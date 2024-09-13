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Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов - 13.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
2024-09-13T13:01
дмитрий песков
новости
владимир путин
россия
киев
запад
нато
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"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", - сказал Песков.Накануне Путин отметил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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дмитрий песков, новости, владимир путин, россия, киев, запад, нато
Дмитрий Песков, Новости, Владимир Путин, Россия, Киев, Запад, НАТО
Песков рассказал об очень важном послании Путина, которое достигло адресатов
Заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России достигло адресатов. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков