Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области - 15.09.2024 Украина.ру
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Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области
Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области - 15.09.2024 Украина.ру
Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области
Более 700 военнослужащих и множество западной военной техники – таковы потери ВСУ в боях с российскими войсковыми группировками "Север" и "Запад". Об этом в сводке за минувшие сутки 15 сентября сообщило Минобороны РФ
2024-09-15T15:10
2024-09-15T15:10
новости
сша
харьковская область
россия
нацгвардия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сводка
минобороны рф
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В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины подразделениями российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.При этом, отметили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица L-119 производства Британии.Тем временем подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман (ДНР) и Серебрянского лесничества. Были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм буксируемая гаубица "FH-70" производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "МСТА-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
https://ukraina.ru/20240915/1057459792.html
сша
харьковская область
россия
волчанск
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новости, сша, харьковская область, россия, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сводка, минобороны рф, тероборона, волчанск, красный лиман, краснолиманское направление
Новости, США, Харьковская область, Россия, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, сводка, Минобороны РФ, тероборона, Волчанск, Красный Лиман, Краснолиманское направление

Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области

15:10 15.09.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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Более 700 военнослужащих и множество западной военной техники – таковы потери ВСУ в боях с российскими войсковыми группировками "Север" и "Запад". Об этом в сводке за минувшие сутки 15 сентября сообщило Минобороны РФ
В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины подразделениями российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
При этом, отметили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубица L-119 производства Британии.
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
13:26
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотникамиОперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ
Тем временем подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман (ДНР) и Серебрянского лесничества. Были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм буксируемая гаубица "FH-70" производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "МСТА-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Ранее на эту тему: Потери ВСУ за сутки превысили 2,2 тыс человек – Минобороны РФ
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
 
НовостиСШАХарьковская областьРоссияНацгвардияВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУсводкаМинобороны РФтероборонаВолчанскКрасный ЛиманКраснолиманское направление
 
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