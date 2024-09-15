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Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов

Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов - 15.09.2024 Украина.ру

Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов

Завершена зачистка от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области. Об этом 15 сентября сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов

2024-09-15T18:41

2024-09-15T18:41

2024-09-15T18:41

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"Наши братья из подразделения "АРБАТ" и 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!", - сообщил Алаудинов в своём ТГ-канале.Он также сопроводил сообщение видеообращением бойцов с флагом подразделения, которые сообщили об освобождении российского села.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Среди оккупантов в Курской области замечены иностранные наёмники в составе ВСУ.Ранее в новостях на эту тему: Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ

https://ukraina.ru/20240915/1057463213.html

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новости, курская область, россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат", всу, кто, морпехи