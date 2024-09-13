https://ukraina.ru/20240913/1057442948.html

Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО

Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО - 13.09.2024 Украина.ру

Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО

Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт... Украина.ру, 13.09.2024

2024-09-13T17:15

2024-09-13T17:15

2024-09-13T17:15

видео

россия

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александр чаленко

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беспилотники

дроны

вс рф

производство

впк

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Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт беспилотников может быть различным, какие сложности есть с импортозамещением в России и как прогресс беспилотной авиации угрожает стабильности в мире. 00:32 – О качестве дронов, поставляемых на фронт; 06:43 – почему пришлось заниматься разработкой дронов; 08:35 – как организовать мастерскую по производству дронов; 11:09 – почему Андрей Иванов пошёл на фронт? 12:40 – О деньгах и благотворительности; 13:58 – о перспективных направлениях в разработке дронов; 20:47 – о том, сколько дронов нужно фронту и почему их собирают из иностранных комплектующих; 28:28 – о новой гонке вооружений: где дроны лучше – в России или на Украине? 31:20 – Какие угрозы человечеству несёт развитие беспилотной авиации?❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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