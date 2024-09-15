Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами - 15.09.2024 Украина.ру
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Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами
Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами - 15.09.2024 Украина.ру
Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами
Западная техника не выдерживает условий контртеррористической операции в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T10:23
2024-09-15T10:23
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новости
курская область
россия
ссср
т-72 "урал"
т-80
военная техника
challenger-2 (танк)
танки
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"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет, - сказал он. - Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара".По оценкам Линина, украинская армия по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Несмотря на снабжение ВСУ полусотней государств, реально эффективной оказывается техника производства СССР и РФ."Челленджер" откуда-то вышел и был уничтожен, - отметил Линин. - Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать здесь можно только на советской технике".Военкор сомневается в необходимости российской армии действовать механизированными корпусами."Мы же видим, как наши штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты. Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет (его так или иначе обойдут)", - сказал Линин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Также на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы на сайте Украина.ру
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кто, новости, курская область, россия, ссср, т-72 "урал", т-80, военная техника, challenger-2 (танк), танки, т-64бм "булат", рэб, бпла, донбасс, днр, новые регионы, сво, военная помощь, техника, всу, потери всу
КТО, Новости, Курская область, Россия, СССР, Т-72 "Урал", Т-80, военная техника, Challenger-2 (танк), танки, Т-64БМ "Булат", РЭБ, БПЛА, Донбасс, ДНР, Новые регионы, СВО, военная помощь, техника, ВСУ, потери ВСУ

Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами

10:23 15.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Западная техника не выдерживает условий контртеррористической операции в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет, - сказал он. - Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара".
По оценкам Линина, украинская армия по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Несмотря на снабжение ВСУ полусотней государств, реально эффективной оказывается техника производства СССР и РФ.
"Челленджер" откуда-то вышел и был уничтожен, - отметил Линин. - Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать здесь можно только на советской технике".
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Военкор сомневается в необходимости российской армии действовать механизированными корпусами.
"Мы же видим, как наши штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты. Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет (его так или иначе обойдут)", - сказал Линин.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Также на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы на сайте Украина.ру
 
КТОНовостиКурская областьРоссияСССРТ-72 "Урал"Т-80военная техникаChallenger-2 (танк)танкиТ-64БМ "Булат"РЭББПЛАДонбассДНРНовые регионыСВОвоенная помощьтехникаВСУпотери ВСУ
 
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