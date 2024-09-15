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Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды

Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды - 15.09.2024 Украина.ру

Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды

Личный состав подразделения мотострелкового полка ЦВО награждён медалями "За отвагу", "За храбрость" и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени. Об этом 15 сентября сообщило Минобороны России

2024-09-15T18:02

2024-09-15T18:02

2024-09-15T18:02

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Государственные награды военнослужащим вручил командир танковой дивизии Центрального военного округа гвардии полковник Александр Нилов. Он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр"."Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступил для военнослужащих с праздничным концертом", - сказано в сообщении Минобороны РФ.Ранее Мнобороны РФ сообщало, что 14 сентября подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям украинских войск, отразили 10 контратак украинских штурмовых групп и выбили до 545-ти украинских военнослужащих.Подробности в публикации Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войскАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, награда, минобороны рф