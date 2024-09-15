https://ukraina.ru/20240915/1057459792.html
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками - 15.09.2024 Украина.ру
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-09-15T13:26
2024-09-15T13:26
2024-09-15T13:26
новости
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
вкс
миг-29
су-27
пво
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179492_0:251:2687:1762_1920x0_80_0_0_0325b5c0f950c5aeaf16b2c06e10e0bd.jpg
В частности, сообщили в российском министерстве, уничтожен украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.Кроме того, сказано в официальном сообщении, ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя Су-27, а средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179492_2:0:2683:2011_1920x0_80_0_0_e7d12750b49d339d40910df2e8a49cf4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вкс, миг-29, су-27, пво, ввс, ввс украины, военная помощь, военная техника, бпла, беспилотники, катер, вооружения, ракеты, впк
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВКС, МиГ-29, су-27, ПВО, ВВС, ВВС Украины, военная помощь, военная техника, БПЛА, беспилотники, катер, вооружения, ракеты, ВПК
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ
В частности, сообщили в российском министерстве, уничтожен украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.
Кроме того, сказано в официальном сообщении, ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя Су-27, а средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО