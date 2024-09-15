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Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками

Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками - 15.09.2024 Украина.ру

Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-09-15T13:26

2024-09-15T13:26

2024-09-15T13:26

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В частности, сообщили в российском министерстве, уничтожен украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.Кроме того, сказано в официальном сообщении, ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя Су-27, а средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО

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