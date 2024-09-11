https://ukraina.ru/20240911/1057380696.html

Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ

Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру

Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ

Бывшая заместитель главы Волынской областной госадминистрации Мирослава Якимчук помогала уклонистам нелегально переходить через границу. Об этом 11 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины

2024-09-11T14:20

2024-09-11T14:20

2024-09-11T14:42

новости

всу

уклонисты

помощь

следователи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg

Мирославе Якимчук инкриминируют создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины".По данным следствия, преступная организация, куда входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие, организовала схему уклонения от мобилизации. С августа 2022 по апрель 2023 года под видом предоставления волонтерской помощи ВСУ они организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных в качестве волонтеров. Их данные вносили в систему "Путь", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. Следователи утверждают также, что с уклонистов через посредников якобы брали деньги - порядка пяти тысяч долларов с человека.Подробнее о наказаниях за помощь уклонистам - в материале Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, уклонисты, помощь, следователи