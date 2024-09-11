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Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине

Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине - 11.09.2024 Украина.ру

Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к саммиту лидеров так называемой "Крымской платформы" отметил, что Анкара не признает Крым частью России, передает 11 сентября турецкий новостной канал TRT Haber

2024-09-11T15:23

2024-09-11T15:23

2024-09-11T15:23

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"Наша поддержка ее (Украины. - Ред.) независимости является постоянной, включая Крым", — сказал политик. Он указал, что подобные требования якобы "соответствуют нормам международного права". Ранее Турция неоднократно заявляла, что считает незаконным воссоединение Крыма с Россией после проведенного в 2014 году референдума. Прошлой осенью Эрдоган однако признал, что Россия никогда не покинет Крым. Он подчеркнул, что пришел к такому выводу после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.Подробнее о жизни на полуострове в составе РФ - в материале Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах на сайте Украина.ру.

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новости, крым, россия, эрдоган, украина, владимир путин