https://ukraina.ru/20240429/1054801126.html

Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"

Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками" - 29.04.2024 Украина.ру

Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"

В своё время уехавший в США Савелий Крамаров учил других эмигрантов - актеров: Лучше сняться в нескольких больших фильмах в маленьких ролях, чем в одном фильме в главной роли.

2024-04-29T07:40

2024-04-29T07:40

2024-04-29T07:40

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россия

америка

семен слепаков

геннадий гудков

егор борисов

кгб

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эксклюзив

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- Это почему же? - недоумевали собеседники.- Большие фильмы будут долго идти в прокате, и ты будешь получать деньги долго, от всех своих ролей. А от одной большой роли денег будет меньше.Савелий Викторович говорил со знанием дела. Но наверное, не всю правду.Большой роли ему в Америке получить так и не удалось. Запомнился он зрителям только в роли сотрудника КГБ Бориса, в фильме "Москва на Гудзоне", который в финале появляется как уличный продавец хот-догов.Из-за этого пошли слухи о том, что "Крамаров в Америке торгует сосисками".Конечно, сосисками он не торговал, довольно много снимался, вёл вполне обеспеченный, по американским меркам, образ жизни. Купил в кредит дом в Калифорнии. Появлялся в фильмах он, правда, только в ролях русских. И не всегда ему это нравилось.Например, он долго доказывал режиссёру, что космонавты в СССР - исключительно серьёзные и ответственные люди. Его же взяли на роль советского космонавта Владимира Руденко, чтобы он сыграл туповатого и смешного "советского человека в космосе".И пришлось сыграть!А сегодняшним эмигрантам тоже надо запомнить эту мудрость: лучше много маленьких ролей в больших фильмах, чем...Подождите, но у них же даже маленьких ролей нет. Ну или есть: одна - две.Крамаров был всё-таки знаменитый актёр. Кроме того, он уехал с помпой. Написал письмо Рональду Рейгану, тогда президенту США. "Как актёр актёру" называлось. "Помогите мне работать в вашей великой стране по специальности". Письмо зачитывали по "Голосу Америки"*, с Крамаровым в США носились, как с писаной торбой.Принимали, специально сделав из жизни Крамарова картинку: вот как хорошо ты будешь жить в Америке, если сбежишь из Союза.И всё равно. Даже в этой благоприятнейшей ситуации получал Крамаров роли "торговца сосисками".А как живут сегодняшние наши "звезды" за рубежом?"Стендаперы"Юморист Александр Гудков появился на канале у Екатерины Варнавы. Оба уехали из России, и сейчас ничем заметным не занимаются.- Расскажи о себе, - просит Варнава.- Я Александр Гудков. Мне 40 лет. Я был очень востребован. А теперь снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер-платформа, которая даёт мне эфиры.- Это единственный канал сегодня, где ты можешь сниматься - уточнила Варнава.Видимо, это такой юмор? Хотя на самом деле, это так и есть. Гудков, который был соведущим Урганта и получал баснословные гонорары, нынче снимается у Кати Варнавы.Особенно после пародии на песню Шамана "Я русский!" которую Гудков спародировал, назвав свое "произведение" "Я узкий"."Эпатажный шоумен", который раньше хвастался, что его заработок в России достигал цифры 5 миллионов рублей в месяц, теперь предупреждает всех эмигрантов: скоро придётся пойти работать в сферу обслуживания.Артистам разговорного жанра, которых теперь называют "стендаперы", особенно сложно построить хоть какую-то карьеру за рубежом.Они могут шутить только на русском, для русских зрителей. Теперь же их зрители - такие же эмигранты. От жизни в России они оторвались. И стремительно теряют популярность, актуальность, и деньги, конечно же, тоже.НагиевА вот Дмитрий Нагиев 5 миллионов хочет получать за один съёмочный день.Николай Картозия, ведущий телеграм канала "Пятница!" обнародовал такую информацию: Нагиев берет за съёмочный день 5 миллионов рублей. Но таких дней должно быть минимум 4.То есть даёте 20 миллионов - Нагиев у вас снимается. Не даёте - нет Нагиева.Есть ли такие заказы или нет, неизвестно.Но пришла новая весть. Нагиев открывает свою школу уверенности в себе!