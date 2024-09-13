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Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов

Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов - 13.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов

Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-09-13T13:01

2024-09-13T13:01

2024-09-13T13:01

дмитрий песков

новости

владимир путин

россия

киев

запад

нато

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"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал Песков.Накануне Путин отметил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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дмитрий песков, новости, владимир путин, россия, киев, запад, нато