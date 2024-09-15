Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области - 15.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240915/1057424441.html
Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области
Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области - 15.09.2024 Украина.ру
Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области
ВСУ плохо даются контратаки и наступления мехкорпусами, а на фоне дефицита живой силы и техники такие задачи для ВСУ предельно осложнились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-15T07:08
2024-09-15T07:08
новости
курская область
россия
украина
новости украины
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178543_0:161:1350:920_1920x0_80_0_0_06be811cd3c926116b7a5d05bf9f91b9.jpg
Оценивая опасность захода ВСУ с какого-либо участка в Курской области в тыл российских войск, Линин отметил негативные последствия таких действий как для украинских интервентов, так и для местных мирных жителей. Военкор обратил внимание, что "мирные жители приграничных районов становятся заложниками этой ситуации"."Если ВСУ зайдут и где-то закрепятся, мы сможем наблюдать, как двигается противник, - сказал Линин. - Когда ты проходишь 10 километров – это одно. 20 километров – это другое. А когда ты проходишь 50 километров, у тебя логистика совершенно по-другому должна функционировать. Это уже другая война. Пока ты эти 50 километров дойдешь, тебя уже сто раз увидят и уничтожат".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Тем временем выяснилось, что Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178543_0:34:1350:1047_1920x0_80_0_0_9980167afdf141d9816dd7b3ec9009be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, новости украины, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Новости Украины, КТО

Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области

07:08 15.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ВСУ плохо даются контратаки и наступления мехкорпусами, а на фоне дефицита живой силы и техники такие задачи для ВСУ предельно осложнились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Оценивая опасность захода ВСУ с какого-либо участка в Курской области в тыл российских войск, Линин отметил негативные последствия таких действий как для украинских интервентов, так и для местных мирных жителей. Военкор обратил внимание, что "мирные жители приграничных районов становятся заложниками этой ситуации".
"Если ВСУ зайдут и где-то закрепятся, мы сможем наблюдать, как двигается противник, - сказал Линин. - Когда ты проходишь 10 километров – это одно. 20 километров – это другое. А когда ты проходишь 50 километров, у тебя логистика совершенно по-другому должна функционировать. Это уже другая война. Пока ты эти 50 километров дойдешь, тебя уже сто раз увидят и уничтожат".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Тем временем выяснилось, что Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаНовости УкраиныКТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:51Алехин: "Наши военкоры не зря называют эту авантюру "Курская дуга-2.0"
07:30Доцент РГГУ: "Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид"
07:19Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах армейской связи
07:10Линин рассказал, что на самом деле опасное Запад может предоставить ВСУ
07:08Эксперт оценил вариант захода ВСУ в тыл российским защитникам в Курской области
06:30"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев
06:24Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами
06:16Советник губернатора Курской области рассказал о проблемах использования дронов
06:02Западная Украина за минувшую неделю: Арест замглавы на Волыни и "языковые инспекторы" в Ивано-Франковске
05:40Нотариуска и психологиня. Новые нормы украинского языка в действии
05:17Деньги на офшорных счетах вместо будущего. Украинские эксперты и политики - откровенно о власти
05:08Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО
04:52Линин: "Единственный рубеж обороны, где Украина может хоть как-то закрепиться – это Днепр"
04:50Дмитрий Евстафьев: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно
04:10Сложно понимать, насколько мы действительно воюем с Украиной - участник СВО и военкор
03:18Бавырин: "У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США"
19:22"Фиалка машину победит!" Как кубанский казак-подкидыш Бред убил президента Франции
18:22Режиссер Андрей Горбатый: Война вернула нам слова "Родина", "любовь", "вера" и "дружба"
17:46Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России
17:41У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористами
Лента новостейМолния