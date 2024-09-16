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СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области

СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области - 16.09.2024 Украина.ру

СКР рассмотрит доклад о расследовании исчезновения малолетней жительницы Курской области

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы Курской области будет представлен в центральный аппарат СК России. Об этом 16 сентября сообщило следственное ведомство

2024-09-16T10:01

2024-09-16T10:01

2024-09-16T10:01

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Днём 14 сентября 11-летняя девочка гуляла с мамой в лесу. Девочка ушла в неизвестном направлении, домой не вернулась. СУ СК России по Курской области факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего" .В СК также отметили, что проводится поиск пропавшей и установление обстоятельств её исчезновения. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Как сообщалось ранее, в Курской области с августа действует режим контртеррористической операции. Там также объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов области.Накануне стало известно, что Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих

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