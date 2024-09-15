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Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper

Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper - 15.09.2024 Украина.ру

Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper

Ввиду колебаний Словакии в покупке американских боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper представители Украины активизировались с просьбами к Вашингтону передать эти машины для нужд ВСУ. Об этом сообщило издание Defense News.

2024-09-15T10:54

2024-09-15T10:54

2024-09-15T10:54

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"В июле Госдепартамент США одобрил предварительную иностранную военную продажу 12 Viper, произведенных Bell, Словакии за предполагаемую сумму в $600 млн, что значительно превышает первоначальное предложение в $340 млн, предоставленное предыдущему словацкому правительству", - сказано в публикации.Там также отмечено, что скидка была отчасти обусловлена ​​провалом сделки с изначальным покупателем этих вертолётов – Пакистаном. Однако и в процессе продажи вертолётов Словакии возникли сложности, так как Братислава желала выделить скидку на Viper и применить её к другим потенциальным закупкам, таким как боевые самолёты F-16 и системы ПВО Patriot.Украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил Defense News, что Украина проявляла интерес к 12 "Вайперам" с 2022 года. В то время Генштаб ВСУ направил в США письмо с просьбой помочь с авиатехникой."Эти вертолёты нужны нашим солдатам, которые сражаются на передовой в Донецкой, Запорожской и других областях Украины, а также ведут операцию в Курской области", — заявил изданию Ивченко.Он также сообщил, что Киев прилагает усилия для размещения производства вертолётов Bell на специально выделенном предприятии на территории Украины.Как выяснил ТГ-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), все 12 вертолётов были изготовлены на предприятии компании Bell (в составе корпорации Textron) в Амарилло (штат Техас) с середины 2017 по середину 2018 года. Они не были переданы заказчику в связи с принятым в январе 2018 года решением правительства США прекратить военную помощь Пакистану по политическим мотивам. В итоге все 12 вертолётов были в 2018-2019 годах переданы на временное хранение 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известной базе хранения Дэвис-Монтан (штат Аризона).В марте и.о. главы минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что правительство США предложило Словакии "двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II" взамен на передачу Украине ранее поставленных СССР для Чехословакии истребителей МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов 2К12 "Куб". Сделка оценивалась в миллиард долларов с учётом словацких поставок для ВСУ.Подробности в публикации США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители

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