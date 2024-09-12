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"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России

"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России - 12.09.2024 Украина.ру

"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября в интервью "Известиям" назвал дискуссию о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, камуфляжной

2024-09-12T12:34

2024-09-12T12:34

2024-09-12T12:50

дмитрий песков

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украина

запад

джо байден

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По его словам, в Кремле считают, что Запад уже давно принял решение разрешить такие удары.По его словам, разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт."Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков.Он заверил, что соответствующая реакция России последует.Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заверил, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ.Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.

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