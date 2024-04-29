Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
Слепаков
В своё время уехавший в США Савелий Крамаров учил других эмигрантов - актеров: Лучше сняться в нескольких больших фильмах в маленьких ролях, чем в одном фильме в главной роли.
- Это почему же? - недоумевали собеседники.
- Большие фильмы будут долго идти в прокате, и ты будешь получать деньги долго, от всех своих ролей. А от одной большой роли денег будет меньше.
Савелий Викторович говорил со знанием дела. Но наверное, не всю правду.
Большой роли ему в Америке получить так и не удалось. Запомнился он зрителям только в роли сотрудника КГБ Бориса, в фильме "Москва на Гудзоне", который в финале появляется как уличный продавец хот-догов.
Из-за этого пошли слухи о том, что "Крамаров в Америке торгует сосисками".
Конечно, сосисками он не торговал, довольно много снимался, вёл вполне обеспеченный, по американским меркам, образ жизни. Купил в кредит дом в Калифорнии. Появлялся в фильмах он, правда, только в ролях русских. И не всегда ему это нравилось.
Например, он долго доказывал режиссёру, что космонавты в СССР - исключительно серьёзные и ответственные люди. Его же взяли на роль советского космонавта Владимира Руденко, чтобы он сыграл туповатого и смешного "советского человека в космосе".
И пришлось сыграть!
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
А сегодняшним эмигрантам тоже надо запомнить эту мудрость: лучше много маленьких ролей в больших фильмах, чем...
Подождите, но у них же даже маленьких ролей нет. Ну или есть: одна - две.
Крамаров был всё-таки знаменитый актёр. Кроме того, он уехал с помпой. Написал письмо Рональду Рейгану, тогда президенту США. "Как актёр актёру" называлось. "Помогите мне работать в вашей великой стране по специальности". Письмо зачитывали по "Голосу Америки"*, с Крамаровым в США носились, как с писаной торбой.
Принимали, специально сделав из жизни Крамарова картинку: вот как хорошо ты будешь жить в Америке, если сбежишь из Союза.
И всё равно. Даже в этой благоприятнейшей ситуации получал Крамаров роли "торговца сосисками".
А как живут сегодняшние наши "звезды" за рубежом?
"Стендаперы"
Юморист Александр Гудков появился на канале у Екатерины Варнавы. Оба уехали из России, и сейчас ничем заметным не занимаются.
- Расскажи о себе, - просит Варнава.
- Я Александр Гудков. Мне 40 лет. Я был очень востребован. А теперь снимаюсь на канале Кати Варнавы, потому что это супер-платформа, которая даёт мне эфиры.
- Это единственный канал сегодня, где ты можешь сниматься - уточнила Варнава.
Видимо, это такой юмор? Хотя на самом деле, это так и есть. Гудков, который был соведущим Урганта и получал баснословные гонорары, нынче снимается у Кати Варнавы.
Особенно после пародии на песню Шамана "Я русский!" которую Гудков спародировал, назвав свое "произведение" "Я узкий".
"Эпатажный шоумен", который раньше хвастался, что его заработок в России достигал цифры 5 миллионов рублей в месяц, теперь предупреждает всех эмигрантов: скоро придётся пойти работать в сферу обслуживания.
Артистам разговорного жанра, которых теперь называют "стендаперы", особенно сложно построить хоть какую-то карьеру за рубежом.
Они могут шутить только на русском, для русских зрителей. Теперь же их зрители - такие же эмигранты. От жизни в России они оторвались. И стремительно теряют популярность, актуальность, и деньги, конечно же, тоже.
Нагиев
А вот Дмитрий Нагиев 5 миллионов хочет получать за один съёмочный день.
Николай Картозия, ведущий телеграм канала "Пятница!" обнародовал такую информацию: Нагиев берет за съёмочный день 5 миллионов рублей. Но таких дней должно быть минимум 4.
То есть даёте 20 миллионов - Нагиев у вас снимается. Не даёте - нет Нагиева.
Есть ли такие заказы или нет, неизвестно.
Но пришла новая весть. Нагиев открывает свою школу уверенности в себе!
Все желающие могут получить уроки мэтра. Всего 400 тысяч рублей за две недели занятий. Правда, для этого надо будет поехать в Дубай.
По поводу курсов: вы сможете "расширить масштаб личности", "раскрыть потенциал", выйти на "новый уровень энергии и харизмы" и "обрести веру в себя".
