"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России - 12.09.2024 Украина.ру
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"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России - 12.09.2024 Украина.ру
"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября в интервью "Известиям" назвал дискуссию о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, камуфляжной
2024-09-12T12:34
2024-09-12T12:50
дмитрий песков
россия
новости
украина
запад
джо байден
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По его словам, в Кремле считают, что Запад уже давно принял решение разрешить такие удары.По его словам, разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт."Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков.Он заверил, что соответствующая реакция России последует.Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заверил, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ.Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.
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дмитрий песков, россия, новости, украина, запад, джо байден
Дмитрий Песков, Россия, Новости, Украина, Запад, Джо Байден

"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России

12:34 12.09.2024 (обновлено: 12:50 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября в интервью "Известиям" назвал дискуссию о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, камуфляжной
По его словам, в Кремле считают, что Запад уже давно принял решение разрешить такие удары.
"Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", - сказал Песков.
По его словам, разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт.
"Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков.
Он заверил, что соответствующая реакция России последует.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заверил, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ.
Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.
 
Дмитрий ПесковРоссияНовостиУкраинаЗападДжо Байден
 
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