Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР - 14.09.2024 Украина.ру
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР - 14.09.2024 Украина.ру
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
2024-09-14T13:05
2024-09-14T13:05
новости
донецкая народная республика
вс рф
контроль
населенный пункт
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За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль Водяное. Подразделениям "Южной" группировки перешла Красногоровка и Григоровка.Больше об этом в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, донецкая народная республика, вс рф, контроль, населенный пункт
Новости, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, контроль, населенный пункт

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР

13:05 14.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале
За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.
За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск "Центр" заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль Водяное. Подразделениям "Южной" группировки перешла Красногоровка и Григоровка.
Больше об этом в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВС РФконтрольнаселенный пункт
 
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Заголовок открываемого материала
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
12:49Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
12:34Почему так много про Путина, это же не выборы в Госдуму: Гаспарян о дебатах Трампа и Харрис в США
12:16Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг
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10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
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