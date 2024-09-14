Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин - 14.09.2024 Украина.ру
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Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин - 14.09.2024 Украина.ру
Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
КТО в Курской области уже не напоминает стремление "затыкать дырки" - уничтожение интервентов ВСУ идёт успешно, от обороны российская армия переходит в контратаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-14T07:35
2024-09-14T07:35
всу
потери всу
новости
курская область
россия
спецназ
тактики
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Мы стабилизировали оборону и в некоторых местах мы начинаем контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить", - сказал советник губернатора Курской области."Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело", - сказал Алехин.По его словам, ВСУ почувствуют эффективность тактики "тысячи порезов". Армия России будет действовать "небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли"."Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек", - сказал советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось", констатировал американский журнал Forbes. Глава российского Совбеза Сергей Шойгу также высказался на эту тему 10 сентября. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
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всу, потери всу, новости, курская область, россия, спецназ, тактики
ВСУ, потери ВСУ, Новости, Курская область, Россия, спецназ, тактики

Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин

07:35 14.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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КТО в Курской области уже не напоминает стремление "затыкать дырки" - уничтожение интервентов ВСУ идёт успешно, от обороны российская армия переходит в контратаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Мы стабилизировали оборону и в некоторых местах мы начинаем контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить", - сказал советник губернатора Курской области.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2024
9 сентября, 17:24
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"Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело", - сказал Алехин.
По его словам, ВСУ почувствуют эффективность тактики "тысячи порезов". Армия России будет действовать "небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли".
"Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек", - сказал советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
Если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось", констатировал американский журнал Forbes. Глава российского Совбеза Сергей Шойгу также высказался на эту тему 10 сентября. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
 
ВСУпотери ВСУНовостиКурская областьРоссияспецназтактики
 
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