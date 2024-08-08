"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках - 08.08.2024 Украина.ру
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"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках - 08.08.2024 Украина.ру
"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для Минобороны в течение года отчитывались документами с ложной информацией о качестве продукции и стоимости питания. Об этом 8 августа сообщает РИА "новости" со ссылкой на правоохранительные органы
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
новости
минобороны рф
коррупция
криминал
уголовное дело
ск рф
снабжение
скандал
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"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сообщил собеседник информагентства.Проходящий по этому уголовному делу бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил. В июле Булгаков был арестован. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что фигурант с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". По возбуждённому Следкомом делу проходят также менеджеры этого комбината.О мнениях на эту резонансную тему читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
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новости, минобороны рф, коррупция, криминал, уголовное дело, ск рф, снабжение, скандал
Новости, Минобороны РФ, коррупция, криминал, уголовное дело, СК РФ, снабжение, скандал

"Дело Булгакова": следователи нашли документы с ложными сведениями о сухпайках

11:46 08.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для Минобороны в течение года отчитывались документами с ложной информацией о качестве продукции и стоимости питания. Об этом 8 августа сообщает РИА "новости" со ссылкой на правоохранительные органы
"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сообщил собеседник информагентства.
Проходящий по этому уголовному делу бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков отвечал в министерстве за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил. В июле Булгаков был арестован. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что фигурант с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". По возбуждённому Следкомом делу проходят также менеджеры этого комбината.
О мнениях на эту резонансную тему читайте в публикации Украина.ру Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
 
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