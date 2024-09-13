Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
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Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ
Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ - 13.09.2024 Украина.ру
Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал обсуждения о возможности разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь РФ
2024-09-13T09:33
2024-09-13T09:40
новости
россия
украина
вячеслав володин
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нато
госдума
вооруженные силы украины
владимир путин
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"Всё это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы. НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной", - написал Володин.Он добавил, что США и их союзники таким образом пытаются сами себе разрешить осуществить агрессию при помощи ракет против России.Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания. Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, вячеслав володин, джо байден, сша, нато, госдума, вооруженные силы украины, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Джо Байден, США, НАТО, Госдума, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Володин привел доказательство, что НАТО воюет с Россией под видом ВСУ

09:33 13.09.2024 (обновлено: 09:40 13.09.2024)
 
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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 13 сентября в своем телеграм-канале прокомментировал обсуждения о возможности разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь РФ
"Всё это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы. НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной", - написал Володин.
Он добавил, что США и их союзники таким образом пытаются сами себе разрешить осуществить агрессию при помощи ракет против России.
"Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва", - отметил Володин.
Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.
Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Подробнее о бесполезности ударов - в материале Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВячеслав ВолодинДжо БайденСШАНАТОГосдумаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
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