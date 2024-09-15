https://ukraina.ru/20240915/1057425190.html

Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами

Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами - 15.09.2024 Украина.ру

Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами

Западная техника не выдерживает условий контртеррористической операции в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T10:23

2024-09-15T10:23

2024-09-15T10:23

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курская область

россия

ссср

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"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет, - сказал он. - Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара".По оценкам Линина, украинская армия по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Несмотря на снабжение ВСУ полусотней государств, реально эффективной оказывается техника производства СССР и РФ."Челленджер" откуда-то вышел и был уничтожен, - отметил Линин. - Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать здесь можно только на советской технике".Военкор сомневается в необходимости российской армии действовать механизированными корпусами."Мы же видим, как наши штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты. Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет (его так или иначе обойдут)", - сказал Линин.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Также на эту тему интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057404928.html

курская область

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ссср

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