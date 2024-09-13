Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной

Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине

Киев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко