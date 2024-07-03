"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Сейчас Россия активно развивает оборонное производство. В Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Чтобы противостоять ситуативному превосходству в огневых средствах, которые есть у противника на отдельных участках, российской армии нужно максимально быстро вводить в бой собственные огневые средства, сообщил эксперт.
Если Украина сейчас воюет чужими деньгами, оружием и снарядами, то Россия активно развивает оборонное производство. Так, в Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня, добавил он.
"Оно буквально за минуту из походного состояния может быть приведено в состояние боевой готовности. Плюс, его маневренность в сухую погоду позволяет осуществлять маневры вне шоссейных дорог и быстро уходить от контрбатарейного огня", - подчеркнул Анпилогов.
Российские военные все чаще будут применять на фронте фугасные авиабомбы. Это бич ВСУ, против которого нет ответа. Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения противовоздушной обороны, отметил специалист.
Армии РФ предстоит выбивать вражескую артиллерию. Предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники, заключил собеседник издания.
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