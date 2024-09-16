https://ukraina.ru/20240916/1057435628.html

У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области

У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру

У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области

Когда ВС РФ тоже начали стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T06:30

2024-09-16T06:30

2024-09-16T06:30

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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Сейчас российские колонны бронетехники заходят в населенные пункты Курской области. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, рассказал военкор.На таком участке невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который идет на прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), отметил журналист.По его словам, противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков — это две-три бригады. А это не так много, добавил он.А техника на такой территории имеет ключевое значение. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что идет огромная нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240913/1057415640.html

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новости, россия, украина, курская область, оборона, наступление, вс рф, всу, атака, прорыв, вторжение, сво, вооруженные силы украины, украина.ру