Ну что ж, новых больших проектов нет. На Западе, как верно рассуждает Нагиев, делать ему нечего. Пример иноагентов, сидящих без работы, оказался вполне впечатляющим.
Когда-то давно ещё сам Нагиев заявил, что 95 процентов его ролей - это халтура и работа ради денег.
Так что чем меньше он мелькает на экране, тем быстрее его "работу ради денег" начинают забывать.
Бренд "Нагиев" надо срочно монетизировать. Пока ещё есть в Дубае дамочки, желающие увеличить уверенность в себе под руководством Дмитрия.
Концерты в ресторанах, репетиции в туалетах
Видимо, Нагиев насмотрелся на успех сбежавшего режиссёра Молочникова, который проводит курсы в США.
Молочникову приходится репетировать в офисах и в помещениях возле туалета. В туалете, говорит, его не раз посещали творческие идеи, так что нормально. Он не жалуется.
Открыл школу актёрского мастерства прямо на общественном пляже. Нашёл, можно сказать, "золотую жилу".
В его статусе в социальных сетях по прежнему написано: "режиссёр МХТ имени Чехова" и "режиссер Большого театра". Теперь учит актерскому мастерству на пляжах Калифорнии. Мастерство не пропьёшь!
Актер Андрей Бурковский говорит, что не может в Голливуде попасть даже на кастинги. Больше всего известен сейчас тем, что продавал билеты на свой день рождения. По 50 долларов.
Иноагент Земфира рассказывает, что в Европе очень сложно заниматься профессией, а по мелочам она размениваться не хочет. Поэтому выступлений нет вообще.
Литтл Биг
Литтл Биг
"Литтл Биг" выступают в Америке по ресторанам за 500 долларов, не всегда есть деньги на бензин. "Ребенку не могу ничего отправить", - жалуется иноагент Прусикин.
"Мы банкроты" - сообщают БИ 2 , заработки которых в России, по данным Форбс, составляли около 6 миллионов долларов в год. Коллектив разбегается. Один из гитаристов уже покинул коллектив и вернулся в Россию. Несколько других (но не лидеры группы, у них есть другое гражданство) подали документы на гражданство Молдавии.
И только иноагент Слепаков бодро зазывает соотечественников на концерты в США.
Слепаков
Слепаков
Слепаков в США
Иноагент Слепаков обратился к зрителям с веселыми стишками - призывами купить билеты на его выступление.
С нехитрыми рифмами "Даллас - фаллос":
"Просыпайся, город Даллас.
Ты чего, как вялый фаллос?"
Ты чего, как вялый фаллос?"
"Вот и побирайся теперь по миру, вялый кактус", - пишут Слепакову возмущенные читатели, которых совершенно не стимулировали к покупке билетов оригинальные стишки Слепакова.
Слепаков вообще скатывается в бесконечные ругательства:
"Грустно читать комментарии
В Твиттере и Фейсбуке.*
Будьте добрее, твари!
Будьте добрее, с***!"
В Твиттере и Фейсбуке.*
Будьте добрее, твари!
Будьте добрее, с***!"
А вот это, видимо, юмор:
"Ждет с огромным нетерпеньем
Лопоухий иудей,
Как своим гнусавым пеньем
Будет радовать людей."
Лопоухий иудей,
Как своим гнусавым пеньем
Будет радовать людей."
"Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик".
Возникает только один вопрос: как же он работал на ТНТ? И получал там миллионы. Вот этот "креативный кактус".
Поезд ушёл. Жизнь унеслась вперед. А "кактус" остался в 2021 году.
Как честно сказал другой иноагент Моргенштерн: "Если ты находишься вне Российской федерации, то у тебя ничего не получится. Ты уходишь из контекста."
Все наши "креативные эмигранты" остались в прошлом. "Ушли из контекста". Всё поменялось, а они продолжают "радовать людей своим гнусавым пеньем".
И как-то всё тише и тише доносится их пенье.
Совсем скоро их перестанут узнавать. У новых поколений будут новые "звёзды". Да и у старших поколений тоже.
Совсем скоро их перестанут узнавать. У новых поколений будут новые "звёзды". Да и у старших поколений тоже.
А нашим бывшим звездам, действительно, придется отправляться в сферу обслуживания, хот-доги на Гудзоне продавать. Или, как говорилось в одном старом знаменитом мультике - "отправитесь в кабаре ногами дрыгать". "Ловушка для кошек", если кто-то забыл.
Еще больше о жизни бывших российских звезд за границей в статье Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"
* Организация, признанная в РФ иноагентом
*Организация, деятельность которой запрещена в РФ