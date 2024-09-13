Служила в ВСУ: свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Вовк к убийству Дугиной
Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Информация об этом указана в материалах дела
Вовк имела необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.
Ранее Росфинмониторинг внес фигурантов дела об убийстве российской журналистки Дугиной - граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк - в перечень террористов и экстремистов.
13 декабря 2023, 05:10Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила УкраинеКиев решил убить дочь Александра Дугина, чтобы он сделал резкое заявление, которое можно было бы использовать против России. Но смерть Дарьи Дугиной пошла только во вред Украине, когда весь мир увидел, что ее просто не за что ненавидеть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко