"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД - 11.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240911/1057385934.html
"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД
"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД - 11.09.2024 Украина.ру
"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что провел насыщенную встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. О каких именно выпрошенных суммах шла речь, Шмыгаль похвастался своим подписчикам в русском "Телеграмме"
2024-09-11T16:22
2024-09-11T16:22
новости
россия
великобритания
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
джо байден
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057385816_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b0a599db874e42ed4fc92779d10999e1.jpg
Он добавил, что на повестке встречи были также вопросы об энергетической поддержке киевского режима, 50 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые Запад обещает передать Украине, а также ожидания Банковой разрешения бить по России.Еще в августе премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон не планирует менять принципы военной поддержки Украины. Иными словами, Британия будет и дальше действовать по схеме "помогать Киеву столько, сколько потребуется".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. Однако тогда она сошла на нет, а в западных СМИ появились заголовки, что президент США Джо Байден кулуарно запретил ВСУ использовать американское дальнобойное оружие против России.По информации журналистов, 81-летний американский лидер не хотел в открытую ввязываться в конфликт на Украине. Однако до его отставки осталось уже менее двух месяцев. Это значит, уверены многие эксперты, что позиция Байдена могла измениться.Еще в мае, когда вопрос об ударах по России поднимался впервые, военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов - Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
https://ukraina.ru/20240911/1057372967.html
https://ukraina.ru/20240812/1056716587.html
https://ukraina.ru/20240910/1057357652.html
россия
великобритания
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057385816_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_33f6d623c0cb393d94f5b0ac24fa7c81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, джо байден, мид
Новости, Россия, Великобритания, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, МИД

"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД

16:22 11.09.2024
 
Читать в
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что провел насыщенную встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. О каких именно выпрошенных суммах шла речь, Шмыгаль похвастался своим подписчикам в русском "Телеграмме"
"На прошлой неделе Британия объявила о предоставлении ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 млн фунтов. Великобритания также продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что на повестке встречи были также вопросы об энергетической поддержке киевского режима, 50 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые Запад обещает передать Украине, а также ожидания Банковой разрешения бить по России.
12:54
Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в КиевГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев.
Еще в августе премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон не планирует менять принципы военной поддержки Украины. Иными словами, Британия будет и дальше действовать по схеме "помогать Киеву столько, сколько потребуется".
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 04:30
Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с РоссиейРоссия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. Однако Великобритания в этом случае - исключение. Причина - выстраивать отношения Москве там сейчас не с кем
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. Однако тогда она сошла на нет, а в западных СМИ появились заголовки, что президент США Джо Байден кулуарно запретил ВСУ использовать американское дальнобойное оружие против России.
По информации журналистов, 81-летний американский лидер не хотел в открытую ввязываться в конфликт на Украине. Однако до его отставки осталось уже менее двух месяцев. Это значит, уверены многие эксперты, что позиция Байдена могла измениться.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 17:13
За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Еще в мае, когда вопрос об ударах по России поднимался впервые, военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов - Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
 
НовостиРоссияВеликобританияУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныДжо БайденМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя
17:58Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
17:52Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке
17:51"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего
17:36Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм
17:35"Все будет хорошо": пастор-протестант, убивший ребенка в Запорожье, теперь учит "добру" в США
17:03"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе
16:22"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД
16:07"Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое
16:01"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают
15:43Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США
15:25Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны
15:23Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине
14:56Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ
14:53В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах
14:20Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ
14:17Абстинентность и здоровая любовь. Трезвый Иван с граненым стаканом — предвестник новой жизни
14:13"На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу
13:55"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России
13:54Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму
Лента новостейМолния