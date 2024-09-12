https://ukraina.ru/20240912/1057403255.html

Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий

Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий - 12.09.2024 Украина.ру

Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий

Нынешняя СВО является результатом переворота на Майдане в 2014 году с последующим гражданским конфликтом. Сам же переворот произошел не столько благодаря проевроейским либералам, мечтавшим о безвизе, сколько благодаря силовым действиям боевиков-неонацистов, которых возглавлял Андрей Парубий

2024-09-12T13:36

2024-09-12T13:36

2024-09-12T14:18

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В первые дни Майдана-2013 в мегафон вещал именно глотающий буквы Парубий. Именно он начал митинг, пытаясь удержать на площади пришедшую кучку зевак, а милиции сказал, что он депутат и проводит встречу с избирателями. Однако затем спикером Майдана сделали профессионального театрального актера Евгения Нищука, будущего министра культуры.В коменданты Майдана Парубий выбился благодаря своей гиперактивности, как отмечали бывшие участники и свидетели, хотя даже галичане понимали его через слово.После первых столкновений с милицией, 1 декабря, Парубий провел совещание "сотников", отвечавших за оборону только что построенных баррикад. И уже к февралю 2014 года численность боевиков "самообороны Майдана" насчитывала около 12 тысяч человек, не считая боевиков в регионах, преимущественно на Западной Украине.По утверждению бывшего главы СБУ Александра Якименко, 20 февраля 2014 года, когда на улицах Киева гибли люди от пуль, снайперы вели огонь из зданий, контролируемых силами, подчинявшимися "коменданту Майдана" Андрею Парубию. Сам он впоследствии высказал предположение, что стреляли снайперы, прибывшие и контролируемые из РФ.В апреле 2016 года, когда Парубия выбрали главой парламента Украины, журналисты раскопали справку о том, что в детстве ему был поставлен диагноз "легкая форма умственной отсталости".В должности спикера он объявил Гитлера большим демократом. "Я сам огромный сторонник прямой демократии.…Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах", — заявил спикер парламента страны, где, как известно, нет нацизма.Парубий также отметил, что якобы изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем попросил аудиторию "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".В 2019 году именно Парубий получал от Константинопольского патриарха Варфоломея томос, давший начало образованию раскольнической ПЦУ и запрета канонической УПЦ. При этом сам Парубий – грекокатолик.Сейчас Парубий, бывший косноязычный спикер Рады, сидит на скамейке запасных во фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность". От его гиперактивности и следа не осталось. В Раде он сидит тише воды и ниже травы, появляется на сессиях от случая к случаю. И вообще редко участвует в общественных мероприятиях.В конце прошлого года Парубий пытался впрягаться за бывшего главкома ВСУ, призвав Зеленского на брифинге во Львове прекратить атаки на Залужного и Порошенко. Но Залужного все равно сослали послом в Британию, откуда его 11 сентября ненадолго привез с собой глава британского МИДа Дэвид Лэмми.Парубий слишком токсичен как политическая фигура из-за его явных неонацистских статей и высказываний. Очевидно, западные спонсоры посоветовали Порошенко задвинуть его в темный угол, чтобы лишний раз не давать повода обвинять Украину в нацизме. К тому же Парубий – отнюдь не та личность, которую западным либералам можно представить как демократа и поборника европейских ценностей. Сладко петь о будущих перспективах он тоже не может.Украинский телеграм-канал "Рубикон" характеризует Парубия как человека, который шел напролом, но выше поста спикера после Майдана он прыгнуть не может."Человек, которого природа обделила вроде бы всем, включая возможность внятно излагать свои булькающие мысли. А он, вопреки логопедам и педиатрам, выписывавшим справки о легкой умственной отсталости, шел напролом и таки стал спикером Рады", - пишет "Рубикон".В должности спикера он отличился тем, что законопроект, который не набирал нужное количество голосов, Парубий мог ставить на рассмотрение бесчисленное количество раз, нарушая регламент и закон. С тех пор нарушение регламента стало нормой."Постоянные и грубые нарушения Регламента ВР давно стали визитной карточкой работы Верховной рады, причем началось это не с текущего созыва. А с 2014г., со спикеров Турчинова и Парубия", - пишет телеграм-канал "ЗеРада".В начале СВО Парубий засветился было на видео, где он в военной форме с автоматом в руках обещает воевать с россиянами, как его деды в составе ОУН-УПА*. Парубий скромно умолчал, что его отец был членом КПСС, заместителем советского заместителя председателя облсовета Львова, который и вытолкнул сына в политику.Правда, после этого видео никто Парубия близко к фронту не видел. Он предпочитает отсиживаться в родном Львове. Его политическую карьеру можно считать оконченной. В случае выборов его вряд ли захочет видеть в своих рядах какая-нибудь серьезная политическая сила. Политические дивиденды свои он растерял, а в среде неонацистов и ультраправых появились новые лидеры, помоложе и поэнергичнее.* - деятельность организации запрещена на территории РФЕщё об украинских "бывших": Составляет списки "врагов Украины" и мечтает взять Москву. Чем занимается Антон Геращенко

https://ukraina.ru/20240906/1057247799.html

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