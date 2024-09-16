У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
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У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области
У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области
Когда ВС РФ тоже начали стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T06:30
2024-09-16T06:30
новости
россия
украина
курская область
оборона
наступление
вс рф
всу
атака
прорыв
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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Сейчас российские колонны бронетехники заходят в населенные пункты Курской области. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, рассказал военкор.На таком участке невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который идет на прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), отметил журналист.По его словам, противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков — это две-три бригады. А это не так много, добавил он.А техника на такой территории имеет ключевое значение. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что идет огромная нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, оборона, наступление, вс рф, всу, атака, прорыв, вторжение, сво, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Курская область, оборона, наступление, ВС РФ, ВСУ, атака, прорыв, вторжение, СВО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области

06:30 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Когда ВС РФ тоже начали стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Сейчас российские колонны бронетехники заходят в населенные пункты Курской области. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, рассказал военкор.
На таком участке невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который идет на прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), отметил журналист.
По его словам, противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков — это две-три бригады. А это не так много, добавил он.
"Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику", — подчеркнул Линин.
А техника на такой территории имеет ключевое значение. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что идет огромная нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Евгений Норин интервью
13 сентября, 04:42
Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного Россия может проводить СВО весь 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Вы же знаете парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа
 
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