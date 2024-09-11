https://ukraina.ru/20240911/1057389943.html

Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости

Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости - 11.09.2024 Украина.ру

Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-09-11T18:25

2024-09-11T18:25

2024-09-11T18:35

спецоперация

курская область

вооруженные силы украины

россия

генштаб

эксклюзив

бронетехника

рэб

бпла

фронт

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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и с ходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.ВСУ перед вторжением в Курскую область на этом участке фронта смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и РЭБ.Наши колонны бронетехники заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны. На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много.Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно.Наша колонна зашла в населенный пункт, зачистила его и закрепилась. Как только мы подготовились, мы решили задачи, которые казались очень сложными.ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было.Нашим маневренным группам даже слабые места искать не надо, потому что там нет сплошной линии фронта.Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у них нет.Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.Наш Генштаб работает по принципу: "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу. А ВСУ уже не могут распределить свои боеспособные войска по всей линии соприкосновения. И контратаковать они тоже не умеют. Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости.

https://ukraina.ru/20240801/1056592004.html

https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html

курская область

россия

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, курская область, вооруженные силы украины, россия, генштаб, эксклюзив, бронетехника, рэб, бпла, фронт