Все желающие могут получить уроки мэтра. Всего 400 тысяч рублей за две недели занятий. Правда, для этого надо будет поехать в Дубай.По поводу курсов: вы сможете "расширить масштаб личности", "раскрыть потенциал", выйти на "новый уровень энергии и харизмы" и "обрести веру в себя".Ну что ж, новых больших проектов нет. На Западе, как верно рассуждает Нагиев, делать ему нечего. Пример иноагентов, сидящих без работы, оказался вполне впечатляющим.Когда-то давно ещё сам Нагиев заявил, что 95 процентов его ролей - это халтура и работа ради денег.Так что чем меньше он мелькает на экране, тем быстрее его "работу ради денег" начинают забывать.Бренд "Нагиев" надо срочно монетизировать. Пока ещё есть в Дубае дамочки, желающие увеличить уверенность в себе под руководством Дмитрия.Концерты в ресторанах, репетиции в туалетахВидимо, Нагиев насмотрелся на успех сбежавшего режиссёра Молочникова, который проводит курсы в США.Молочникову приходится репетировать в офисах и в помещениях возле туалета. В туалете, говорит, его не раз посещали творческие идеи, так что нормально. Он не жалуется.Открыл школу актёрского мастерства прямо на общественном пляже. Нашёл, можно сказать, "золотую жилу".В его статусе в социальных сетях по прежнему написано: "режиссёр МХТ имени Чехова" и "режиссер Большого театра". Теперь учит актерскому мастерству на пляжах Калифорнии. Мастерство не пропьёшь!Актер Андрей Бурковский говорит, что не может в Голливуде попасть даже на кастинги. Больше всего известен сейчас тем, что продавал билеты на свой день рождения. По 50 долларов.Иноагент Земфира рассказывает, что в Европе очень сложно заниматься профессией, а по мелочам она размениваться не хочет. Поэтому выступлений нет вообще."Литтл Биг" выступают в Америке по ресторанам за 500 долларов, не всегда есть деньги на бензин. "Ребенку не могу ничего отправить", - жалуется иноагент Прусикин."Мы банкроты" - сообщают БИ 2 , заработки которых в России, по данным Форбс, составляли около 6 миллионов долларов в год. Коллектив разбегается. Один из гитаристов уже покинул коллектив и вернулся в Россию. Несколько других (но не лидеры группы, у них есть другое гражданство) подали документы на гражданство Молдавии.И только иноагент Слепаков бодро зазывает соотечественников на концерты в США.Слепаков в СШАИноагент Слепаков обратился к зрителям с веселыми стишками - призывами купить билеты на его выступление.С нехитрыми рифмами "Даллас - фаллос":"Просыпайся, город Даллас.Ты чего, как вялый фаллос?""Вот и побирайся теперь по миру, вялый кактус", - пишут Слепакову возмущенные читатели, которых совершенно не стимулировали к покупке билетов оригинальные стишки Слепакова.Слепаков вообще скатывается в бесконечные ругательства:"Грустно читать комментарииВ Твиттере и Фейсбуке.*Будьте добрее, твари!Будьте добрее, с***!"А вот это, видимо, юмор:"Ждет с огромным нетерпеньемЛопоухий иудей,Как своим гнусавым пеньемБудет радовать людей.""Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик".Возникает только один вопрос: как же он работал на ТНТ? И получал там миллионы. Вот этот "креативный кактус".Поезд ушёл. Жизнь унеслась вперед. А "кактус" остался в 2021 году.Как честно сказал другой иноагент Моргенштерн: "Если ты находишься вне Российской федерации, то у тебя ничего не получится. Ты уходишь из контекста."Все наши "креативные эмигранты" остались в прошлом. "Ушли из контекста". Всё поменялось, а они продолжают "радовать людей своим гнусавым пеньем".И как-то всё тише и тише доносится их пенье. Совсем скоро их перестанут узнавать. У новых поколений будут новые "звёзды". Да и у старших поколений тоже.А нашим бывшим звездам, действительно, придется отправляться в сферу обслуживания, хот-доги на Гудзоне продавать. Или, как говорилось в одном старом знаменитом мультике - "отправитесь в кабаре ногами дрыгать". "Ловушка для кошек", если кто-то забыл.Еще больше о жизни бывших российских звезд за границей в статье Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"* Организация, признанная в РФ иноагентом*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, россия, америка, семен слепаков, геннадий гудков, егор борисов, кгб, большой театр, эксклюзив