Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов - 13.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240913/1057432107.html
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов - 13.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
дмитрий песков
новости
владимир путин
россия
киев
запад
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал Песков.Накануне Путин отметил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
россия
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий песков, новости, владимир путин, россия, киев, запад, нато
Дмитрий Песков, Новости, Владимир Путин, Россия, Киев, Запад, НАТО

Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов

13:01 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал Песков.
Накануне Путин отметил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
Дмитрий ПесковНовостиВладимир ПутинРоссияКиевЗападНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение
14:39Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
14:09Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
14:04Центральный банк России снова повысил ключевую ставку
13:34Московский врач о героизме курских медиков и детях: Такой гражданской солидарности я не видела нигде
13:29Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил
13:15Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме
13:09Самая вымирающая страна в мире. Главное на Украине на 13:00 13 сентября
13:01Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
12:52В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы
12:39На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатов
12:33Что может успеть Запад до поправок в ядерную доктрину России и какие ракеты нацеливают на нас – Мендкович
12:27На Украине глава медкомиссии заработал десятки тысяч долларов на торговле "белыми билетами"
12:15Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ
12:13Выписали из больницы: военкор Поддубный захотел познакомиться с людьми, спасшими его под Курском
11:55Названа настоящая причина отставки главы МИД Украины Кулебы
11:53Основатель Pink Floyd предположил, в каких границах останется Украина после СВО
11:51Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора
11:40Арестованы счета бывшего замминистра обороны РФ Попова
10:52Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в КНДР
Лента новостейМолния