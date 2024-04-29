Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками" - 29.04.2024 Украина.ру
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Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками" - 29.04.2024 Украина.ру
Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
В своё время уехавший в США Савелий Крамаров учил других эмигрантов - актеров: Лучше сняться в нескольких больших фильмах в маленьких ролях, чем в одном фильме в главной роли.
2024-04-29T07:40
2024-04-29T07:40
сша
россия
америка
семен слепаков
геннадий гудков
егор борисов
кгб
большой театр
эксклюзив
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- Это почему же? - недоумевали собеседники.- Большие фильмы будут долго идти в прокате, и ты будешь получать деньги долго, от всех своих ролей. А от одной большой роли денег будет меньше.Савелий Викторович говорил со знанием дела. Но наверное, не всю правду.Большой роли ему в Америке получить так и не удалось. Запомнился он зрителям только в роли сотрудника КГБ Бориса, в фильме "Москва на Гудзоне", который в финале появляется как уличный продавец хот-догов.Из-за этого пошли слухи о том, что "Крамаров в Америке торгует сосисками".Конечно, сосисками он не торговал, довольно много снимался, вёл вполне обеспеченный, по американским меркам, образ жизни. Купил в кредит дом в Калифорнии. Появлялся в фильмах он, правда, только в ролях русских. И не всегда ему это нравилось.Например, он долго доказывал режиссёру, что космонавты в СССР - исключительно серьёзные и ответственные люди. Его же взяли на роль советского космонавта Владимира Руденко, чтобы он сыграл туповатого и смешного "советского человека в космосе".И пришлось сыграть!А сегодняшним эмигрантам тоже надо запомнить эту мудрость: лучше много маленьких ролей в больших фильмах, чем...Подождите, но у них же даже маленьких ролей нет. Ну или есть: одна - две.Крамаров был всё-таки знаменитый актёр. Кроме того, он уехал с помпой. Написал письмо Рональду Рейгану, тогда президенту США. "Как актёр актёру" называлось. "Помогите мне работать в вашей великой стране по специальности". Письмо зачитывали по "Голосу Америки"*, с Крамаровым в США носились, как с писаной торбой.Принимали, специально сделав из жизни Крамарова картинку: вот как хорошо ты будешь жить в Америке, если сбежишь из Союза.И всё равно. Даже в этой благоприятнейшей ситуации получал Крамаров роли "торговца сосисками".А как живут сегодняшние наши "звезды" за рубежом?"Стендаперы"Юморист Александр Гудков появился на канале у Екатерины Варнавы. Оба уехали из России, и сейчас ничем заметным не занимаются.- Расскажи о себе, - просит Варнава.- Я Александр Гудков. Мне 40 лет. Я был очень востребован. А теперь снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер-платформа, которая даёт мне эфиры.- Это единственный канал сегодня, где ты можешь сниматься - уточнила Варнава.Видимо, это такой юмор? Хотя на самом деле, это так и есть. Гудков, который был соведущим Урганта и получал баснословные гонорары, нынче снимается у Кати Варнавы.Особенно после пародии на песню Шамана "Я русский!" которую Гудков спародировал, назвав свое "произведение" "Я узкий"."Эпатажный шоумен", который раньше хвастался, что его заработок в России достигал цифры 5 миллионов рублей в месяц, теперь предупреждает всех эмигрантов: скоро придётся пойти работать в сферу обслуживания.Артистам разговорного жанра, которых теперь называют "стендаперы", особенно сложно построить хоть какую-то карьеру за рубежом.Они могут шутить только на русском, для русских зрителей. Теперь же их зрители - такие же эмигранты. От жизни в России они оторвались. И стремительно теряют популярность, актуальность, и деньги, конечно же, тоже.НагиевА вот Дмитрий Нагиев 5 миллионов хочет получать за один съёмочный день.Николай Картозия, ведущий телеграм канала "Пятница!" обнародовал такую информацию: Нагиев берет за съёмочный день 5 миллионов рублей. Но таких дней должно быть минимум 4.То есть даёте 20 миллионов - Нагиев у вас снимается. Не даёте - нет Нагиева.Есть ли такие заказы или нет, неизвестно.Но пришла новая весть. Нагиев открывает свою школу уверенности в себе!Все желающие могут получить уроки мэтра. Всего 400 тысяч рублей за две недели занятий. Правда, для этого надо будет поехать в Дубай.