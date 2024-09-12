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"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США

"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США - 12.09.2024 Украина.ру

"Плевать на ваши жизни": основатель группы Pink Floyd раскрыл украинцам неприятную правду про США

Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой

2024-09-12T09:35

2024-09-12T09:35

2024-09-12T10:40

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По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах - стремится к обогащению "американских плутократов".Он отметил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. А также хотел был сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.Зимой 2023 года на заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что не считает российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, главу российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступал против поставок западных вооружений Киеву.Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.

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