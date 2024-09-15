Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды - 15.09.2024 Украина.ру
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Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды
Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды - 15.09.2024 Украина.ру
Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды
Личный состав подразделения мотострелкового полка ЦВО награждён медалями "За отвагу", "За храбрость" и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени. Об этом 15 сентября сообщило Минобороны России
2024-09-15T18:02
2024-09-15T18:02
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
награда
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Государственные награды военнослужащим вручил командир танковой дивизии Центрального военного округа гвардии полковник Александр Нилов. Он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр"."Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступил для военнослужащих с праздничным концертом", - сказано в сообщении Минобороны РФ.Ранее Мнобороны РФ сообщало, что 14 сентября подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям украинских войск, отразили 10 контратак украинских штурмовых групп и выбили до 545-ти украинских военнослужащих.Подробности в публикации Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войскАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, награда, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО, награда, Минобороны РФ

Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды

18:02 15.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВручение наград участникам СВО в Волгограде
Вручение наград участникам СВО в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Личный состав подразделения мотострелкового полка ЦВО награждён медалями "За отвагу", "За храбрость" и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени. Об этом 15 сентября сообщило Минобороны России
Государственные награды военнослужащим вручил командир танковой дивизии Центрального военного округа гвардии полковник Александр Нилов. Он поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр".
"Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступил для военнослужащих с праздничным концертом", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Мнобороны РФ сообщало, что 14 сентября подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На территории ДНР они нанесли поражение формированиям украинских войск, отразили 10 контратак украинских штурмовых групп и выбили до 545-ти украинских военнослужащих.
Подробности в публикации Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
 
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