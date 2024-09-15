Линин рассказал, почему ВСУ не наступают мехкорпусами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУТанк ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Западная техника не выдерживает условий контртеррористической операции в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет, - сказал он. - Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара".
"Челленджер" откуда-то вышел и был уничтожен, - отметил Линин. - Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать здесь можно только на советской технике".
Военкор сомневается в необходимости российской армии действовать механизированными корпусами.
"Мы же видим, как наши штурмовые подразделения в Донбассе освобождают населенные пункты. Если нужен какой-то глобальный прорыв, количество людей и техники должно быть другим. Но сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет (его так или иначе обойдут)", - сказал Линин.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
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