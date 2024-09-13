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Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру

Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал обсуждения о возможности разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь РФ

2024-09-13T09:33

2024-09-13T09:33

2024-09-13T09:40

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"Всё это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы. НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной", - написал Володин.Он добавил, что США и их союзники таким образом пытаются сами себе разрешить осуществить агрессию при помощи ракет против России.Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания. Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, вячеслав володин, джо байден, сша, нато, госдума, вооруженные силы украины, владимир путин