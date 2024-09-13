https://ukraina.ru/20240913/1057442948.html
Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО - 13.09.2024 Украина.ру
Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт... Украина.ру, 13.09.2024
2024-09-13T17:15
2024-09-13T17:15
2024-09-13T17:15
видео
россия
украина
александр чаленко
украина.ру
беспилотники
дроны
вс рф
производство
впк
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Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт беспилотников может быть различным, какие сложности есть с импортозамещением в России и как прогресс беспилотной авиации угрожает стабильности в мире. 00:32 – О качестве дронов, поставляемых на фронт; 06:43 – почему пришлось заниматься разработкой дронов; 08:35 – как организовать мастерскую по производству дронов; 11:09 – почему Андрей Иванов пошёл на фронт? 12:40 – О деньгах и благотворительности; 13:58 – о перспективных направлениях в разработке дронов; 20:47 – о том, сколько дронов нужно фронту и почему их собирают из иностранных комплектующих; 28:28 – о новой гонке вооружений: где дроны лучше – в России или на Украине? 31:20 – Какие угрозы человечеству несёт развитие беспилотной авиации?❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, александр чаленко, украина.ру, беспилотники, дроны, вс рф, производство, впк, всу, видео
Видео, Россия, Украина, Александр Чаленко, Украина.ру, беспилотники, дроны, ВС РФ, производство, ВПК, ВСУ
Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт беспилотников может быть различным, какие сложности есть с импортозамещением в России и как прогресс беспилотной авиации угрожает стабильности в мире.
00:32 – О качестве дронов, поставляемых на фронт;
06:43 – почему пришлось заниматься разработкой дронов;
08:35 – как организовать мастерскую по производству дронов;
11:09 – почему Андрей Иванов пошёл на фронт? 12:40 – О деньгах и благотворительности;
13:58 – о перспективных направлениях в разработке дронов;
20:47 – о том, сколько дронов нужно фронту и почему их собирают из иностранных комплектующих;
28:28 – о новой гонке вооружений: где дроны лучше – в России или на Украине?
31:20 – Какие угрозы человечеству несёт развитие беспилотной авиации?
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.