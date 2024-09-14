Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы - 14.09.2024 Украина.ру
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Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы
Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы - 14.09.2024 Украина.ру
Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы
В зоне проведения СВО после перевода в штурмовики погиб бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин. Об этом 14 сентября сообщил автор телеграм-канала "ПриZрак Новороссии" Владимир Грубник
2024-09-14T10:39
2024-09-14T10:39
новости
донбасс
донецкая народная республика
разведка
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"Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истинную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые (погибшие военнослужащие, - Ред.). Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга", — написал Грубник.Грубник также опубликовал кадры переписки с Лысаковским с передовой, на которых тот утверждает, что его "отправили в один конец". По словам разведчика, в его группе нет снабжения и карт минных полей, а боеспособных — не более 12 человек.Дмитрий Лысаковский уехал в Донбасс весной 2014 года, где сначала занимался сбором финансовой помощи и организацией доставки гуманитарных грузов в регион. С октября того же года он стал участником боевых действий, а потом возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Лысаковский был фигурантом уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его по обвинению в мошенничестве на шесть лет лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили в зале суда.Больше о ходе специальной военной операции в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
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новости, донбасс, донецкая народная республика, разведка
Новости, Донбасс, Донецкая Народная Республика, разведка

Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы

10:39 14.09.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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В зоне проведения СВО после перевода в штурмовики погиб бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрий Лысаковский с позывным Гудвин. Об этом 14 сентября сообщил автор телеграм-канала "ПриZрак Новороссии" Владимир Грубник
"Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истинную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба двухсотые (погибшие военнослужащие, - Ред.). Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга", — написал Грубник.
Грубник также опубликовал кадры переписки с Лысаковским с передовой, на которых тот утверждает, что его "отправили в один конец". По словам разведчика, в его группе нет снабжения и карт минных полей, а боеспособных — не более 12 человек.
Дмитрий Лысаковский уехал в Донбасс весной 2014 года, где сначала занимался сбором финансовой помощи и организацией доставки гуманитарных грузов в регион. С октября того же года он стал участником боевых действий, а потом возглавил подразделение воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Лысаковский был фигурантом уголовного дела о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. В январе 2019 года Пресненский суд Москвы осудил его по обвинению в мошенничестве на шесть лет лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, его освободили в зале суда.
Больше о ходе специальной военной операции в материале Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
 
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