГуманитарные коридоры — большая боль текущего конфликта. До наступления Украины на Курскую область из РФ на Украину (только в одну сторону) действовал гуманитарный коридор Колотиловка между Сумской и Белгородской областями. Он был закрыт после обстрела с украинской стороны. Но все же находящиеся в России граждане Украины при желании могут попасть к себе домой, просто выехав через любую третью страну.У находящихся на Украине граждан РФ и просто желающих попасть в Россию такой возможности нет: и из-за закрытой границы, и из-за того, что людей с российскими паспортами могут просто задержать с неизвестными последствиями. Так было с гражданкой РФ Татьяной Незеленниковой, которая на момент начала СВО оказалась у своих родных в Днепропетровской области, а затем пыталась покинуть Украину через западную границу. В итоге она получила 12 лет по обвинению в госизмене.Последний гуманитарный коридор из Украины в РФ (из Запорожья в Васильевку, и он работал в обе стороны) закрыли аж в конце 2022 года при очень трагичных обстоятельствах. Формирующаяся колонна выезжающих была обстреляна, погибло несколько десятков человек. Стороны, конечно, обвинили друг друга, но Украина получила явную выгоду от случившегося, перекрыв коридор (а, значит, и утечку военнообязанных) под предлогом обеспечения безопасности людей. В итоге люди просто оказались в заложниках.Похожая ситуация в Судже. Украина хочет чего-то "взамен" местного мирного населения. С точки зрения Международного гуманитарного права это незаконно. Какое-то решение в любом случае будет принято, и главное, чтобы люди оказались в безопасности.О том, почему ВСУ будут пытаться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного

https://ukraina.ru/20240829/1057112092.html

https://ukraina.ru/20240916/1057473065.html

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россия

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, курская область, красный крест, вооруженные силы украины, госдума, сво, гуманитарный коридор, эксклюзив