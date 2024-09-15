Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
Курск
Завершена зачистка от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области. Об этом 15 сентября сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
"Наши братья из подразделения "АРБАТ" и 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!", - сообщил Алаудинов в своём ТГ-канале.
Он также сопроводил сообщение видеообращением бойцов с флагом подразделения, которые сообщили об освобождении российского села.
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