https://ukraina.ru/20230322/1044618557.html

США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители

США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители - 22.03.2023 Украина.ру

США предложили Словакии новые вертолеты за передаваемые Киеву истребители

США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Об этом сообщил 22 марта исполняющий обязанности главы минобороны Словакии Ярослав Надь в соцсети Facebook*

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:17

2023-03-22T11:33

словакия

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миг-29

истребители

сша

вертолеты

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"Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь.Ранее правительство Словакии приняло решение направить Украине выведенные в августе 2022 года из состава национальных ВВС истребители МиГ-29. Несколько дней назад Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также 2 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Куб". Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна в ближайшие недели передаст Украине МиГ-29.Братислава ожидает за самолеты компенсацию от США и ЕС. По данным словацких СМИ, Вашингтон должен поставить Братиславе военную технику на 700 млн долларов, а ЕС может выплатить из специального фонда 200 млн долларов.Посольство РФ в Братиславе, комментируя решение о поставках Киеву, назвало его незаконным, поскольку "российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя".* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ukraina.ru/20230317/1044480351.html

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словакия, новости, миг-29, истребители, сша, вертолеты