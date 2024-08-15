https://ukraina.ru/20240815/1056878913.html
Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе
Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе - 15.08.2024 Украина.ру
Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе
Вторжение украинской армии в Курскую область не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния с российской армией. Объяснение этому представил 15 августа спикер украинской Национальной гвардии Руслан Музычук
2024-08-15T14:13
2024-08-15T14:13
2024-08-15T14:13
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Рассказывая зрителям украинского объединенного телемарафона об обстановке на линии боевого соприкосновения, спикер украинской Нацгвардии признал: интенсивность боевых действий в СВО не спадает и вторжение украинской армии в российский регион не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния. Музычук нашёл этому объяснение.Тем временем ТГ-канал украинской оперативно-тактической группировки "Харьков" признал, что на их направлении обстановка "остаётся сложной". Армия России атакует и ведёт обстрелы "на всех активных участках фронта", осуществляет перегруппировку, проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь.В частности, ВСУ заметили ротацию и подготовку российских войск к продолжению боевых действий в районах населённых пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Тихое.Они также сообщили о сотнях обстрелов со стороны российских военных и начавшемся боестолкновении в районе Волчанска.Тем временем выяснилось, что западные и киевские политики лгали, утверждая, что Киев не обсуждал с западными "партнёрами" планов нападения на российский регион – подробности в публикации Украина.ру Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, волчанск, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, сво, всу
Новости, Курская область, Волчанск, Украина, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, СВО, ВСУ
Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе
Вторжение украинской армии в Курскую область не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния с российской армией. Объяснение этому представил 15 августа спикер украинской Национальной гвардии Руслан Музычук
Рассказывая зрителям украинского объединенного телемарафона об обстановке на линии боевого соприкосновения, спикер украинской Нацгвардии признал: интенсивность боевых действий в СВО не спадает и вторжение украинской армии в российский регион не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния. Музычук нашёл этому объяснение.
"Перебрасывая в Курскую область, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы", — заявил Музычук украинским телезрителям.
Тем временем ТГ-канал украинской оперативно-тактической группировки "Харьков" признал, что на их направлении обстановка "остаётся сложной". Армия России атакует и ведёт обстрелы "на всех активных участках фронта", осуществляет перегруппировку, проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь.
В частности, ВСУ заметили ротацию и подготовку российских войск к продолжению боевых действий в районах населённых пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Тихое.
"В Волчанске отмечены единичные перемещения противника в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий", - отметили украинские военные.
Они также сообщили о сотнях обстрелов со стороны российских военных и начавшемся боестолкновении в районе Волчанска.
Тем временем выяснилось, что западные и киевские политики лгали, утверждая, что Киев не обсуждал с западными "партнёрами" планов нападения на российский регион – подробности в публикации Украина.ру Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область