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"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США
"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США - 12.09.2024 Украина.ру
"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США
Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой
2024-09-12T09:35
2024-09-12T09:35
2024-09-12T10:40
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По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах - стремится к обогащению "американских плутократов".Он отметил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. А также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.Зимой 2023 года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступал против поставок западных вооружений Киеву.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США
09:35 12.09.2024 (обновлено: 10:40 12.09.2024)
Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой
По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах - стремится к обогащению "американских плутократов".
"Их (США – ред.) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни", - сказал Уотерс.
Он отметил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. А также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.
Зимой 2023 года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступал против поставок западных вооружений Киеву.