По поводу курсов: вы сможете "расширить масштаб личности", "раскрыть потенциал", выйти на "новый уровень энергии и харизмы" и "обрести веру в себя".Ну что ж, новых больших проектов нет. На Западе, как верно рассуждает Нагиев, делать ему нечего. Пример иноагентов, сидящих без работы, оказался вполне впечатляющим.Когда-то давно ещё сам Нагиев заявил, что 95 процентов его ролей - это халтура и работа ради денег.Так что чем меньше он мелькает на экране, тем быстрее его "работу ради денег" начинают забывать.Бренд "Нагиев" надо срочно монетизировать. Пока ещё есть в Дубае дамочки, желающие увеличить уверенность в себе под руководством Дмитрия.Концерты в ресторанах, репетиции в туалетахВидимо, Нагиев насмотрелся на успех сбежавшего режиссёра Молочникова, который проводит курсы в США.Молочникову приходится репетировать в офисах и в помещениях возле туалета. В туалете, говорит, его не раз посещали творческие идеи, так что нормально. Он не жалуется.Открыл школу актёрского мастерства прямо на общественном пляже. Нашёл, можно сказать, "золотую жилу".В его статусе в социальных сетях по прежнему написано: "режиссёр МХТ имени Чехова" и "режиссер Большого театра". Теперь учит актерскому мастерству на пляжах Калифорнии. Мастерство не пропьёшь!Актер Андрей Бурковский говорит, что не может в Голливуде попасть даже на кастинги. Больше всего известен сейчас тем, что продавал билеты на свой день рождения. По 50 долларов.Иноагент Земфира рассказывает, что в Европе очень сложно заниматься профессией, а по мелочам она размениваться не хочет. Поэтому выступлений нет вообще."Литтл Биг" выступают в Америке по ресторанам за 500 долларов, не всегда есть деньги на бензин. "Ребенку не могу ничего отправить", - жалуется иноагент Прусикин."Мы банкроты" - сообщают БИ 2 , заработки которых в России, по данным Форбс, составляли около 6 миллионов долларов в год. Коллектив разбегается. Один из гитаристов уже покинул коллектив и вернулся в Россию. Несколько других (но не лидеры группы, у них есть другое гражданство) подали документы на гражданство Молдавии.И только иноагент Слепаков бодро зазывает соотечественников на концерты в США.Слепаков в СШАИноагент Слепаков обратился к зрителям с веселыми стишками - призывами купить билеты на его выступление.С нехитрыми рифмами "Даллас - фаллос":"Просыпайся, город Даллас.Ты чего, как вялый фаллос?""Вот и побирайся теперь по миру, вялый кактус", - пишут Слепакову возмущенные читатели, которых совершенно не стимулировали к покупке билетов оригинальные стишки Слепакова.Слепаков вообще скатывается в бесконечные ругательства:"Грустно читать комментарииВ Твиттере и Фейсбуке.*Будьте добрее, твари!Будьте добрее, с***!"А вот это, видимо, юмор:"Ждет с огромным нетерпеньемЛопоухий иудей,Как своим гнусавым пеньемБудет радовать людей.""Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик".Возникает только один вопрос: как же он работал на ТНТ? И получал там миллионы. Вот этот "креативный кактус".Поезд ушёл. Жизнь унеслась вперед. А "кактус" остался в 2021 году.Как честно сказал другой иноагент Моргенштерн: "Если ты находишься вне Российской федерации, то у тебя ничего не получится. Ты уходишь из контекста."Все наши "креативные эмигранты" остались в прошлом. "Ушли из контекста". Всё поменялось, а они продолжают "радовать людей своим гнусавым пеньем".И как-то всё тише и тише доносится их пенье. Совсем скоро их перестанут узнавать. У новых поколений будут новые "звёзды". Да и у старших поколений тоже.А нашим бывшим звездам, действительно, придется отправляться в сферу обслуживания, хот-доги на Гудзоне продавать. Или, как говорилось в одном старом знаменитом мультике - "отправитесь в кабаре ногами дрыгать". "Ловушка для кошек", если кто-то забыл.Еще больше о жизни бывших российских звезд за границей в статье Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"* Организация, признанная в РФ иноагентом*Организация, деятельность которой запрещена в РФ
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, америка, семен слепаков, геннадий гудков, егор борисов, кгб, большой театр, эксклюзив
США, Россия, Америка, Семен Слепаков, Геннадий Гудков, Егор Борисов, КГБ, Большой театр, Эксклюзив

Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"

07:40 29.04.2024
 
Слепаков
Слепаков
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
В своё время уехавший в США Савелий Крамаров учил других эмигрантов - актеров: Лучше сняться в нескольких больших фильмах в маленьких ролях, чем в одном фильме в главной роли.
