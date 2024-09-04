https://ukraina.ru/20240904/1057222444.html

Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты

Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты - 04.09.2024 Украина.ру

Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты

В начале сентября спикер Рады Руслан Стефанчук и глава Нацбанка Андрей Пышный поздравили друг друга с торжеством демократии на Украине и решили заняться наиважнейшим делом - деруссифицировать копейку, заменив ее на разменную монету под названием "шаг". Пышный отметил, что инициатива направлена на "восстановление исторической справедливости".

2024-09-04T06:11

2024-09-04T06:11

2024-09-04T06:11

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При этом копейки на Украине уже давно обесценились и практически не используются. В супермаркетах цены округляют. Однако на замене монеты определенные ведомства могут прилично заработать. Ведь не только местным администрациям отмывать миллионы на замене табличек с названиями улиц. Для утверждения проекта нужно подготовить и принять соответствующий законопроект, чем и будет заниматься Рада.Попутно Рада 3 сентября приняла обращение к странам "Большой семерки" с просьбой позволить им бить по территории РФ западным оружием, хотя ВСУ и без этого разрешения обстреливает территорию РФ с его помощью.Все эти бессмысленные инициативы должны лишь помочь украинским депутатам проявить свою приверженность делу русофобии и лояльность Западу, чтобы тот не мешал им и далее пилить бюджеты под тем или иным прикрытием.Свои доходы коррумпированные представители украинской элиты считают отнюдь не в гривнах и копейках, а исключительно в американских денежных знаках.На этой неделе, например, глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко оправдывал наличие у него необъяснимых 56 млн состояния (включая семь квартир общей площадью более 700 м.кв.) тем, что его семья заработала только на продаже малины $300 000. Такой объем как бы предполагает, что под малинник у него засажены как минимум несколько сёл, а на ее сборе работают сотни человек.Ранее нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко объяснил приобретение элитной квартиры в центре Киева тем, что он продал черешни на $200 000.Земля украинская действительно плодородная, а у депутатов и чиновников хватает времени приторговывать малиной и черешней в промышленных масштабах.Бывший нардеп Игорь Лапин крайне возмущен такой "урожайностью" ягод, полагая, что Кириленко заработал отнюдь не на них, а на воровстве при строительстве фортификаций в Донецкой области. "Я не видел таких линий обороны, поэтому они брешут! Каждый раз как они открывают рот, я вспоминаю 300тыс. долларов на малине! Я вспоминаю главу ОВА Донецкой области Кириленко, который недавно вышел под залог, глава антимонопольного комитета, который ходит дальше на работу! Именно он отвечал за все эти оборонные линии", - говорит Лапин.Однако некоторые украинские эксперты уверены, что уже в ноябре произойдет радикальная смена украинских элит. Например, полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков считает, что через два месяца будет "какая-то капитуляция", которая и приведет к смене политического ландшафта Украины."В ноябре будет конец, а какое будет начало – не скажу. Начало чего-то. Никто не знает. Но Украина будет другая – и по строению общества, и элиты общества будут совершенно другие. Те элиты, которые сейчас в Верховной раде, их не будет. Лучше или хуже, разговор отдельный, но Украина уже будет другая", – уверен Стариков.Некоторые лидеры Майдана уже начали потихоньку бежать из страны, продолжая призывать в соцсетях оставшихся украинцев воевать до последнего. На днях на Украине в розыск объявили бывшего спикера "Правого сектора"* и экс-депутата Борислава Березу. Воинственный на словах националист оказался тоже уклонистом и сбежал в Молдавию. В марте он пешком пересек границу с Молдовой. И с тех пор больше не возвращался, сообщает издание "Закон и бизнес". Ранее СМИ обвиняли Березу в фальсификации данных для ЦИК во время выборов, в незаконном обогащении и отмывании доходов.Побежали на этой неделе массово и министры. Спикер Рады Стефанчук 3 августа заявил, что поступили заявления на увольнение от министра стратегической промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты природной среды Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 3 августа, что планируют поменять половину министров. Политолог Михаил Чаплыга считает, что министры сами разбегаются, так как уже нечего воровать.За неспособность защитить энергетические объекты от ракетных ударов отправлен в отставку был также глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, а вслед за ним ушли и члены наблюдательного совета компании Даниэль Доббени и Педер Андреасен.Опальный депутат Александр Дубинский напоминает, что по той же причине уже увольняли предыдущее руководство "Укрэнерго". "За плохую защиту энергетических объектов уже ж были увольнения. Под этим соусом уволили Кубракова и Найема. Теперь выясняется, что это Кудрицкий виноват", - пишет Дубинский. По сути же, средства на защиту энергетических объектов продолжают разворовывать, но киевскому режиму необходимо периодически тасовать колоду руководителей, чтобы на них списать дефицит электроэнергии.Накануне компания "Укрэнерго" без тендера заплатила 4,3 млрд грн за строительство защитных сооружений. Но по состоянию на 3 сентября 2024 года ни один из 64 контрактов не завершен."Примечательно, что Кудрицкого уволили, до этого — попрощались с Кубраковым и Найемом. Но что-то не спасает ситуацию кадровая стратегия Банковой. Уже всех достало наблюдать за тем, с каким рвением власти каждый раз "кровати передвигают"", - комментирует увольнение украинский telegram-канал MediaKiller.Еще один опальный депутат Артем Дмитрук, недавно сбежавший через Молдавию в Лондон, пишет, что все эти отставки – просто филькина грамота, чтобы отвлечь народ от настоящих проблем. И по мере продвижения российских войск, приближения выборов в США и отопительного сезона настоящие проблемы будут только умножаться.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФО том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

украина, молдавия, россия, николай стариков, борислав береза, рада, укрэнерго, слуга народа, эксклюзив