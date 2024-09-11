"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что провел насыщенную встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. О каких именно выпрошенных суммах шла речь, Шмыгаль похвастался своим подписчикам в русском "Телеграмме"
"На прошлой неделе Британия объявила о предоставлении ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 млн фунтов. Великобритания также продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется", - сообщил Шмыгаль.
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. Однако тогда она сошла на нет, а в западных СМИ появились заголовки, что президент США Джо Байден кулуарно запретил ВСУ использовать американское дальнобойное оружие против России.
По информации журналистов, 81-летний американский лидер не хотел в открытую ввязываться в конфликт на Украине. Однако до его отставки осталось уже менее двух месяцев. Это значит, уверены многие эксперты, что позиция Байдена могла измениться.
Вчера, 17:13За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Еще в мае, когда вопрос об ударах по России поднимался впервые, военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов - Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием