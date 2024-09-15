Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов - 15.09.2024 Украина.ру
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Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов - 15.09.2024 Украина.ру
Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
Завершена зачистка от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области. Об этом 15 сентября сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
2024-09-15T18:41
2024-09-15T18:41
новости
курская область
россия
апти алаудинов
вооруженные силы украины
"ахмат"
всу
кто
морпехи
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"Наши братья из подразделения "АРБАТ" и 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!", - сообщил Алаудинов в своём ТГ-канале.Он также сопроводил сообщение видеообращением бойцов с флагом подразделения, которые сообщили об освобождении российского села.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Среди оккупантов в Курской области замечены иностранные наёмники в составе ВСУ.Ранее в новостях на эту тему: Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ
https://ukraina.ru/20240915/1057463213.html
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новости, курская область, россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, "ахмат", всу, кто, морпехи
Новости, Курская область, Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", ВСУ, КТО, морпехи

Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов

18:41 15.09.2024
 
Курск
Курск
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Завершена зачистка от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области. Об этом 15 сентября сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
"Наши братья из подразделения "АРБАТ" и 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!", - сообщил Алаудинов в своём ТГ-канале.
Он также сопроводил сообщение видеообращением бойцов с флагом подразделения, которые сообщили об освобождении российского села.
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Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.
Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Среди оккупантов в Курской области замечены иностранные наёмники в составе ВСУ.
Ранее в новостях на эту тему: Жительница Курской области рассказала о мародёрстве поляков из ВСУ
 
НовостиКурская областьРоссияАпти АлаудиновВооруженные силы Украины"Ахмат"ВСУКТОморпехи
 
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