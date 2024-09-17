"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими

"Я с ними не разговаривал, у нас всегда были трудности в общении из-за языкового барьера. Конечно, очень обидно, что российские спортсмены не допускаются к турнирам. Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам, но в то же время понимаю, что дела обстоят так, как есть. Есть предыстория, которая не изменилась с течением времени. Будем надеяться, это скоро закончится. В этом контексте лыжный спорт обеднел", - сказал 27-летний Клебо.