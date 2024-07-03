"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва" - 03.07.2024 Украина.ру
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"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"
"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва" - 03.07.2024 Украина.ру
"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"
Сейчас Россия активно развивает оборонное производство. В Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T03:40
2024-07-03T03:40
новости
россия
харьковская область
алексей анпилогов
артиллерия
сау
пво
авиабомбы
оборона
минобороны рф
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Чтобы противостоять ситуативному превосходству в огневых средствах, которые есть у противника на отдельных участках, российской армии нужно максимально быстро вводить в бой собственные огневые средства, сообщил эксперт.Если Украина сейчас воюет чужими деньгами, оружием и снарядами, то Россия активно развивает оборонное производство. Так, в Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня, добавил он.Российские военные все чаще будут применять на фронте фугасные авиабомбы. Это бич ВСУ, против которого нет ответа. Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения противовоздушной обороны, отметил специалист.Армии РФ предстоит выбивать вражескую артиллерию. Предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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новости, россия, харьковская область, алексей анпилогов, артиллерия, сау, пво, авиабомбы, оборона, минобороны рф, вооружения, сво
Новости, Россия, Харьковская область, Алексей Анпилогов, артиллерия, САУ, ПВО, авиабомбы, оборона, Минобороны РФ, вооружения, СВО

"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"

03:40 03.07.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас Россия активно развивает оборонное производство. В Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Чтобы противостоять ситуативному превосходству в огневых средствах, которые есть у противника на отдельных участках, российской армии нужно максимально быстро вводить в бой собственные огневые средства, сообщил эксперт.
Если Украина сейчас воюет чужими деньгами, оружием и снарядами, то Россия активно развивает оборонное производство. Так, в Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня, добавил он.
"Оно буквально за минуту из походного состояния может быть приведено в состояние боевой готовности. Плюс, его маневренность в сухую погоду позволяет осуществлять маневры вне шоссейных дорог и быстро уходить от контрбатарейного огня", - подчеркнул Анпилогов.
Российские военные все чаще будут применять на фронте фугасные авиабомбы. Это бич ВСУ, против которого нет ответа. Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения противовоздушной обороны, отметил специалист.
Армии РФ предстоит выбивать вражескую артиллерию. Предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 05:56
Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев Ограничения по въезду граждан Украины в Россию нужно пересмотреть, а вот с мигрантами из Средней Азии вопрос следует решать кардинально. Необходимы радикальные изменения в миграционной политике
 
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