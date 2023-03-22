США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители - 22.03.2023 Украина.ру
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США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители
США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители - 22.03.2023 Украина.ру
США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители
США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил 22 марта исполняющий обязанности главы минобороны Словакии Ярослав Надь в соцсети Facebook*
2023-03-22T11:17
2023-03-22T11:33
словакия
новости
миг-29
истребители
сша
вертолеты
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"Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь.Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29. Несколько дней назад Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Куб". Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна в ближайшие недели передаст Украине МиГ-29.Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн долларов, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн долларов.Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".* Запрещена в РФ как экстремистская.
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словакия, новости, миг-29, истребители, сша, вертолеты
Словакия, Новости, МиГ-29, истребители, США, вертолеты

США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители

11:17 22.03.2023 (обновлено: 11:33 22.03.2023)
 
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США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил 22 марта исполняющий обязанности главы минобороны Словакии Ярослав Надь в соцсети Facebook*
"Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь.
Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29.

Несколько дней назад Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Куб".
Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна в ближайшие недели передаст Украине МиГ-29.

Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн долларов, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн долларов.

Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".
* Запрещена в РФ как экстремистская.
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 13:43
Словакия подарит Украине истребители МиГ-29 и часть системы ПВОПравительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине. Об этом 17 марта сообщил исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер, передает братиславская газета Pravda
 
СловакияНовостиМиГ-29истребителиСШАвертолеты
 
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