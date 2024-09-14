https://ukraina.ru/20240914/1057449437.html

Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки

Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки - 14.09.2024 Украина.ру

Новороссийский фронт. Российские БПЛА жгут напалмом украинские блиндажи и танки

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о новинках и проблемах отечественных БПЛА и РЭБ

2024-09-14T14:24

2024-09-14T14:24

2024-09-14T14:24

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александр "варяг" матюшин

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Сегодняшняя война в Новороссии – это не только сражения за лесополосы и укрепрайоны врага, но и соревнования "народных ВПК" между русскими и украинскими умельцами. Как только какая-то новинка прошла апробацию на фронте и начала активно применяться, она сразу же изучается, копируется и внедряется противником. Не проходит и месяца, и она уже им начинается активно применяться. Конечно, это не касается таких сложных систем как, например, "Ланцет", но, зато касается РЭБ и простейших беспилотников, которые можно соорудить условно говоря "на коленке"."Сейчас по сети уже несколько недель показывают ролик, где украинский дрон заливает термической жидкостью лесопосадку, и она буквально на глазах выгорает. Как все это можно прокомментировать? Во-первых, это видео старое. Второе, наши ребята уже активно начали применять термит на покровском направлении и в Красногоровке.Если укропы термит делают с помощью различных окислителей, то наши во все эти взрывные подвесы стали добавлять напалм. Самый простой делают в полевых условиях. Всего четыре ингредиента: бензин, керосин, хозяйственное мыло и пенопласт. Первый отвечает за само горение, второй – за жар, третий за долгое горение, четвертый – за то, что с его помощью все горящее липнет к вражеской технике", - рассказывает Александр "Варяг" Матюшин.Теперь с помощью подобного термита, который стали активно устанавливать на FPV дроны и отправлять один в один конец, быстро уничтожают блиндажи и технику. Попали в тебя, не попал – место, где ты находишься, будет выжжено или ты просто угоришь от ядовитого дыма. На беспилотник достаточно подцепить поллитровую бутылку с напалмом, и если она попадет в цель, то результат будет стопроцентный.Также на фронте получил распространение беспилотник, которому дали наименование "Молния"."Его также собирают фронтовые кулибины. Это дешевый аналог "Ланцета". Как шутят наши бойцы, он собирается "дендрально-фекальным методом", то есть из "г…на и палок": из фанеры, легких металлических трубок и китайских комплектующих, купленных на маркетплейсках. К этому дрону подвешивается определённое количество боеприпасов, и он летит на расстояние 30 км. Но при этом он стоит 100 тысяч рублей в то время, как "Ланцет" - 2,8 млн. рублей. Наши фронтовые умельцы научились даже делать дроны с пятью подвесами в виде 82-мм мин. Могут даже бак с горячим термитом установить. И все это летит", - говорит Матюшин.Наш собеседник сетует на то, что в ситуации с РЭБ, как и в случае с беспилотниками, мы отстаем от украинцев. Например, разрекламированные дроны "Судоплатов", которые делают крупными партиями на заказ для фронта, до сих пор летают только на одной частоте, которая давно известна ВСУ. Поэтому как только они взлетают, то сразу падают, потому что украинский РЭБ их сразу гасит."А вот укропы уже могут делать FPV дроны, которые уже могут летать на четырех частотах. Пока они еще не запустили их в серию, но вот-вот запустят. Поэтому нашим кулибиным надо думать, что со всем этим делать, и что этому можно противопоставить с помощью РЭБ", - бьет тревогу Матюшин.В последнее время в полевых условиях стали все больше отказываться от антенного РЭБа в пользу самодельных, которые у фронтовых кулибиных получил наименование "Клевер".Антенные РЭБы могут работать только направленно. Например, ты направил 5 антенн в определенную сторону, туда они и работают. Но в этом поле есть прорехи, которые обнаруживает враг.Чтобы этого не происходило, и используют "Клевер". Его делают из медных трубочек, сигнал проходит в помощью серебренного припоя. Сигнал настолько хороший, что прорех в РЭБ нет. Он накрывает нужные объекты как купол. Чтобы его пробить, надо поднять дрон на очень большую высоту, поставить его вертикально, а потом с этой высоты надо опустить в самый центр купола. Тогда брешь будет пробита. Но асов подобного уровня у ВСУ нет, поэтому ничего не получится.И последнее. Армейским кулибиным помимо всего прочего нужно каждый день переделывать поступающие на фронт беспилотники и РЭБ, потому что иначе они не летают."Иногда создается впечатление, что дроны делают не на заводах квалифицированные рабочие, а школьники и пенсионеры, то зальют лаком контакты, то одни контакты в одно место припаяют, то в другое. В итоге, одни пропеллеры летят в одну сторону, другие – в противоположную. Разве это дело?", - сетует Матюшин.Все это и приходится доводить до ума на фронте, в полевых условиях. В наши воины ждут, когда в тыолу научаться все же делать совершенную технику.Читайте также материал Александра Чаленко Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО

https://ukraina.ru/20240903/1057186618.html

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, новороссия, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, впк, украина.ру, спецоперация