- Это почему же? - недоумевали собеседники.
- Большие фильмы будут долго идти в прокате, и ты будешь получать деньги долго, от всех своих ролей. А от одной большой роли денег будет меньше.
Савелий Викторович говорил со знанием дела. Но наверное, не всю правду.
Большой роли ему в Америке получить так и не удалось. Запомнился он зрителям только в роли сотрудника КГБ Бориса, в фильме "Москва на Гудзоне", который в финале появляется как уличный продавец хот-догов.
Из-за этого пошли слухи о том, что "Крамаров в Америке торгует сосисками".
Конечно, сосисками он не торговал, довольно много снимался, вёл вполне обеспеченный, по американским меркам, образ жизни. Купил в кредит дом в Калифорнии. Появлялся в фильмах он, правда, только в ролях русских. И не всегда ему это нравилось.
Например, он долго доказывал режиссёру, что космонавты в СССР - исключительно серьёзные и ответственные люди. Его же взяли на роль советского космонавта Владимира Руденко, чтобы он сыграл туповатого и смешного "советского человека в космосе".
И пришлось сыграть!
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
А сегодняшним эмигрантам тоже надо запомнить эту мудрость: лучше много маленьких ролей в больших фильмах, чем...
Подождите, но у них же даже маленьких ролей нет. Ну или есть: одна - две.
Крамаров был всё-таки знаменитый актёр. Кроме того, он уехал с помпой. Написал письмо Рональду Рейгану, тогда президенту США. "Как актёр актёру" называлось. "Помогите мне работать в вашей великой стране по специальности". Письмо зачитывали по "Голосу Америки"*, с Крамаровым в США носились, как с писаной торбой.
Принимали, специально сделав из жизни Крамарова картинку: вот как хорошо ты будешь жить в Америке, если сбежишь из Союза.
И всё равно. Даже в этой благоприятнейшей ситуации получал Крамаров роли "торговца сосисками".
А как живут сегодняшние наши "звезды" за рубежом?
"Стендаперы"
Юморист Александр Гудков появился на канале у Екатерины Варнавы. Оба уехали из России, и сейчас ничем заметным не занимаются.
- Расскажи о себе, - просит Варнава.
- Я Александр Гудков. Мне 40 лет. Я был очень востребован. А теперь снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер-платформа, которая даёт мне эфиры.
- Это единственный канал сегодня, где ты можешь сниматься - уточнила Варнава.
Видимо, это такой юмор? Хотя на самом деле, это так и есть. Гудков, который был соведущим Урганта и получал баснословные гонорары, нынче снимается у Кати Варнавы.
Особенно после пародии на песню Шамана "Я русский!" которую Гудков спародировал, назвав свое "произведение" "Я узкий".
"Эпатажный шоумен", который раньше хвастался, что его заработок в России достигал цифры 5 миллионов рублей в месяц, теперь предупреждает всех эмигрантов: скоро придётся пойти работать в сферу обслуживания.
Артистам разговорного жанра, которых теперь называют "стендаперы", особенно сложно построить хоть какую-то карьеру за рубежом.
Они могут шутить только на русском, для русских зрителей. Теперь же их зрители - такие же эмигранты. От жизни в России они оторвались. И стремительно теряют популярность, актуальность, и деньги, конечно же, тоже.
© Дмитрий Нагиев/InstagramДмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
© Дмитрий Нагиев/Instagram
Дмитрий Нагиев
Нагиев
А вот Дмитрий Нагиев 5 миллионов хочет получать за один съёмочный день.
Николай Картозия, ведущий телеграм канала "Пятница!" обнародовал такую информацию: Нагиев берет за съёмочный день 5 миллионов рублей. Но таких дней должно быть минимум 4.
То есть даёте 20 миллионов - Нагиев у вас снимается. Не даёте - нет Нагиева.
Есть ли такие заказы или нет, неизвестно.
Но пришла новая весть. Нагиев открывает свою школу уверенности в себе!
Все желающие могут получить уроки мэтра. Всего 400 тысяч рублей за две недели занятий. Правда, для этого надо будет поехать в Дубай.
По поводу курсов: вы сможете "расширить масштаб личности", "раскрыть потенциал", выйти на "новый уровень энергии и харизмы" и "обрести веру в себя".
