https://ukraina.ru/20240915/1057457761.html
Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper
Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper - 15.09.2024 Украина.ру
Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper
Ввиду колебаний Словакии в покупке американских боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper представители Украины активизировались с просьбами к Вашингтону передать эти машины для нужд ВСУ. Об этом сообщило издание Defense News.
2024-09-15T10:54
2024-09-15T10:54
2024-09-15T10:54
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украина
словакия
вооруженные силы украины
генштаб
f-16
миг-29
сво
пво
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"В июле Госдепартамент США одобрил предварительную иностранную военную продажу 12 Viper, произведенных Bell, Словакии за предполагаемую сумму в $600 млн, что значительно превышает первоначальное предложение в $340 млн, предоставленное предыдущему словацкому правительству", - сказано в публикации.Там также отмечено, что скидка была отчасти обусловлена провалом сделки с изначальным покупателем этих вертолётов – Пакистаном. Однако и в процессе продажи вертолётов Словакии возникли сложности, так как Братислава желала выделить скидку на Viper и применить её к другим потенциальным закупкам, таким как боевые самолёты F-16 и системы ПВО Patriot.Украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил Defense News, что Украина проявляла интерес к 12 "Вайперам" с 2022 года. В то время Генштаб ВСУ направил в США письмо с просьбой помочь с авиатехникой."Эти вертолёты нужны нашим солдатам, которые сражаются на передовой в Донецкой, Запорожской и других областях Украины, а также ведут операцию в Курской области", — заявил изданию Ивченко.Он также сообщил, что Киев прилагает усилия для размещения производства вертолётов Bell на специально выделенном предприятии на территории Украины.Как выяснил ТГ-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), все 12 вертолётов были изготовлены на предприятии компании Bell (в составе корпорации Textron) в Амарилло (штат Техас) с середины 2017 по середину 2018 года. Они не были переданы заказчику в связи с принятым в январе 2018 года решением правительства США прекратить военную помощь Пакистану по политическим мотивам. В итоге все 12 вертолётов были в 2018-2019 годах переданы на временное хранение 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известной базе хранения Дэвис-Монтан (штат Аризона).В марте и.о. главы минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что правительство США предложило Словакии "двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II" взамен на передачу Украине ранее поставленных СССР для Чехословакии истребителей МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов 2К12 "Куб". Сделка оценивалась в миллиард долларов с учётом словацких поставок для ВСУ.Подробности в публикации США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, словакия, вооруженные силы украины, генштаб, f-16, миг-29, сво, пво, зрк patriot, военная помощь, военная техника, ввс украины, вертолеты, курская область, кто, ссср, чехословакия, украина-нато, нато, военно-воздушные силы
Новости, США, Украина, Словакия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, F-16, МиГ-29, СВО, ПВО, ЗРК Patriot, военная помощь, военная техника, ВВС Украины, вертолеты, Курская область, КТО, СССР, Чехословакия, Украина-НАТО, НАТО, военно-воздушные силы
Украина запросила у США 12 боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper
Ввиду колебаний Словакии в покупке американских боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper представители Украины активизировались с просьбами к Вашингтону передать эти машины для нужд ВСУ. Об этом сообщило издание Defense News.
"В июле Госдепартамент США одобрил предварительную иностранную военную продажу 12 Viper, произведенных Bell, Словакии за предполагаемую сумму в $600 млн, что значительно превышает первоначальное предложение в $340 млн, предоставленное предыдущему словацкому правительству", - сказано в публикации
.
Там также отмечено, что скидка была отчасти обусловлена провалом сделки с изначальным покупателем этих вертолётов – Пакистаном. Однако и в процессе продажи вертолётов Словакии возникли сложности, так как Братислава желала выделить скидку на Viper и применить её к другим потенциальным закупкам, таким как боевые самолёты F-16 и системы ПВО Patriot.
Украинский парламентарий Вадим Ивченко сообщил Defense News, что Украина проявляла интерес к 12 "Вайперам" с 2022 года. В то время Генштаб ВСУ направил в США письмо с просьбой помочь с авиатехникой.
"Эти вертолёты нужны нашим солдатам, которые сражаются на передовой в Донецкой, Запорожской и других областях Украины, а также ведут операцию в Курской области", — заявил изданию Ивченко.
Он также сообщил, что Киев прилагает усилия для размещения производства вертолётов Bell на специально выделенном предприятии на территории Украины.
Как выяснил
ТГ-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), все 12 вертолётов были изготовлены на предприятии компании Bell (в составе корпорации Textron) в Амарилло (штат Техас) с середины 2017 по середину 2018 года. Они не были переданы заказчику в связи с принятым в январе 2018 года решением правительства США прекратить военную помощь Пакистану по политическим мотивам. В итоге все 12 вертолётов были в 2018-2019 годах переданы на временное хранение 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известной базе хранения Дэвис-Монтан (штат Аризона).
В марте и.о. главы минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что правительство США предложило Словакии "двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II" взамен на передачу Украине ранее поставленных СССР для Чехословакии истребителей МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов 2К12 "Куб". Сделка оценивалась в миллиард долларов с учётом словацких поставок для ВСУ.