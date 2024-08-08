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"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках - 08.08.2024 Украина.ру
"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для Минобороны в течение года отчитывались документами с ложной информацией о качестве продукции и стоимости питания. Об этом 8 августа сообщает РИА "новости" со ссылкой на правоохранительные органы
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
новости
минобороны рф
коррупция
криминал
уголовное дело
ск рф
снабжение
скандал
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"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сообщил собеседник информагентства.Проходящий по этому уголовному делу бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил. В июле Булгаков был арестован. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что фигурант с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". По возбуждённому Следкомом делу проходят также менеджеры этого комбината.О мнениях на эту резонансную тему читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, коррупция, криминал, уголовное дело, ск рф, снабжение, скандал
Новости, Минобороны РФ, коррупция, криминал, уголовное дело, СК РФ, снабжение, скандал
"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для Минобороны в течение года отчитывались документами с ложной информацией о качестве продукции и стоимости питания. Об этом 8 августа сообщает РИА "новости" со ссылкой на правоохранительные органы
"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сообщил собеседник информагентства.
Проходящий по этому уголовному делу бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил. В июле Булгаков был арестован. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что фигурант с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". По возбуждённому Следкомом делу проходят также менеджеры этого комбината.