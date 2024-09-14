https://ukraina.ru/20240914/1057348057.html

Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин

Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин - 14.09.2024 Украина.ру

Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин

КТО в Курской области уже не напоминает стремление "затыкать дырки" - уничтожение интервентов ВСУ идёт успешно, от обороны российская армия переходит в контратаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-14T07:35

2024-09-14T07:35

2024-09-14T07:35

всу

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новости

курская область

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спецназ

тактики

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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Мы стабилизировали оборону и в некоторых местах мы начинаем контратаковать. То есть мы сделали себя максимально непобедимыми на этом участке фронта и начинаем прощупывать, насколько ВСУ за это время успели свою оборону. Если мы найдем слабое место во вражеских позициях, там мы и будем бить", - сказал советник губернатора Курской области."Мы собрали под Курском не простую пехоту, а огромное количество спецназа разной подведомственности. Это разные подразделения с разной тактикой. В этом есть сложности, но и большой плюс. Когда их подготовят для того, чтобы выбивать противника, ВСУ придется очень тяжело", - сказал Алехин.По его словам, ВСУ почувствуют эффективность тактики "тысячи порезов". Армия России будет действовать "небольшими группами спецов: там ударили, там вышибли, там сожгли"."Надеюсь, наши бойцы устроят ВСУ "маленький адочек", - сказал советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось", констатировал американский журнал Forbes. Глава российского Совбеза Сергей Шойгу также высказался на эту тему 10 сентября. Подробности в публикации: Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область

https://ukraina.ru/20240909/1057331515.html

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всу, потери всу, новости, курская область, россия, спецназ, тактики