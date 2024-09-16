СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
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СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области
СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области
Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы Курской области будет представлен в центральный аппарат СК России. Об этом 16 сентября сообщило следственное ведомство
2024-09-16T10:01
2024-09-16T10:01
новости
курская область
россия
ск рф
скр
вооруженные силы украины
всу
кто
мирные жители
следственный комитет рф
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Днём 14 сентября 11-летняя девочка гуляла с мамой в лесу. Девочка ушла в неизвестном направлении, домой не вернулась. СУ СК России по Курской области факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего" .В СК также отметили, что проводится поиск пропавшей и установление обстоятельств её исчезновения. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Как сообщалось ранее, в Курской области с августа действует режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов области.Накануне стало известно, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих
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новости, курская область, россия, ск рф, скр, вооруженные силы украины, всу, кто, мирные жители, следственный комитет рф, следствие, криминал, расследование
Новости, Курская область, Россия, СК РФ, СКР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, мирные жители, Следственный Комитет РФ, следствие, криминал, Расследование

СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области

10:01 16.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы Курской области будет представлен в центральный аппарат СК России. Об этом 16 сентября сообщило следственное ведомство
Днём 14 сентября 11-летняя девочка гуляла с мамой в лесу. Девочка ушла в неизвестном направлении, домой не вернулась. СУ СК России по Курской области факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего" .
В СК также отметили, что проводится поиск пропавшей и установление обстоятельств её исчезновения. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщалось ранее, в Курской области с августа действует режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов области.
Накануне стало известно, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих
 
НовостиКурская областьРоссияСК РФСКРВооруженные силы УкраиныВСУКТОмирные жителиСледственный Комитет РФследствиекриминалРасследование
 
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