США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители
11:17 22.03.2023 (обновлено: 11:33 22.03.2023)
© Public domain
© Public domain
США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил 22 марта исполняющий обязанности главы минобороны Словакии Ярослав Надь в соцсети Facebook*
"Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь.
Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29.
Несколько дней назад Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Куб".
Несколько дней назад Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Куб".
Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна в ближайшие недели передаст Украине МиГ-29.
Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн долларов, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн долларов.
Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".
Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн долларов, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн долларов.
Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".
* Запрещена в РФ как экстремистская.