https://ukraina.ru/20240915/1057463213.html

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих - 15.09.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ за 14 сентября на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщает Минобороны РФ.

2024-09-15T18:19

2024-09-15T18:19

2024-09-15T18:19

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Согласно официальному сообщению, подразделения российской группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении Любимовки и Малой Локни. Сорваны две попытки атак в направлении населённых пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. В результате потери ВСУ составили до 25-ти человек убитыми и ранеными, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, уничтожен бронетранспортёр и две боевые бронемашины."Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. Противник потерял до 60-ти человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины", - сказано в сводке Минобороны от 15 сентября.Там также отмечено поражение скоплений живой силы и техники противника - 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный.Кроме того, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад теробороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь "HIMARS" и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - констатировали в Минобороны РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Ранее в новостях: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ

https://ukraina.ru/20240915/1057459792.html

https://ukraina.ru/20240915/1057458262.html

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