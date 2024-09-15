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Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области

Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области - 15.09.2024 Украина.ру

Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области

ВСУ плохо даются контратаки и наступления мехкорпусами, а на фоне дефицита живой силы и техники такие задачи для ВСУ предельно осложнились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-15T07:08

2024-09-15T07:08

2024-09-15T07:08

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Оценивая опасность захода ВСУ с какого-либо участка в Курской области в тыл российских войск, Линин отметил негативные последствия таких действий как для украинских интервентов, так и для местных мирных жителей. Военкор обратил внимание, что "мирные жители приграничных районов становятся заложниками этой ситуации"."Если ВСУ зайдут и где-то закрепятся, мы сможем наблюдать, как двигается противник, - сказал Линин. - Когда ты проходишь 10 километров – это одно. 20 километров – это другое. А когда ты проходишь 50 километров, у тебя логистика совершенно по-другому должна функционировать. Это уже другая война. Пока ты эти 50 километров дойдешь, тебя уже сто раз увидят и уничтожат".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Тем временем выяснилось, что Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной

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