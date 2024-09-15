Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками - 15.09.2024 Украина.ру
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Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками - 15.09.2024 Украина.ру
Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-09-15T13:26
2024-09-15T13:26
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В частности, сообщили в российском министерстве, уничтожен украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.Кроме того, сказано в официальном сообщении, ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя Су-27, а средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетамиАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
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Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВКС, МиГ-29, су-27, ПВО, ВВС, ВВС Украины, военная помощь, военная техника, БПЛА, беспилотники, катер, вооружения, ракеты, ВПК

Армия России уничтожила эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склады с беспилотниками

13:26 15.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ
В частности, сообщили в российском министерстве, уничтожен украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.
Кроме того, сказано в официальном сообщении, ВКС России за сутки сбиты два украинских истребителя Су-27, а средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники", - констатировали в Минобороны России.
Тем временем Песков рассказал о реакции Путина на угрозы ударов с Украины по России западными ракетами
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко высказался на эту тему в публикации О смысле СВО
 
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