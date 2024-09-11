Бывшую замглавы Волынской ОГА накажут за спасение украинцев от ВСУ
14:20 11.09.2024 (обновлено: 14:42 11.09.2024)
Бывшая заместитель главы Волынской областной госадминистрации Мирослава Якимчук помогала уклонистам нелегально переходить через границу. Об этом 11 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины
Мирославе Якимчук инкриминируют создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины".
По данным следствия, преступная организация, куда входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие, организовала схему уклонения от мобилизации.
По данным следствия, преступная организация, куда входили руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие, организовала схему уклонения от мобилизации.
С августа 2022 по апрель 2023 года под видом предоставления волонтерской помощи ВСУ они организовали незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных в качестве волонтеров.
Их данные вносили в систему "Путь", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу.
Следователи утверждают также, что с уклонистов через посредников якобы брали деньги - порядка пяти тысяч долларов с человека.
Подробнее о наказаниях за помощь уклонистам - в материале Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту на сайте Украина.ру.
Подробнее о наказаниях за помощь уклонистам - в материале Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту на сайте Украина.ру.