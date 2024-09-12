"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
12:34 12.09.2024 (обновлено: 12:50 12.09.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 сентября в интервью "Известиям" назвал дискуссию о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, камуфляжной
По его словам, в Кремле считают, что Запад уже давно принял решение разрешить такие удары.
"Процесс действительно пошел, идет, я бы сказал, такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято", - сказал Песков.
По его словам, разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием повышает вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт.
"Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков.
Он заверил, что соответствующая реакция России последует.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заверил, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ.
Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.