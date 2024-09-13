Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО - 13.09.2024 Украина.ру
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Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО - 13.09.2024 Украина.ру
Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт... Украина.ру, 13.09.2024
2024-09-13T17:15
2024-09-13T17:15
видео
россия
украина
александр чаленко
украина.ру
беспилотники
дроны
вс рф
производство
впк
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Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт беспилотников может быть различным, какие сложности есть с импортозамещением в России и как прогресс беспилотной авиации угрожает стабильности в мире. 00:32 – О качестве дронов, поставляемых на фронт; 06:43 – почему пришлось заниматься разработкой дронов; 08:35 – как организовать мастерскую по производству дронов; 11:09 – почему Андрей Иванов пошёл на фронт? 12:40 – О деньгах и благотворительности; 13:58 – о перспективных направлениях в разработке дронов; 20:47 – о том, сколько дронов нужно фронту и почему их собирают из иностранных комплектующих; 28:28 – о новой гонке вооружений: где дроны лучше – в России или на Украине? 31:20 – Какие угрозы человечеству несёт развитие беспилотной авиации?❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, украина, александр чаленко, украина.ру, беспилотники, дроны, вс рф, производство, впк, всу, видео
Видео, Россия, Украина, Александр Чаленко, Украина.ру, беспилотники, дроны, ВС РФ, производство, ВПК, ВСУ

Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО

17:15 13.09.2024
 
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Разработчик дронов для российской армии Андрей Иванов рассказал военкору издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему качество поставляемых на фронт беспилотников может быть различным, какие сложности есть с импортозамещением в России и как прогресс беспилотной авиации угрожает стабильности в мире.
00:32 – О качестве дронов, поставляемых на фронт;
06:43 – почему пришлось заниматься разработкой дронов;
08:35 – как организовать мастерскую по производству дронов;
11:09 – почему Андрей Иванов пошёл на фронт? 12:40 – О деньгах и благотворительности;
13:58 – о перспективных направлениях в разработке дронов;
20:47 – о том, сколько дронов нужно фронту и почему их собирают из иностранных комплектующих;
28:28 – о новой гонке вооружений: где дроны лучше – в России или на Украине?
31:20 – Какие угрозы человечеству несёт развитие беспилотной авиации?
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
 
ВидеоРоссияУкраинаАлександр ЧаленкоУкраина.рубеспилотникидроныВС РФпроизводствоВПКВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
17:15Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
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