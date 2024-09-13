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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ

ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 13 сентября сообщил официальный телеграм-канал губернатора области Вячеслава Гладкова

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:15

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За прошедшие сутки над Белгородом российская ПВО сбила один беспилотник. Обошлось без повреждений, сообщил Гладков."В Белгородском районе по посёлку Разумное и сёлам Вергилевка, Журавлёвка, Крутой Лог, Новая Деревня, Петровка и Черемошное выпущены 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 3 беспилотника, из которых один сбит системой ПВО. Повреждены один частный дом и 7 автомобилей", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.Кроме того, в Борисовском районе село Берёзовка было атаковано одним БПЛА. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела. Два беспилотника были сбиты системой ПВО. Обошлось без повреждений.В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы в ходе одного обстрела и двух БПЛА. В селе Козинка полностью сгорели 3 частных дома, ещё один дом повреждён.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений.В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу из и атакам трёх беспилотников. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Старооскольским городским округом и над Чернянским районом российской ПВО сбито по одному БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены один МКД, частный дом и два помещения на территории двух сельхозпредприятий", - сказано в официальном сообщении.Подробнее о событиях на начало дня читайте в обзоре Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября

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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, сво, мирные жители, россия, украина, кто