У ВСУ все посыпалось: эксперт раскрыл, почему Украина так и не смогла закрепиться в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Когда ВС РФ тоже начали стягивать под Курск серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Сейчас российские колонны бронетехники заходят в населенные пункты Курской области. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, рассказал военкор.
На таком участке невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который идет на прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), отметил журналист.
По его словам, противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков — это две-три бригады. А это не так много, добавил он.
"Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику", — подчеркнул Линин.
А техника на такой территории имеет ключевое значение. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что идет огромная нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы, заключил собеседник издания.
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