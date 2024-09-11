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"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД

"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД - 11.09.2024 Украина.ру

"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что провел насыщенную встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. О каких именно выпрошенных суммах шла речь, Шмыгаль похвастался своим подписчикам в русском "Телеграмме"

2024-09-11T16:22

2024-09-11T16:22

2024-09-11T16:22

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Он добавил, что на повестке встречи были также вопросы об энергетической поддержке киевского режима, 50 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые Запад обещает передать Украине, а также ожидания Банковой разрешения бить по России.Еще в августе премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон не планирует менять принципы военной поддержки Украины. Иными словами, Британия будет и дальше действовать по схеме "помогать Киеву столько, сколько потребуется".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. Однако тогда она сошла на нет, а в западных СМИ появились заголовки, что президент США Джо Байден кулуарно запретил ВСУ использовать американское дальнобойное оружие против России.По информации журналистов, 81-летний американский лидер не хотел в открытую ввязываться в конфликт на Украине. Однако до его отставки осталось уже менее двух месяцев. Это значит, уверены многие эксперты, что позиция Байдена могла измениться.Еще в мае, когда вопрос об ударах по России поднимался впервые, военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов - Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием

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новости, россия, великобритания, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, джо байден, мид