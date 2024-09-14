https://ukraina.ru/20240914/1057434572.html

Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры - 14.09.2024 Украина.ру

Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

В центре внимания украинских военных и экспертов на текущей неделе было контрнаступление ВС РФ в Курской области и в частности – вопросы целесообразности рейда ВСУ на Курск.

2024-09-14T07:22

2024-09-14T07:22

2024-09-14T08:24

эксклюзив

россия

курск

юрий луценко

вадим карасев

руслан бортник

вооруженные силы украины

"азов"

сбу

f-16

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В телемарафоне по всем каналам больше говорили о разрешении для Киева бить по территории РФ дальнобойными ракетами. Украинские политики и чиновники буквально зациклились на этом вопросе, как ранее – на поставках F-16, "Абрамсов" и "Леопардов".Украинский telegram-канал "Рубикон" пишет, что Киев так активно запрашивал разрешение на эти удары не столько для поражения военных объектов, сколько для использования своего главного преимущества в идущей войне, а именно - преимущества в информационно-психологических операциях. В частности, для Киева будет победой удар по какому-нибудь многолюдному скоплению в центре Москвы, хотя с военной точки зрения это будет иметь сугубо нулевое значение.По мнению авторов "Рубикона", отсутствие ответа на подобный удар было бы поистине разрушительным для морального духа российского общества и неизбежно снизило бы уровень доверия к властям РФ, чего Киев и добивается.Разрешение США на использование дальнобойных ракет надеются получить якобы в ответ на поставку иранских ракет в РФ. Украинский эксперт в сфере авиации Константин Криволап утверждает, что они являются аналогом Himars. "Если действительно Иран поставил эти ракеты и в тех количествах, которые там заявлены, то вот эта ракета Fath 360 – она достаточно опасная, она достаточно точная", - рассказывает эксперт.Его собеседник политолог Руслан Бортник прогнозирует усиление ударов по Запорожью и Днепру. "Очень опасная ситуация сложится для Запорожья, для Днепропетровской области, для нашего пограничья. Но это означает, что потенциально у России высвободятся те же самые "Искандеры" дополнительные, которыми она сможет бомбить в глубину территории", – утверждает политолог.Бортник также не верит, что Киев сможет в ближайшем будущем удержать Покровск. "Полностью остановить это российское наступление на Покровском направлении мы не можем, постоянно меняют удары – слева, справа, в лоб, на север, на юг. Полностью выстроить эффективную линию обороны по всему этому выступу мы пока не можем", – считает политолог.Кроме того, по его мнению, с наступлением осени "падет зеленка" - опадет листва в лесах и лесопосадках, используемых для укрытия, после чего, как наступать, так и обороняться станет сложнее, в зависимости от рельефа местности. "Сторона, которая будет находиться в более невыгодном стратегическом положении, будет отступать, Как подобраться скрытно к врагу, так и скрыть укрепления - будет сложнее. И мы помним, что как раз в эти периоды без "зелёнки" у нас случилась и Авдеевка, и Бахмут. Погодные условия играли очень важную роль", – резюмирует политолог.Неонацист из "Азова" Максим Жорин утверждает, что на покровском направлении есть проблемы с системным управлением накопленных там украинских войск. "Поэтому ситуация сложная, критическая. Любят говорить "сложная, но контролируемая". Так вот, я бы здесь не применял это выражение, а оставил бы – чрезвычайно сложная и может стать критической", – считает Жорин.Украинский telegram-канал "Легитимный" пишет, что после провалов на донбасском направлении начался обвал Курской авантюры. При этом растёт количество раненых в госпиталях и дезертирства солдат с передовой. По прогнозам более 3-4 тысяч солдат ВСУ могут попасть в плен при обвале линий обороны и формировании "котлов".Однако Зеленский 12 сентября заявил, что в Курской области всё якобы идет по плану. Очевидно, план и состоял в том, чтобы угробить, как можно больше украинцев.Политолог Кость Бондаренко считает, что Россия, выбив ВСУ из-под Курска, не будет останавливаться на границе и зайдет в Сумскую область. "Понятное дело, что останавливаться исключительно на границе вряд ли кто-то будет. Скорее всего, будет попытка воплотить тот план, который существовал с марта этого года, с момента, когда Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны", - полагает Бондаренко.Отставной полковник СБУ Олег Стариков говорит, что российскому военному командованию даже выгодно, чтобы ВСУ перебрасывали силы под Курск, поскольку стратегическая цель, по его мнению, - на Покровском, Кураховском, Угледарском направлении.Экс-прокурор и один из лидеров Майдана Юрий Луценко бьет тревогу по поводу того, что окопы и укрепления уже почти некому оборонять. Он утверждает, что на донецком направлении подразделения укомплектованы менее чем на 50%. По его мнению, это результат нерешительности власти в вопросах мобилизации. Сам Луценко в прошлом году демобилизовался, чего обычный украинский солдат позволить себе не может, если у него остались руки и ноги. К тому же Луценко обычно намеренно сгущает краски, как и все порохоботы, которым нужно показать западным хозяевам, что они смогли бы эффективнее и энергичнее посылать на убой граждан Украины.Украинский политолог Вадим Карасев также отмечает, что уровень мотивации украинских солдат падает, а российских – растет. "Пассионарность – природа войны, но, когда людей так забирают воевать, заламывая руки, они не будут воевать, это не пассионарные люди. Пассионарности все меньше в рядах ВСУ в отличие от противника", - говорит Карасев.И Запад, считает Карасев, уже свыкся с мыслью о неизбежной потере всего Донбасса. Он отмечает, что в западной прессе чаще стали писать, что Донбасс не такой уж и украинский а, по сути, русский.Более подробно о том, что происходит на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ"

https://ukraina.ru/20240913/1057431544.html

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