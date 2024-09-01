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Наемников из Франции и Дании заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области

Наемников из Франции и Дании заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области - 01.09.2024 Украина.ру

Наемников из Франции и Дании заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области

Установлены два офицера из Франции и сорокалетний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2024-09-01T10:01

2024-09-01T10:01

2024-09-01T10:01

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"Мне сегодня из центра фиксации преступлений сообщили, что установлена еще личность трех, как мы их квалифицируем, военных преступников. Это граждане Франции. Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин. Это то, что нам уже известно на сегодняшний день", - сказал глава администрации Харьковской области.По его словам, правоохранительные органы будут устанавливать местонахождение иностранных наёмников и передавать материалы следствию.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. НАТО поставляет Киеву большие объёмы различной военной помощи. Минобороны Украины легализовало пребывание на территории постсоветской республики иностранных наёмников. Часть из них замечена во время вторжения ВСУ в Курскую область, где с августа проходит контртеррористическая операция (КТО).Согласно сводке Минобороны России от 31 августа, с начала проведения СВО на Украине уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30749 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17790 танков и других боевых бронированных машин, 1433 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13846 орудий полевой артиллерии и минометов, 25474 единицы специальной военной автомобильной техники.За время боевых действий на Курском направлении потери украинских интервентов составили, по данным Минобороны РФ, более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.

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новости, франция, украина, харьковская область, нато, вооруженные силы украины, минобороны рф, иностранные наемники, сво, кто, дания, военная помощь, военные преступления, ес, украина-ес, украина-нато