Ну что ж, новых больших проектов нет. На Западе, как верно рассуждает Нагиев, делать ему нечего. Пример иноагентов, сидящих без работы, оказался вполне впечатляющим.
Когда-то давно ещё сам Нагиев заявил, что 95 процентов его ролей - это халтура и работа ради денег.
Так что чем меньше он мелькает на экране, тем быстрее его "работу ради денег" начинают забывать.
Бренд "Нагиев" надо срочно монетизировать. Пока ещё есть в Дубае дамочки, желающие увеличить уверенность в себе под руководством Дмитрия.
Концерты в ресторанах, репетиции в туалетах
Видимо, Нагиев насмотрелся на успех сбежавшего режиссёра Молочникова, который проводит курсы в США.
Молочникову приходится репетировать в офисах и в помещениях возле туалета. В туалете, говорит, его не раз посещали творческие идеи, так что нормально. Он не жалуется.
Открыл школу актёрского мастерства прямо на общественном пляже. Нашёл, можно сказать, "золотую жилу".
В его статусе в социальных сетях по прежнему написано: "режиссёр МХТ имени Чехова" и "режиссер Большого театра". Теперь учит актерскому мастерству на пляжах Калифорнии. Мастерство не пропьёшь!
Актер Андрей Бурковский говорит, что не может в Голливуде попасть даже на кастинги. Больше всего известен сейчас тем, что продавал билеты на свой день рождения. По 50 долларов.
Иноагент Земфира рассказывает, что в Европе очень сложно заниматься профессией, а по мелочам она размениваться не хочет. Поэтому выступлений нет вообще.
Литтл Биг
Литтл Биг
Литтл Биг
"Литтл Биг" выступают в Америке по ресторанам за 500 долларов, не всегда есть деньги на бензин. "Ребенку не могу ничего отправить", - жалуется иноагент Прусикин.
"Мы банкроты" - сообщают БИ 2 , заработки которых в России, по данным Форбс, составляли около 6 миллионов долларов в год. Коллектив разбегается. Один из гитаристов уже покинул коллектив и вернулся в Россию. Несколько других (но не лидеры группы, у них есть другое гражданство) подали документы на гражданство Молдавии.
И только иноагент Слепаков бодро зазывает соотечественников на концерты в США.
Слепаков
Слепаков
Слепаков
Слепаков в США
Иноагент Слепаков обратился к зрителям с веселыми стишками - призывами купить билеты на его выступление.
С нехитрыми рифмами "Даллас - фаллос":
"Просыпайся, город Даллас.
Ты чего, как вялый фаллос?"
"Вот и побирайся теперь по миру, вялый кактус", - пишут Слепакову возмущенные читатели, которых совершенно не стимулировали к покупке билетов оригинальные стишки Слепакова.
Слепаков вообще скатывается в бесконечные ругательства:
"Грустно читать комментарии
В Твиттере и Фейсбуке.*
Будьте добрее, твари!
Будьте добрее, с***!"
А вот это, видимо, юмор:
"Ждет с огромным нетерпеньем
Лопоухий иудей,
Как своим гнусавым пеньем
Будет радовать людей."
"Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик".
Возникает только один вопрос: как же он работал на ТНТ? И получал там миллионы. Вот этот "креативный кактус".
Поезд ушёл. Жизнь унеслась вперед. А "кактус" остался в 2021 году.
Как честно сказал другой иноагент Моргенштерн: "Если ты находишься вне Российской федерации, то у тебя ничего не получится. Ты уходишь из контекста."
Все наши "креативные эмигранты" остались в прошлом. "Ушли из контекста". Всё поменялось, а они продолжают "радовать людей своим гнусавым пеньем".
И как-то всё тише и тише доносится их пенье.
Совсем скоро их перестанут узнавать. У новых поколений будут новые "звёзды". Да и у старших поколений тоже.
А нашим бывшим звездам, действительно, придется отправляться в сферу обслуживания, хот-доги на Гудзоне продавать. Или, как говорилось в одном старом знаменитом мультике - "отправитесь в кабаре ногами дрыгать". "Ловушка для кошек", если кто-то забыл.
Еще больше о жизни бывших российских звезд за границей в статье Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"
* Организация, признанная в РФ иноагентом
*Организация, деятельность которой запрещена в РФ
 
СШАРоссияАмерикаСемен СлепаковГеннадий ГудковЕгор БорисовКГББольшой театрЭксклюзив
 
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08:02Павел Скоропадский: гетман из цирка
07:40Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
07:29Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну
07:20"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина
07:00Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию
06:40Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
06:30Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова
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