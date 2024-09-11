Эрдоган призвал отдать российский Крым Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к саммиту лидеров так называемой "Крымской платформы" отметил, что Анкара не признает Крым частью России, передает 11 сентября турецкий новостной канал TRT Haber
"Наша поддержка ее (Украины. - Ред.) независимости является постоянной, включая Крым", — сказал политик.
Он указал, что подобные требования якобы "соответствуют нормам международного права".
Ранее Турция неоднократно заявляла, что считает незаконным воссоединение Крыма с Россией после проведенного в 2014 году референдума.
Прошлой осенью Эрдоган однако признал, что Россия никогда не покинет Крым. Он подчеркнул, что пришел к такому выводу после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
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