https://ukraina.ru/20240815/1056878913.html

Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе

Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе - 15.08.2024 Украина.ру

Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в Донбассе

Вторжение украинской армии в Курскую область не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния с российской армией. Объяснение этому представил 15 августа спикер украинской Национальной гвардии Руслан Музычук

2024-08-15T14:13

2024-08-15T14:13

2024-08-15T14:13

новости

курская область

волчанск

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вооруженные силы украины

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Рассказывая зрителям украинского объединенного телемарафона об обстановке на линии боевого соприкосновения, спикер украинской Нацгвардии признал: интенсивность боевых действий в СВО не спадает и вторжение украинской армии в российский регион не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния. Музычук нашёл этому объяснение.Тем временем ТГ-канал украинской оперативно-тактической группировки "Харьков" признал, что на их направлении обстановка "остаётся сложной". Армия России атакует и ведёт обстрелы "на всех активных участках фронта", осуществляет перегруппировку, проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь.В частности, ВСУ заметили ротацию и подготовку российских войск к продолжению боевых действий в районах населённых пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Тихое.Они также сообщили о сотнях обстрелов со стороны российских военных и начавшемся боестолкновении в районе Волчанска.Тем временем выяснилось, что западные и киевские политики лгали, утверждая, что Киев не обсуждал с западными "партнёрами" планов нападения на российский регион – подробности в публикации Украина.ру Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область

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новости, курская область, волчанск, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, сво, всу