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"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках

"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках - 08.08.2024 Украина.ру

"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для Минобороны в течение года отчитывались документами с ложной информацией о качестве продукции и стоимости питания. Об этом 8 августа сообщает РИА "новости" со ссылкой на правоохранительные органы

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:46

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"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сообщил собеседник информагентства.Проходящий по этому уголовному делу бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил. В июле Булгаков был арестован. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что фигурант с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". По возбуждённому Следкомом делу проходят также менеджеры этого комбината.О мнениях на эту резонансную тему читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности

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новости, минобороны рф, коррупция, криминал, уголовное дело, ск рф, снабжение, скандал