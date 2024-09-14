https://ukraina.ru/20240914/1057449339.html

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР - 14.09.2024 Украина.ру

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале

2024-09-14T13:05

2024-09-14T13:05

2024-09-14T13:05

новости

донецкая народная республика

вс рф

контроль

населенный пункт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913024_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b5256be307e9dc8011d66c627d19632b.jpg

За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль Водяное. Подразделениям "Южной" группировки перешла Красногоровка и Григоровка.Больше об этом в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, вс рф, контроль, населенный пункт