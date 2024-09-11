Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости - 11.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240911/1057389943.html
Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости - 11.09.2024 Украина.ру
Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-11T18:25
2024-09-11T18:35
спецоперация
курская область
вооруженные силы украины
россия
генштаб
эксклюзив
бронетехника
рэб
бпла
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057389820_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_bbebe20a6b5e1016fa28c5bef5b3d883.jpg.webp
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и с ходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.ВСУ перед вторжением в Курскую область на этом участке фронта смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и РЭБ.Наши колонны бронетехники заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны. На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много.Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно.Наша колонна зашла в населенный пункт, зачистила его и закрепилась. Как только мы подготовились, мы решили задачи, которые казались очень сложными.ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было.Нашим маневренным группам даже слабые места искать не надо, потому что там нет сплошной линии фронта.Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у них нет.Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.Наш Генштаб работает по принципу: "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу. А ВСУ уже не могут распределить свои боеспособные войска по всей линии соприкосновения. И контратаковать они тоже не умеют. Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости.
https://ukraina.ru/20240801/1056592004.html
https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057389820_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_fe5a6fbf0054fc9b8e88be28f4a6a62b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, курская область, вооруженные силы украины, россия, генштаб, эксклюзив, бронетехника, рэб, бпла, фронт
Спецоперация, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Генштаб, Эксклюзив, бронетехника, РЭБ, БПЛА, фронт

Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости

18:25 11.09.2024 (обновлено: 18:35 11.09.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Линин СВО
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и с ходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
1 августа, 06:09
Евгений Линин: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на ЗапорожьеУ ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места наших прорывов. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам и умениям они скоро не будут особенно отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке и по пальмам скачут с автоматами Калашникова
ВСУ перед вторжением в Курскую область на этом участке фронта смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и РЭБ.
Наши колонны бронетехники заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны. На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много.
Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно.
Наша колонна зашла в населенный пункт, зачистила его и закрепилась. Как только мы подготовились, мы решили задачи, которые казались очень сложными.
ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было.
Нашим маневренным группам даже слабые места искать не надо, потому что там нет сплошной линии фронта.
Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у них нет.
Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.
Наш Генштаб работает по принципу: "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу. А ВСУ уже не могут распределить свои боеспособные войска по всей линии соприкосновения. И контратаковать они тоже не умеют. Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Харьковская и Белгородская области
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 16:53
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияГенштабЭксклюзивбронетехникаРЭББПЛАфронт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
18:55Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября
18:25Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
18:17Грег Вайнер о дебатах Харрис и Трампа: Бездетная леди с кошкой приложила великого уравнителя
17:58Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
17:52Нетаньяху держит США в заложниках. Кто хочет большой войны на Ближнем Востоке
17:51"Ждем с песней про СВО": Царев предложил Пугачевой взять пример с подруги ее бывшего
17:36Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм
17:35"Все будет хорошо": пастор-протестант, убивший ребенка в Запорожье, теперь учит "добру" в США
17:03"Держать от детей ее подальше". Священник просит провести проверку после выступления Поклонской в школе
16:22"Сколько нужно": Шмыгаль похвастался, что смог выпросить у британского главы МИД
16:07"Навели тень на плетень": Киев ждет разрешений для ударов по Москве, но сам способен на немногое
16:01"Барс-Курск" набирает отряд добровольцев. Смирнов проверил, как их обучают
15:43Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США
15:25Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны
15:23Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине
14:56Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ
14:53В какую историю влип Зеленский и к чему приведут Европу инфоцыгане - Лизан о политических кладбищах
14:20Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ
14:17Абстинентность и здоровая любовь. Трезвый Иван с граненым стаканом — предвестник новой жизни
Лента новостейМолния