Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру
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Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ
Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ - 15.09.2024 Украина.ру
Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ
Дания совершила первую сделку с украинскими производителями самоходных артиллерийских установок "Богдана" и первые 18 таких колёсных САУ переданы украинской армии. Об этом заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен
2024-09-15T16:40
2024-09-15T16:40
новости
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вооруженные силы украины
нато
всу
военная помощь
сау
артиллерия
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"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – прим. РИА "Новости") на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сообщил Поульсен в эфире телеканала "Рада".По его словам, Дании гораздо проще и дешевле закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку.САУ 2С22 "Богдана" — первая украинская колёсная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм под боеприпас стандарта НАТО. Гаубица размещена на шасси КрАЗ-63221 с расчётом из пяти человек. Разработана Краматорским заводом тяжёлого станкостроения до начала СВО, производится в Харькове.Дания входит в созданные под эгидой США "коалиции" по поставкам ВСУ различных вооружений. Нынешнее правительство Украины активно призывает западных производителей вооружений создавать производства на украинской территории. Одновременно Евросоюз из "Европейского фонда мира" финансирует поставку оружия, военной техники и боеприпасов для ВСУ – включая колёсные САУ производства Франции, Словакии, Чехии, Швеции.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. НАТО поставляет Киеву большие объёмы различной военной помощи. В военных поставках участвуют около полусотни стран под кураторством Пентагона.Также на тему колёсных САУ в СВО: "В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"
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новости, дания, украина, харьков, вооруженные силы украины, нато, всу, военная помощь, сау, артиллерия, украина-нато, ес, украина-ес, впк, оружие
Новости, Дания, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, военная помощь, САУ, артиллерия, Украина-НАТО, ЕС, Украина-ЕС, ВПК, оружие

Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ

16:40 15.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of UkraineСАУ Богдана
САУ Богдана - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Дания совершила первую сделку с украинскими производителями самоходных артиллерийских установок "Богдана" и первые 18 таких колёсных САУ переданы украинской армии. Об этом заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен
"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – прим. РИА "Новости") на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сообщил Поульсен в эфире телеканала "Рада".
По его словам, Дании гораздо проще и дешевле закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку.
САУ 2С22 "Богдана" — первая украинская колёсная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм под боеприпас стандарта НАТО. Гаубица размещена на шасси КрАЗ-63221 с расчётом из пяти человек. Разработана Краматорским заводом тяжёлого станкостроения до начала СВО, производится в Харькове.
Дания входит в созданные под эгидой США "коалиции" по поставкам ВСУ различных вооружений. Нынешнее правительство Украины активно призывает западных производителей вооружений создавать производства на украинской территории. Одновременно Евросоюз из "Европейского фонда мира" финансирует поставку оружия, военной техники и боеприпасов для ВСУ – включая колёсные САУ производства Франции, Словакии, Чехии, Швеции.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. НАТО поставляет Киеву большие объёмы различной военной помощи. В военных поставках участвуют около полусотни стран под кураторством Пентагона.
Также на тему колёсных САУ в СВО: "В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"
 
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