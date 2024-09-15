https://ukraina.ru/20240915/1057461023.html

Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области

Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области - 15.09.2024 Украина.ру

Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области

Более 700 военнослужащих и множество западной военной техники – таковы потери ВСУ в боях с российскими войсковыми группировками "Север" и "Запад". Об этом в сводке за минувшие сутки 15 сентября сообщило Минобороны РФ

2024-09-15T15:10

2024-09-15T15:10

2024-09-15T15:10

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В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины подразделениями российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.При этом, отметили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица L-119 производства Британии.Тем временем подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман (ДНР) и Серебрянского лесничества. Были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм буксируемая гаубица "FH-70" производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "МСТА-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО

https://ukraina.ru/20240915/1057459792.html

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