Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
18:25 11.09.2024 (обновлено: 18:35 11.09.2024)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и с ходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
1 августа, 06:09Евгений Линин: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на ЗапорожьеУ ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места наших прорывов. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам и умениям они скоро не будут особенно отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке и по пальмам скачут с автоматами Калашникова
ВСУ перед вторжением в Курскую область на этом участке фронта смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Они подавили российскую воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от наших дронов и РЭБ.
Наши колонны бронетехники заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны. На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Тебе нужен корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100-150 тысяч человек). А противник бросил в прорыв около 20 тысяч человек, из которых половина занимается логистикой. 10 тысяч активных штыков – это две-три бригады. А это не так много.
Более того, когда мы тоже начали стягивать под Курск наши серьезные подразделения, которые тоже умеют использовать диверсионную тактику боевых действий, у ВСУ все посыпалось. Они стали терять инициативу, людей и технику. А техника на таких пространствах имеет ключевое значение. Ты пешком не набегаешься. Ты должен на чем-то ездить. А моторесурс у любой техники ограничен. Особенно у гусеничной и тяжело бронированной. Потому что нагрузка на ходовую часть, амортизаторы и моторы колоссальная. Долго гонять без ремонта невозможно. А всю это логистику обеспечить тоже невозможно.
Наша колонна зашла в населенный пункт, зачистила его и закрепилась. Как только мы подготовились, мы решили задачи, которые казались очень сложными.
ВСУ сейчас серьезно ослабли. Они бросили под Курск бригады, которые должны были ротировать подразделения, стоящие по всему фронту. И теперь мы им устроили "Орловско-Курскую дугу", в результате которой враг потеряет любую возможность атаковать где бы ни было.
Нашим маневренным группам даже слабые места искать не надо, потому что там нет сплошной линии фронта.
Конечно, у ВСУ там есть более-менее умелые войска, которые могут на какое-то время организовать оборону. Если мы на них натыкаемся, то начинаем обходить их. В большинстве же случаев будет так, как со Снагостью: колонна вошла в населенный пункт и зачистила его. Ну нет возможности у противника обустроить там приличные фортификационные сооружения и заминировать территорию. Для этого нужны специалисты, которых у них нет.
Все их саперы сейчас используются в качестве простых штурмовиков и давно уже отправились на тот свет.
Наш Генштаб работает по принципу: "Здесь враг прогибается – давим". "Здесь враг упирается – обходим". Именно это позволяет сохранять нам жизни бойцов и инициативу. А ВСУ уже не могут распределить свои боеспособные войска по всей линии соприкосновения. И контратаковать они тоже не умеют. Курская авантюра показала, что даже на незащищённой территории противник не смог себя показать как гениальный полководец. Они утонули в рутине и собственной глупости.
Вчера, 16:53Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.