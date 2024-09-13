Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ
Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ
ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 13 сентября сообщил официальный телеграм-канал губернатора области Вячеслава Гладкова
2024-09-13T12:15
2024-09-13T12:15
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
обстрелы
сво
мирные жители
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За прошедшие сутки над Белгородом российская ПВО сбила один беспилотник. Обошлось без повреждений, сообщил Гладков."В Белгородском районе по посёлку Разумное и сёлам Вергилевка, Журавлёвка, Крутой Лог, Новая Деревня, Петровка и Черемошное выпущены 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 3 беспилотника, из которых один сбит системой ПВО. Повреждены один частный дом и 7 автомобилей", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.Кроме того, в Борисовском районе село Берёзовка было атаковано одним БПЛА. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела. Два беспилотника были сбиты системой ПВО. Обошлось без повреждений.В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы в ходе одного обстрела и двух БПЛА. В селе Козинка полностью сгорели 3 частных дома, ещё один дом повреждён.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений.В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу из и атакам трёх беспилотников. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Старооскольским городским округом и над Чернянским районом российской ПВО сбито по одному БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены один МКД, частный дом и два помещения на территории двух сельхозпредприятий", - сказано в официальном сообщении.Подробнее о событиях на начало дня читайте в обзоре Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, сво, мирные жители, россия, украина, кто
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, СВО, мирные жители, Россия, Украина, КТО

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ

12:15 13.09.2024
 
© Украина.руБелгородская и Харьковская области
Белгородская и Харьковская области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Украина.ру
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ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам Белгородской области. Об этом 13 сентября сообщил официальный телеграм-канал губернатора области Вячеслава Гладкова
За прошедшие сутки над Белгородом российская ПВО сбила один беспилотник. Обошлось без повреждений, сообщил Гладков.
"В Белгородском районе по посёлку Разумное и сёлам Вергилевка, Журавлёвка, Крутой Лог, Новая Деревня, Петровка и Черемошное выпущены 30 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 3 беспилотника, из которых один сбит системой ПВО. Повреждены один частный дом и 7 автомобилей", - сказано в публикации ТГ-канала губернатора.
Кроме того, в Борисовском районе село Берёзовка было атаковано одним БПЛА. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.
В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела. Два беспилотника были сбиты системой ПВО. Обошлось без повреждений.
В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы в ходе одного обстрела и двух БПЛА. В селе Козинка полностью сгорели 3 частных дома, ещё один дом повреждён.
Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений.
В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу из и атакам трёх беспилотников. Обошлось без пострадавших и повреждений.
Над Старооскольским городским округом и над Чернянским районом российской ПВО сбито по одному БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.
"В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены один МКД, частный дом и два помещения на территории двух сельхозпредприятий", - сказано в официальном сообщении.
Подробнее о событиях на начало дня читайте в обзоре Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября
 
НовостиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияобстрелыСВОмирные жителиРоссияУкраинаКТО
 
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