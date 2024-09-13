Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной - 13.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240913/1057421681.html
Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной - 13.09.2024 Украина.ру
Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Информация об этом указана в материалах дела
2024-09-13T09:44
2024-09-13T09:44
новости
украина
дарья дугина
журналист
журналистика
убийство
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/15/1037911917_0:19:3088:1755_1920x0_80_0_0_6b07aa0c8b7b54acb8e38ce461b57b72.jpg.webp
Вовк имела необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.Ранее Росфинмониторинг внес фигурантов дела об убийстве российской журналистки Дугиной - граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк - в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231213/1051955876.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/15/1037911917_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0fda0b0332583fc2dba9800bcb3214d3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дарья дугина, журналист, журналистика, убийство, всу
Новости, Украина, Дарья Дугина, журналист, журналистика, убийство, ВСУ

Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной

09:44 13.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik
ПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Информация об этом указана в материалах дела
Вовк имела необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.
Ранее Росфинмониторинг внес фигурантов дела об убийстве российской журналистки Дугиной - граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк - в перечень террористов и экстремистов.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 05:10
Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила УкраинеКиев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиУкраинаДарья ДугинажурналистжурналистикаубийствоВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов"
09:44Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
09:40Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон
09:33Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ
09:00Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября
08:06Главное за ночь 13 сентября
08:0090 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах
06:52Прощайте, россияне, до лучших времен! Новые приключения Пугачевой и Орбакайте
06:17"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
06:15"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
05:59Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы
05:45"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском
05:31Автомат "Калашникова" должен прижиться. Что волнует оружейников России
05:30Устроим ВСУ "маленький адочек": Алёхин раскрыл, зачем под Курском собрали огромное количество спецназа
05:15Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области
05:00Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
04:58Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они салфетка на столе США и Запада
04:45Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
04:42Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного
Лента новостейМолния