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"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими - 17.09.2024 Украина.ру
"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает на соревнованиях российских спортсменов. Его слова опубликовал портал Nettavisen
2024-09-17T14:47
2024-09-17T14:47
2024-09-17T14:47
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Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за событий на Украине с 2022 года. В октябре прошлого года FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов "до дальнейшего уведомления".Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее отметила, что российские лыжники вряд ли вернутся на международные соревнования до 2028 года.Еще о влиянии политики на спорт - в материале Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения.
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Украина.ру
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новости, россия, норвегия, спорт, лыжники, лыжи, украина, соревнования
Новости, Россия, Норвегия, спорт, лыжники, лыжи, Украина, соревнования
"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает на соревнованиях российских спортсменов. Его слова опубликовал портал Nettavisen
"Я с ними не разговаривал, у нас всегда были трудности в общении из-за языкового барьера. Конечно, очень обидно, что российские спортсмены не допускаются к турнирам. Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам, но в то же время понимаю, что дела обстоят так, как есть. Есть предыстория, которая не изменилась с течением времени. Будем надеяться, это скоро закончится. В этом контексте лыжный спорт обеднел", - сказал 27-летний Клебо.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за событий на Украине
с 2022 года. В октябре прошлого года FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов "до дальнейшего уведомления".
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее отметила, что российские лыжники вряд ли вернутся на международные соревнования до 2028 года.