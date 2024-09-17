https://ukraina.ru/20240917/1057480906.html

"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину

"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину - 17.09.2024 Украина.ру

"Мы можем разровнять все": эксперт о том, почему после Полтавы инструкторы НАТО неохотно едут на Украину

Сейчас западные инструктора крайне неохотно едут на Украину. ВС РФ массово накрывают центры подготовки пилотов, водолазов и операторов БЭКов. Все прекрасно помнят, чем закончилась подготовка специалистов связи в Полтаве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-17T03:15

2024-09-17T03:15

2024-09-17T03:15

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Реактивная и ствольная артиллерия остается богом войны. Чтобы ей управлять, тоже нужны люди. А когда кассетный боеприпас уничтожает вражеский расчет, подготовить следующий расчет ВСУ очень тяжело. У них просто нет столько лагерей подготовки, рассказал военкор.Использовать западную технику ВСУ еще сложнее, она требует особого подхода. Для этого надо либо готовить артиллеристов в странах НАТО, либо привозить на Украину натовских инструкторов, отметил журналист.По его мнению, что сейчас армию сдерживает только политика. На Украине ВС РФ могут "разровнять уже все". Можно было бы уничтожить ту же Угледарскую группировку, завалив ее в шахтах трехтонными ФАБами. У армии есть военно-технические ресурсы, чтобы быстро дойти до Днепра, отметил эксперт."А политической воли нет в том числе из-за поставок западного оружия. Если мы начинаем передавливать, с Запада пойдет больше поставок. А если мы действуем в таком же режиме, как сейчас, поставки остаются на минимуме", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057461968.html

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новости, украина, полтава, россия, всу, вс рф, потери всу, военная техника, поставки, запад, пилоты, инструктор