https://ukraina.ru/20240703/1056000512.html

"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"

"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва" - 03.07.2024 Украина.ру

"В состояние боевой готовности за минуту": военный эксперт рассказал о фронтовом дебюте САУ "Мальва"

Сейчас Россия активно развивает оборонное производство. В Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-03T03:40

2024-07-03T03:40

2024-07-03T03:40

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Чтобы противостоять ситуативному превосходству в огневых средствах, которые есть у противника на отдельных участках, российской армии нужно максимально быстро вводить в бой собственные огневые средства, сообщил эксперт.Если Украина сейчас воюет чужими деньгами, оружием и снарядами, то Россия активно развивает оборонное производство. Так, в Харьковской области состоялся дебют колесной САУ "Мальва". Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня, добавил он.Российские военные все чаще будут применять на фронте фугасные авиабомбы. Это бич ВСУ, против которого нет ответа. Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения противовоздушной обороны, отметил специалист.Армии РФ предстоит выбивать вражескую артиллерию. Предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20240702/1055988089.html

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новости, россия, харьковская область, алексей анпилогов, артиллерия, сау, пво, авиабомбы, оборона, минобороны рф, вооружения, сво