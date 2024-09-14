https://ukraina.ru/20240914/1057449339.html
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР - 14.09.2024 Украина.ру
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
2024-09-14T13:05
2024-09-14T13:05
2024-09-14T13:05
новости
донецкая народная республика
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контроль
населенный пункт
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За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль Водяное. Подразделениям "Южной" группировки перешла Красногоровка и Григоровка.Больше об этом в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, вс рф, контроль, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, контроль, населенный пункт
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.
За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль Водяное. Подразделениям "Южной" группировки перешла Красногоровка и Григоровка.